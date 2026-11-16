Как зарегистрировать самозанятость: полный пакет документов и первые шаги

Однако за внешней простотой процесса кроется ряд важных нюансов: возрастные ограничения, категории граждан, которым этот режим недоступен, запрещенные направления деятельности, а также правила безопасного совмещения с наймом. В этом материале мы подробно разберем алгоритм регистрации, необходимый перечень документов, действующие налоговые ставки и вычеты, а также распространенные ошибки, которые могут повлечь за собой штрафы или потерю статуса.
Кому доступен статус самозанятого
Разобраться с оформлением самозанятости не составит труда, если кандидат соответствует требованиям, прописанным в частях 1 статьи 4 и 2 статьи 6 закона № 422-ФЗ. Эти критерии можно разделить на три основные группы: гражданство и география работы, специфика деятельности, а также уровень дохода и отсутствие наемного персонала.
Зарегистрироваться в качестве плательщика НПД вправе граждане РФ, а также иностранные граждане, но строго при условии, что они являются резидентами стран ЕАЭС — Армении, Белоруссии, Казахстана или Киргизии. При этом вести деятельность необходимо исключительно на территории Российской Федерации.
Оформить самозанятость разрешено и действующим индивидуальным предпринимателям. Закон прямо не запрещает это, однако ключевым условием для ИП является обязательный отказ от своего прежнего налогового режима. Так, уведомление о переходе с УСН или ЕСХН нужно направить в инспекцию в течение одного месяца с момента регистрации в качестве плательщика НПД (согласно ч. 4 ст. 15 закона № 422-ФЗ). Если затянуть с этим сроком, налоговая служба аннулирует статус НПД. Что касается патента (ПСН), то его закрывают отдельно, поскольку совмещать патентную систему с НПД законодательно запрещено.
Кому законом запрещено применять НПД
Все ограничения на использование НПД связаны главным образом с юридическим статусом гражданина и особенностями формирования его доходов, а не с конкретной профессией. Согласно ч. 2 ст. 4 закона № 422-ФЗ, стать самозанятым не получится у тех, кто официально трудоустраивает наемных работников по трудовым договорам, или у тех, кто параллельно использует другой специальный налоговый режим. Кроме того, этот формат не подойдет специалистам, чей совокупный доход с начала календарного года перешагнул отметку в 2,4 млн рублей.
Отдельные ограничения касаются представителей частнопрактикующих профессий: нотариусов, адвокатов, арбитражных управляющих, оценщиков и медиаторов. По закону (п. 11 ч. 2 ст. 6) они не имеют права оформлять в рамках НПД доходы, полученные от своей профильной профессиональной деятельности. При этом заработок из других источников — например, от сдачи собственной квартиры внаем — они вполне могут проводить через этот режим.
Какие направления деятельности под запретом
В законодательстве отсутствует закрытый перечень разрешенных занятий. Напротив, логика построена по принципу «все, что не запрещено — разрешено». На практике самозанятые граждане успешно сотрудничают как с физическими лицами, так и с бизнесом, реализуют продукцию собственного производства и сдают жилую недвижимость. Однако исчерпывающий список ограничений четко закреплен в ч. 2 ст. 4 и ч. 2 ст. 6 закона № 422-ФЗ. Под запретом находятся:
продажа подакцизной продукции, а также товаров, которые подлежат обязательной маркировке (включая парфюмерию, обувь, одежду, молочные изделия и т. д.);
перепродажа чужих товаров и чужих имущественных прав (за исключением реализации личных вещей для бытовых нужд);
добыча и последующий сбыт полезных ископаемых;
посредническая деятельность, осуществляемая по агентским договорам, договорам комиссии или поручения;
курьерская доставка товаров с приемом денежных средств в пользу другого продавца, если у самого исполнителя отсутствует кассовый аппарат этого продавца;
продажа автомобилей, недвижимости или передача прав на объекты недвижимости (важно: долгосрочная или посуточная аренда жилых помещений под это ограничение не подпадает);
сферы деятельности, для которых закон в обязательном порядке требует регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица (к примеру, частный сыск или охранная деятельность).
С темой маркировки связана классическая ловушка для новичков. Если мастер самостоятельно шьет дизайнерские платья на заказ, это полностью легально. Но если тот же мастер закупает оптом готовую маркированную одежду и реализует ее через интернет, он автоматически нарушает сразу два законодательных запрета. Поскольку перечень обязательных для маркировки товаров постоянно расширяется, перед началом продаж необходимо сверяться с актуальным постановлением Правительства РФ.
С какого возраста разрешено становиться самозанятым
Поскольку в законе № 422-ФЗ нижняя возрастная планка не зафиксирована, в данном вопросе опираются на нормы Гражданского кодекса. Дети до 14 лет не имеют права самостоятельно вести предпринимательскую деятельность и уплачивать налоги. Режим НПД становится доступен подросткам только при условии подтвержденной дееспособности: это может быть письменное одобрение от родителей, усыновителей либо попечителя (согласно ст. 26 ГК), официальная эмансипация с 16 лет (ст. 27 ГК) либо вступление в брак (ст. 21 ГК).
Возраст
Возможность регистрации
Дополнительные требования
До 14 лет
Нет
Режим недоступен
14–15 лет
Да
Письменное согласие законных представителей
16–17 лет
Да
Согласие родителей, свидетельство об эмансипации или официальный брак
С 18 лет
Да
Достаточно только паспорта и ИНН
Четкий механизм проверки такого согласия на уровне закона не прописан, однако налоговая инспекция имеет право в любой момент запросить документ, подтверждающий дееспособность гражданина. Поскольку большинство банков и портал «Госуслуги» принимают заявки только от совершеннолетних пользователей, несовершеннолетним для регистрации проще всего воспользоваться специальным приложением «Мой налог» или официальным личным кабинетом налогоплательщика.
Пошаговый алгоритм регистрации в качестве самозанятого
Сама процедура постановки на учет практически не меняется в зависимости от выбранного канала — различия заключаются лишь в интерфейсе и методе верификации личности. Официальной датой регистрации признается день отправки документов (согласно ч. 9 ст. 5 закона № 422-ФЗ), поэтому формировать чеки разрешается сразу же после получения подтверждения.
Выбор способа регистрации. Доступно четыре основных сервиса: мобильное приложение «Мой налог», веб-версия личного кабинета на сайте ФНС, портал «Госуслуги» либо приложение коммерческого банка, поддерживающего информационный обмен с налоговой службой.
Указание региона ведения деятельности. Регион требуется исключительно для корректного распределения налоговых поступлений, а не для целей лицензирования. При работе в нескольких субъектах РФ можно выбрать любой из них. Менять регион разрешено не чаще одного раза в календарный год (ч. 4 ст. 2 закона № 422-ФЗ), причем новый регион начинает учитываться с месяца подачи соответствующего уведомления.
Выбор направления деятельности. В приложении «Мой налог» допускается отметить до пяти вариантов из предложенного каталога (например, ремонтные работы, фотосъемка, сдача недвижимости, репетиторство). Этот выбор носит чисто информационный характер и ни к чему не обязывает: ФНС не сопоставляет реальные поступления с отмеченными пунктами, а перечень можно корректировать в любое время. Отказать в регистрации из-за выбранного вида занятий налоговая не вправе — негативные последствия наступают исключительно при фактическом осуществлении запрещенной деятельности.
Подтверждение личности. Процедура зависит от используемой платформы. В «Мой налог» потребуется отсканировать паспорт и сделать селфи. Для входа в личный кабинет налогоплательщика используются ИНН и пароль. На «Госуслугах» достаточно иметь подтвержденную учетную запись, откуда паспортные данные и ИНН подгружаются автоматически. В банковских приложениях личность уже верифицирована при открытии счета.
Отправка заявления. Перед подтверждением важно внимательно проверить ФИО, ИНН, регион и реквизиты паспорта (особенно если документ недавно менялся — устаревшие данные в базе ФНС станут причиной отказа). Затем нужно дать согласие на использование спецрежима и разрешить приложению или банку передавать информацию о доходах.
Получение официального подтверждения. При корректности введенных данных статус присваивается спустя несколько минут. По закону на общую проверку отводится до шести рабочих дней с момента отправки запроса (ч. 7 ст. 5 закона № 422-ФЗ). Справку о постановке на учет по форме КНД 1122035 можно сформировать в приложении за несколько секунд — ее часто требуют компании-заказчики.
