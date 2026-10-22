Автоштрафы в маркировке с 1 сентября 2026 года: какие проблемы возникают у розницы и общепита

Не все продавцы понимают, за что теперь штрафуют автоматически

С 1 сентября 2026 года за некоторые нарушения при продаже маркированных товаров начали автоматически назначать штрафы.

Процесс устроен так. Перед продажей касса отправляет код маркировки товаров из разрешительного режима на проверку в ГИС МТ «Честный ЗНАК». ГИС МТ возвращает кассовому ПО результат проверки — можно ли продать товар и есть ли основания для блокировки. Например, продажа может быть запрещена из-за истекшего срока годности, ценовых ограничений или решения федерального органа исполнительной власти (ФОИВ).

Информацию о состоявшейся продаже ГИС МТ затем получает из уведомления о выбытии маркированного товара через оператора фискальных данных.

Если «Честный ЗНАК» выявляет продажу товара с КМ, по которому был отрицательный результат проверки в онлайн режиме, то формирует проект постановления, который рассматривает Роспотребнадзор. Если ведомство принимает решение о штрафе, подписанное постановление направляют компании или ИП через «Госуслуги», а информация также появляется в личном кабинете «Честного ЗНАКа».

При этом автоштраф предусмотрен не за любую ошибку в маркировке. Сейчас механизм применяется в трех случаях: