Автоштрафы в маркировке с 1 сентября 2026 года: какие проблемы возникают у розницы и общепита

Главное:
Автоштрафы за нарушения при продаже маркированных товаров применяются только в ограниченном числе случаев.
Касса не блокирует продажу просроченных товаров в офлайн-режиме: проверка через локальный модуль это не учитывает.
Возврат товара, проданного с нарушением, не отменяет автоштраф.
Запись «Продажа товара без проверки КМ» автоматически не означает штраф, но показывает, что проверка маркировки работает некорректно.
Не все продавцы понимают, за что теперь штрафуют автоматически
С 1 сентября 2026 года за некоторые нарушения при продаже маркированных товаров начали автоматически назначать штрафы.
Процесс устроен так. Перед продажей касса отправляет код маркировки товаров из разрешительного режима на проверку в ГИС МТ «Честный ЗНАК». ГИС МТ возвращает кассовому ПО результат проверки — можно ли продать товар и есть ли основания для блокировки. Например, продажа может быть запрещена из-за истекшего срока годности, ценовых ограничений или решения федерального органа исполнительной власти (ФОИВ).
Информацию о состоявшейся продаже ГИС МТ затем получает из уведомления о выбытии маркированного товара через оператора фискальных данных.
Если «Честный ЗНАК» выявляет продажу товара с КМ, по которому был отрицательный результат проверки в онлайн режиме, то формирует проект постановления, который рассматривает Роспотребнадзор. Если ведомство принимает решение о штрафе, подписанное постановление направляют компании или ИП через «Госуслуги», а информация также появляется в личном кабинете «Честного ЗНАКа».
При этом автоштраф предусмотрен не за любую ошибку в маркировке. Сейчас механизм применяется в трех случаях:
Продали просроченный маркированный товар, если ГИС МТ передала кассе запрет на продажу. Штраф за каждую единицу составляет 10 тысяч рублей для ИП и 20 тысяч рублей для юрлиц.
Продали табачную или никотинсодержащую продукцию по цене выше или ниже установленного законом предела. Штраф зависит от количества проданных единиц и составляет от 5 тысяч до 500 тысяч рублей.
Продали табачную или никотинсодержащую продукцию без регистрации в соответствующей товарной группе ГИС МТ. Если через одну кассу за месяц реализовано более 10 единиц такой продукции, штраф составляет 50 тысяч рублей.
Что делать продавцу
Регулярно проверяйте раздел «Отклонения» в личном кабинете «Честного ЗНАКА». Если появились новые записи, проверьте, проводит ли касса обязательную проверку кода и передает ли сведения о ней в чек. При необходимости скорректируйте настройки кассового ПО и разрешительного режима.
Кассовые решения АТОЛ поддерживают работу с маркированными товарами и разрешительным режимом. Для магазинов компания также предлагает решения для автоматизации торгового зала и склада, которые ускоряют обслуживание и снижают количество операционных ошибок. Для кафе и ресторанов — решения для учета товаров и ингредиентов, работы с кассой и обслуживания гостей.
Касса не всегда блокирует продажу просроченного товара
При продаже маркированного товара действует разрешительный режим — обязательная проверка кода маркировки на кассе до расчета с покупателем. Кассовая программа отправляет код в систему «Честный ЗНАК» и получает ответ: продажу разрешить или заблокировать.
Если онлайн-проверка недоступна, например пропал интернет, проверка происходит через локальный модуль «Честного ЗНАКа». Это бесплатная программа, которую продавец устанавливает в торговой точке и подключает к кассовому ПО. Она позволяет проверять коды без связи с ГИС МТ.
Срок годности такой модуль не проверяет, поэтому просроченный товар может пройти кассовую проверку.
Что делать продавцу
Контролируйте сроки годности при приемке товара и во время хранения. Не полагайтесь только на проверку марки на кассе.
Используйте кассовую программу, которая проводит дополнительную проверку. Например, во Frontol 6.29.1 появилась проверка кодов маркировки при закрытии чека. Она срабатывает, если при добавлении товара код проверялся через Локальный модуль. Перед закрытием чека Frontol проводит повторную проверку кода через ГИС МТ и информирует кассира только в случае обнаружения нарушения.
При этом полагаться только на ПО все равно не стоит. Сотрудники должны самостоятельно следить за сроками годности и не допускать продажу просроченного товара.
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Возврат товара не отменяет автоштраф
Если просроченный маркированный товар продали после запрета ГИС МТ, оформить возврат и тем самым отменить нарушение не получится. Автоштраф в такой ситуации все равно начисляется. Нарушение возникает в момент продажи, когда продавец не исполнил полученный от системы запрет.
Например, касса получила от ГИС МТ информацию, что товар просрочен и продавать его нельзя. Если сотрудник все равно провел продажу, последующий чек возврата не отменит зафиксированное нарушение.
Что делать продавцу
Если касса получила запрет от ГИС МТ, остановите продажу сразу. На возврат как способ исправить нарушение рассчитывать не стоит.
Проверить, назначили ли штраф, можно в личном кабинете «Честного ЗНАКа». Если считаете штраф ошибочным, обжалуйте постановление через «Госуслуги».
Проверка марки на кассе работает некорректно
Для проверки марки при продаже касса взаимодействует с системой маркировки через ТС ПИоТ — техническое средство получения информации о товаре. Это программа или программно-аппаратный модуль, который нужно подключить к кассовому ПО, чтобы касса могла проверять коды маркировки.
Если проверка не прошла или ее результат некорректно передался в чек, в личном кабинете «Честного ЗНАКа» появится отклонение — запись о признаке возможного нарушения — «Продажа товара без проверки КМ».
Такая запись не означает автоматический штраф, но показывает, что проверка маркировки на кассе работает некорректно. Кроме того, с 1 июля 2026 года данные о продажах без проверки кода через ТС ПИоТ автоматически получают контролирующие органы. Для них это сигнал о возможном нарушении. Поэтому такие отклонения нельзя оставлять без внимания.
Что делать продавцу
Регулярно просматривайте отклонения в личном кабинете «Честного ЗНАКа», в том числе «Продажа товара без проверки КМ».
Если появились такие отклонения, проверьте, включен ли разрешительный режим в кассовом ПО и передаются ли в чек сведения о факте и времени проверки кода.
Если найти причину не удалось, обратитесь к разработчику кассового ПО или обслуживающей ККТ организации.
Все кассовые решения АТОЛ поддерживают работу с маркированными товарами и разрешительным режимом. При продаже касса проверяет код маркировки в «Честном ЗНАКЕ» и блокирует операцию, если система передает запрет. Так работают, например, смарт-терминалы АТОЛ SIGMA с собственным кассовым ПО и кассовая программа Frontol.
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