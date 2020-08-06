Как работодателям всегда быть готовым к внеплановым проверкам трудовой инспекции?

Государственная трудовая инспекция (ГИТ) выполняет две вида проверок — плановые и внеплановые. Оба они могут быть проведены в документарном и выездном формате, когда для проверки соблюдения требований законодательства инспектор выезжает на предприятие. С плановыми проверками, конечно, все проще: согласно федеральному закону от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ они проводятся по заранее утвержденному графику.

Он составляется сразу на весь следующий календарный год и не позднее 31 декабря предыдущего года должен быть опубликован на сайте Прокуратуры, которая согласовывает график, и самой трудовой инспекции. Поэтому работодатели имеют реальную возможность изучить этот план сразу после его публикации и понять, планируются ли в этом году проверки их компании. А вот как быть с внеплановыми проверками — можно ли как-то подготовиться и к ним?

Основания для проведения внеплановой проверки

Конечно, лучшим способом уберечься от внепланового визита инспекторов ГИТ станет неукоснительное соблюдение требований трудового законодательства. Однако по разным причинам компания все же может нарушить установленные правила. Впрочем, не все нарушения «тянут» на организацию внеплановой проверки. Общий список оснований для назначения незапланированного визита проверяющих зафиксировано в пункте 2 статьи 10 294-ФЗ. При этом в ч. 7 ст. 360 ТК РФ эти основания интерпретированы конкретно для работы Государственной трудовой инспекции. Внеплановая проверка трудовой инспекции проводится в следующих случаях:

окончание срока действия ранее выданного предписания об устранении уже обнаруженных нарушений;

получение сведений о нарушении организацией требований трудового законодательства, которые привели к появлению угрозы причинения вреда здоровью или жизни работников либо реальному причинению такого вреда. При назначении проверок по этой причине учитываются любые данные, поступившие из средств массовой информации, от частных граждан, компаний, индивидуальных предпринимателей, органов местного самоуправления или государственной власти;

получение информации о фактах выплаты зарплаты ниже разрешенного минимального уровня либо невыплаты заработной платы из тех же источников;

жалоба, поступившая от работника, столкнувшегося с нарушением своих трудовых прав;

заявление сотрудника компании, содержащее просьбу о проведении проверки условий его труда;

сведения о том, что организация заключает с работниками договоры гражданско-правового характера, находясь с ними в фактических трудовых отношениях и тем самым не соблюдая установленные законом гарантии и права сотрудников;

требование Президента, Правительства или органов прокуратуры о проведении проверки.

В ситуациях, когда проверка назначается по заявлению работника компании или другого гражданина, сообщившего об имеющих место нарушениях законодательства, такое заявление не должно быть анонимным. Более того, согласно пункту 3.4 статьи 10 294-ФЗ если факт анонимности источника будет установлен уже в ходе выполнения контролирующей операции, она должна быть немедленно приостановлена. Это условие введено для того, чтобы инспекторы в случае необходимости могли связаться с заявителем для проверки или уточнения фактов, содержащихся в обращении. Это, кстати, нередко делается сотрудниками ГИТ при подготовке к проведению внепланового контроля. Бывает, что на этом этапе данные, приведенные в заявлении, не подтверждаются: в этом случае вопрос о назначении проверки снимается, а если она уже начата, ее также придется немедленно прекратить.

Словом, работодателю, который понимает, что в его компании имеют место какие-то нарушения из приведенного списка, стоит ожидать внепланового визита инспекторов ГИТ. А может ли он рассчитывать на уведомление о начале проверки?

Уведомление о назначении внеплановой проверки

Чтобы понять, что должен знать работодатель о своих правах при проведении внепланового контроля, нужно изучить пункт 16 статьи 10 294-ФЗ. В нем указывается, что даже внеплановая проверка почти никогда не проводится уполномоченными сотрудниками Государственной трудовой инспекции вообще без всякого предупреждения. Не меньше чем за 24 часа до согласованного момента ее начала уполномоченные работники обязаны направить компании или индивидуальному предпринимателю, в отношении которого будет осуществлен контроль, уведомление о готовящемся задании.

При этом для направления такого уведомления сотрудники ГИТ могут использовать любые каналы связи, имеющиеся в их распоряжении, — с учетом, разумеется, того, какие контактные данные этого предпринимателя или организации у них есть. Если нужной информации в распоряжении сотрудников ведомства не оказалось, они могут обратиться к сведениям, содержащимся в Едином реестре организаций или индивидуальных предпринимателей, чтобы посмотреть там адрес электронной почты объекта проверки. В этой ситуации сообщение, отправленное на его адрес, должно быть снабжено усиленной квалифицированной электронной подписью. Здесь уже, конечно, дело работников самой компании — регулярно проверять всех входящие каналы связи, чтобы вовремя получить уведомление от трудовой инспекции и хотя бы как-то подготовиться к проверке.

Однако нужно учитывать, что пункт 17 статьи 10 294-ФЗ содержит описание ряда ситуаций, когда такое уведомление не допускается. Это делается в случаях получения информации об особенно серьезных нарушениях, чтобы работодатель не успел скрыть соответствующие факты или уничтожить документы либо иные объекты, подтверждающие, что такие события действительно имели место. Более конкретное описание таких ситуаций в приложении к деятельности Государственной инспекции труда содержится в статье 360 ТК РФ. Указанный раздел нормативного документа прямо запрещает ставить работодателя в известность о планах ГИТ в следующих случаях:

получение из любых доступных источников информации о нарушении в компании требований трудового законодательства, включая невыполнение требований охраны труда, которые повлекли за собой или могли повлечь появление реальной угрозы жизни и здоровью работников;

получение сведений о невыплате работникам заработной платы или установлении ее размера ниже законодательно определенного МРОТ;

подмена в трудовых отношениях с работником трудового договора договором гражданско-правового характера, ведущая к ущемлению его прав и гарантий, предусмотренных законодательством;

получение заявления работника о факте или фактах нарушения его трудовых прав.

В первых трех случаях Государственная инспекция труда может начать проверку прямо сразу после получения соответствующих данных, не дожидаясь согласования ее проведения со стороны прокуратуры, как это делается обычно. Сотрудникам, выезжающим на предприятие, достаточно будет лишь уведомить органы прокуратуры о сложившейся ситуации.

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