Совет: корпоративные заказчики при каждом перечислении гонорара проверяют статус исполнителя через официальный сервис ФНС. Если статус аннулирован, выплата автоматически переквалифицируется в доход обычного физического лица, с которого компания обязана удержать НДФЛ и начислить страховые взносы. Чтобы избежать лишних вопросов, сохраняйте актуальную справку о постановке на учет и обновляйте ее раз в квартал.
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Для прохождения регистрации понадобятся паспорт и, желательно, ИНН. При использовании приложения «Мой налог» ИНН подтянется автоматически по паспортным данным, а если его еще не было, ФНС присвоит его в процессе регистрации. Также потребуется действующий номер мобильного телефона для авторизации и получения уведомлений. Для граждан стран ЕАЭС действует аналогичный порядок: регистрация оформляется по национальному паспорту и российскому ИНН (при этом вид на жительство или разрешение на работу заменить эти документы не могут).
Несовершеннолетним гражданам дополнительно потребуется подтверждение дееспособности: письменное одобрение от родителей, свидетельство о заключении брака либо официальное решение об эмансипации. Какие-либо бумажные заявления, уведомления о конкретных видах работ, уставы или лицензии для регистрации не требуются.
Где оформить самозанятость
Все четыре доступных канала напрямую связаны с единой базой ФНС, поэтому статус, лимиты и размер налога везде рассчитываются одинаково. Выбор конкретного сервиса зависит прежде всего от вашего удобства при работе с чеками, которые придется формировать после каждого поступления денег.
Сервис
Способ подтверждения личности
Особенности работы
Паспорт и селфи, учетная запись Госуслуг или личный кабинет ФНС
Основной официальный инструмент налоговой, где регистрация занимает около 10 минут. Внутри приложения можно создавать чеки и отменять ошибочные, следить за начислениями, уплачивать налог и контролировать оставшийся лимит из 2,4 млн рублей.
ИНН и пароль от личного кабинета налогоплательщика
Веб-версия полностью дублирует функционал приложения. Для входа используются ИНН и пароль от ЛК физлица (если пароля нет, его оформят в любой инспекции) либо учетная запись Госуслуг. Веб-кабинет удобен, если чеки удобнее выписывать параллельно со счетами и актами с компьютера.
Подтвержденная учетная запись
На портале доступна профильная услуга регистрации. Личные данные подгружаются автоматически, остается проверить ИНН, выбрать регион и отправить заявку. Выпускать чеки через Госуслуги нельзя, поэтому после регистрации все равно потребуется зайти в «Мой налог» или в банковское приложение.
Данные действующего клиента банка
Партнеры ФНС отправляют заявление в налоговую прямо от имени клиента. Банковские интеграции умеют автоматически формировать чеки по поступающим платежам и списывать налог со счета. При переходе в другой банк или возвращении в «Мой налог» права оператора необходимо вовремя отозвать, чтобы избежать дублирования чеков.
С Астрал Подпись самозанятый может подписывать договоры и акты в электронном виде или работать на государственных порталах. Подпись выпускает аккредитованный удостоверяющий центр «Калуга Астрал», и ее можно использовать для обмена электронными документами.
Налоговые ставки и вычеты на НПД
Размер налога напрямую зависит от статуса заказчика. Согласно ст. 10 закона № 422-ФЗ, поступления от физических лиц облагаются по ставке 4%, а переводы от ИП и юридических лиц — по ставке 6%. Обязательные страховые взносы на этом спецрежиме отсутствуют, а декларации сдавать не требуется: ФНС самостоятельно рассчитывает сумму к уплате на основе сформированных чеков.
При первичной постановке на учет налогоплательщику предоставляется бонус — налоговый вычет в размере 10 000 рублей (ст. 12 закона № 422-ФЗ). Он автоматически уменьшает налоговую нагрузку до полного исчерпания лимита: ставка 4% снижается до 3%, а 6% — до 4%. Бонус начисляется однократно и не восстанавливается, однако при снятии с учета и последующей повторной регистрации его неиспользованный остаток сохраняется.
Источник дохода
Стандартная ставка
Льготная ставка с вычетом
Объем дохода, покрываемый вычетом
Физические лица
4%
3%
1 000 000 рублей
ИП и организации
6%
4%
500 000 рублей
Пример расчета: за месяц репетитор заработал 60 000 рублей от родителей учеников (физлиц) и 40 000 рублей от онлайн-школы (юрлица). Без применения бонуса налог составил бы 4 800 рублей (60 000 × 4% + 40 000 × 6%). С учетом вычета сумма к уплате снижается до 3 400 рублей (60 000 × 3% + 40 000 × 4%), при этом из бонусного остатка спишется 1 400 рублей.
