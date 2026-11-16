Как зарегистрировать самозанятость: полный пакет документов и первые шаги

Кому доступен статус самозанятого

Разобраться с оформлением самозанятости не составит труда, если кандидат соответствует требованиям, прописанным в частях 1 статьи 4 и 2 статьи 6 закона № 422-ФЗ. Эти критерии можно разделить на три основные группы: гражданство и география работы, специфика деятельности, а также уровень дохода и отсутствие наемного персонала.

Зарегистрироваться в качестве плательщика НПД вправе граждане РФ, а также иностранные граждане, но строго при условии, что они являются резидентами стран ЕАЭС — Армении, Белоруссии, Казахстана или Киргизии. При этом вести деятельность необходимо исключительно на территории Российской Федерации.

Оформить самозанятость разрешено и действующим индивидуальным предпринимателям. Закон прямо не запрещает это, однако ключевым условием для ИП является обязательный отказ от своего прежнего налогового режима. Так, уведомление о переходе с УСН или ЕСХН нужно направить в инспекцию в течение одного месяца с момента регистрации в качестве плательщика НПД (согласно ч. 4 ст. 15 закона № 422-ФЗ). Если затянуть с этим сроком, налоговая служба аннулирует статус НПД. Что касается патента (ПСН), то его закрывают отдельно, поскольку совмещать патентную систему с НПД законодательно запрещено.