Единое пособие на детей: актуальные правила назначения и размеры ежемесячных выплат

Кто получает единое пособие на детей в 2026 году

В 2026 году право на получение единого пособия на детей имеют те семьи, которые в полной мере соответствуют установленным государством критериям финансовой нуждаемости. Эти критерии включают в себя строгие законодательные ограничения как по уровню среднедушевого дохода, так и по составу принадлежащего семье имущества. Законным правом на оформление данной выплаты обладают беременные женщины, своевременно вставшие на медицинский учет в ранние сроки беременности, а также родители или иные законные представители несовершеннолетних детей. На сегодняшний день это базовое и основное пособие для семей с детьми, которые объективно нуждаются в регулярной и стабильной финансовой поддержке со стороны государства.