Налоговым периодом признается один календарный месяц. Не позднее 12-го числа месяца, следующего за отчетным, ФНС выставляет уведомление с итоговой суммой начисления, которую необходимо оплатить до 28-го числа. Если начисленный налог оказывается меньше 100 рублей, он не сгорает, а автоматически переносится на следующий расчетный период. Для новичков первый налоговый период объединяет месяц постановки на учет и следующий за ним календарный месяц, поэтому первое уведомление об оплате приходит позже стандартного срока.
Преимущества и недостатки НПД
Все плюсы и минусы самозанятости сводятся к простому компромиссу: главные достоинства НПД заключаются в минимальных налогах и отсутствии бухгалтерской рутины, а ключевые недостатки связаны с жесткими ограничениями по доходу и невозможности нанимать персонал. Когда бизнес перерастает эти рамки, данный налоговый режим становится для него слишком тесным.
Плюсы
Минусы
Низкие налоговые ставки (4% при работе с физическими лицами и 6% с организациями и ИП), что значительно выгоднее стандартного НДФЛ в 13%.
Строгий лимит дохода в 2,4 млн рублей за календарный год (лимит считается с 1 января независимо от точной даты регистрации).
Отсутствие обязательных страховых платежей: в периоды отсутствия заработка платить ничего не нужно.
Автоматический слет с режима при превышении лимита: если ИП вовремя (в течение 20 дней) не уведомит налоговую о переходе на УСН или ЕСХН, его переведут на ОСНО с НДФЛ и НДС.
Быстрая онлайн-регистрация за считанные минуты и полное отсутствие государственной пошлины.
Запрет на привлечение наемных работников по трудовым договорам (а привлечение помощников по гражданско-правовым договорам может быть оспорено налоговой).
Никаких деклараций, учетных книг и онлайн-касс: чеки формируются в несколько кликов прямо в приложении.
Ограниченные социальные гарантии: без добровольных отчислений не идет трудовой стаж и не копятся пенсионные баллы, отсутствуют оплачиваемые отпуска и пособия по безработице.
Выгодное сотрудничество для бизнеса: заказчик не должен удерживать НДФЛ и платить страховые взносы, поэтому компании охотно работают на этом режиме.
Оплата больничных доступна только в рамках добровольного страхования.
Легальное совмещение с работой по найму: зарплата по трудовому договору не учитывается в общем лимите 2,4 млн рублей.
Запрет на получение доходов от текущего работодателя, а также от бывшего в течение двух лет после увольнения.
Отсутствие фиксированных платежей: нет выручки — нет налога, сам по себе статус не создает финансовой нагрузки.
Риск переквалификации отношений в трудовые, если заказчик выстраивает жесткий график, требует подчинения или выплачивает фиксированные суммы по фиксированным датам.
Изменения для самозанятых
С 1 января 2026 года в России запущен эксперимент по добровольному социальному страхованию для плательщиков НПД на случай временной нетрудоспособности, регламентированный законом от 15.12.2025 № 456-ФЗ. Испытательный период продлится до 31 декабря 2028 года. Участник программы может выбрать один из двух вариантов страховой суммы и производить ежемесячные взносы в СФР либо оплатить всю сумму за год вперед. Право на получение больничных выплат появляется по истечении шести месяцев непрерывной уплаты взносов.
Параметр
Вариант 1
Вариант 2
Страховая сумма (база для расчета пособия)
35 000 рублей
50 000 рублей
Ежемесячный взнос
1 344 рубля
1 920 рублей
Срок возникновения права на выплату
Через 6 месяцев уплаты
Через 6 месяцев уплаты
Совмещение самозанятости с работой по трудовому договору
Статус самозанятого разрешено совмещать с официальным трудоустройством по ТК РФ. Заработная плата облагается стандартным НДФЛ, который удерживает работодатель, в то время как поступления от самостоятельной деятельности фиксируются через чеки. Важно отметить, что зарплата по основному месту работы не учитывается в общем лимите 2,4 млн рублей.
При этом необходимо строго соблюдать ключевое ограничение: п. 8 ч. 2 ст. 6 закона № 422-ФЗ запрещает применять НПД к выплатам от текущего работодателя, а также от бывшего, если после увольнения прошло менее двух лет. Например, нельзя в пятницу уволить сотрудника, а в понедельник заключить с ним договор на выполнение тех же обязанностей в статусе самозанятого. В подобных ситуациях налоговая инспекция доначислит компании НДФЛ, страховые взносы и штрафы, а исполнителю пересчитает доходы.
Этот запрет распространяется даже на ситуации, когда характер работы кардинально меняется. Если бывший менеджер по продажам спустя год после увольнения выполняет для экс-работодателя дизайн-проект, проводить этот гонорар через НПД нельзя. Закон устанавливает ограничение на основе самого факта трудовых отношений в прошлом, а не в зависимости от содержания выполняемых задач.
Типичные ошибки при оформлении и применении самозанятости
Большинство сложностей возникает не в момент подачи документов, а спустя несколько месяцев после старта. Система пропускает практически любые заявки, а несоответствия вскрываются позже при камеральных проверках чеков и финансовых поступлений.
Забыли отказаться от прежнего спецрежима (для ИП). На отказ от УСН или ЕСХН дается ровно один месяц. Если пропустить этот срок, налоговая аннулирует статус самозанятого задним числом.
Смешали производство и перепродажу либо торгуют маркированными товарами. Мастер, докупающий чужие готовые изделия ради расширения ассортимента, автоматически теряет право на НПД в отношении всей выручки от перепродажи.
Приняли деньги от текущего или бывшего работодателя. Двухлетний запрет на сотрудничество часто игнорируют, хотя система отслеживает такие выплаты в автоматическом режиме.
Забыли вовремя сформировать чек. За невыдачу чека предусмотрен штраф по ст. 129.13 НК в размере 20% от суммы расчета. При повторном нарушении в течение полугода штраф возрастает до 100%.
Указали неверную ставку. Если оплата поступила от юридического лица, а в приложении ошибочно пробит чек для физического лица, налог посчитают по ставке 4% вместо 6%, и недостающую разницу в итоге доначислят.
Не контролируют лимит доходов. Получение крупного разового гонорара в конце года может поднять общую сумму поступлений выше 2,4 млн рублей, что приведет к потере статуса и переводу на общий режим до конца календарного года.
Не актуализировали паспортные данные в базе ФНС. Если серия или номер паспорта в заявлении не совпадают с актуальными данными налоговой, система выдаст отказ в регистрации.
Популярные вопросы
Какой максимальный доход разрешен?
Лимит составляет 2,4 миллиона рублей за календарный год по сумме всех сформированных чеков (п. 8 ч. 2 ст. 4 закона № 422-ФЗ). При этом месячных ограничений не существует: всю сумму можно заработать за один раз. Заработная плата по официальному трудовому договору в этот расчет не включается.
Что грозит за ведение деятельности без оформления?
Получение регулярного дохода от оказания услуг без официальной регистрации квалифицируется как незаконное предпринимательство. Согласно ч. 1 ст. 14.1 КоАП, за это предусмотрен штраф от 500 до 2 000 рублей. Дополнительно налоговая служба доначислит НДФЛ по ставке 13% вместе с пенями и штрафом за уклонение от подачи декларации по ст. 119 НК. В случае получения крупных сумм наступает уголовная ответственность по ст. 171 УК.
Формируется ли трудовой стаж?
В стандартном случае — нет. Страховой стаж и пенсионные коэффициенты начисляются лишь тем плательщикам НПД, которые добровольно заключили договор с Социальным фондом и делают добровольные отчисления на обязательное пенсионное страхование (на основании ст. 29 закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ).
Разрешено ли оформлять статус пенсионерам?
Да, верхняя возрастная планка законодательно не ограничена. Пенсия при этом продолжает индексироваться в прежнем порядке. Если пенсионер не уплачивает добровольные взносы, он не признается работающим пенсионером, так как обязательные страховые платежи за него не поступают. Однако оформление добровольного страхования может изменить этот статус.
Допускается ли сотрудничество с бывшим работодателем?
Да, но с обязательным условием: с момента официального увольнения должно пройти не менее двух лет. Если этот срок еще не истек, перечислять выплаты от экс-работодателя через спецрежим запрещено — организация обязана удержать с них стандартный НДФЛ и начислить страховые взносы как при обычных выплатах физическому лицу.
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