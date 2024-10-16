Необоснованная налоговая выгода: риски и последствия для бизнеса

Что такое необоснованная налоговая выгода
Любой налогоплательщик хочет в ходе своей деятельности сэкономить и получить больше прибыли. В большинстве ситуаций предприниматели формально соблюдают все требования законодательства, однако допускают риски, из-за которых сумма налога может быть меньше, тем самым получая налоговую выгоду.
Налоговую выгоду можно получить абсолютно на законных основаниях, используя льготы, вычеты и прочее. Однако зачастую налоговая выгода является необоснованной, когда имеются риски в деятельности плательщика и контрагентов.
Для того чтобы налоговая выгода была обоснованной, нужно, чтобы выполнялись условия (п. 2 ст. 54.1 НК):
уменьшение налога не является основной целью сделки;
обязательство исполнено непосредственно контрагентом по договору или лицом, которому оно передано в силу закона или договора.
Если налоговый орган установит, что хотя бы одно из условий не соблюдено или что налог не уплачен умышленно, то доначислит налог (письмо ФНС от 16.08.2017 № СА-4-7/16152@).
Таким образом, необоснованная налоговая выгода — это уменьшение налога (зачет, возврат денежных средств) в ситуации, когда формально право у налогоплательщика на это есть, но из-за совокупности рисков и недостатков в деятельности контрагента и сделки с ним налоговый орган может отказать в уменьшении и предъявить претензии.
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Как законодательно регулируется необоснованная налоговая выгода
На самом деле, такого термина в законодательстве нет. Основой регулирования является ст. 54.1 НК, постановление Пленума ВС от 12.10.2006 № 53 и многочисленные письма ФНС.
Введение ст. 54.1 НК конкретизировало механизм налогового контроля, указав на обстоятельства и условия, которые налоговым органам нужно принимать во внимание при рассмотрении вопроса о законности действий налогоплательщика. При этом объем его прав и обязанностей не изменился (определение Конституционного Суда от 29.09.2020 № 2311-О).
В законе не закреплено, какие критерии и обстоятельства должна учитывать инспекция в ходе выяснения того, было ли целью сделки получение денежных средств из бюджета. Вместе с тем часть из них приведена в рекомендациях по применению положений ст. 54.1 НК (письма ФНС от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@, от 31.10.2017 № ЕД-4-9/22123@).
Кто должен доказать применение необоснованной налоговой выгоды
Этим вопросом занимается исключительно налоговый орган (п. 5 ст. 82 НК). При доказывании налоговики анализируют (разд. IV письма ФНС от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@):
Обстоятельства выбора контрагента — в частности проявил ли плательщик должную осмотрительность.
Обстоятельства заключения и исполнения сделки — не свидетельствует ли поведение сторон о том, что она носила формальный характер. Здесь будут оцениваться все документы по сделке, наличие «технических» компаний, ведение переговоров по сделке, наличие контактов у сторон, а также формальные ошибки и недочеты в договорах и иных первичных документах (п. 9 письма ФНС от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@).
Возможность исполнения контрагентом сделки — наличие имущества, трудовых ресурсов, платежей, необходимых для осуществления финансово-хозяйственной деятельности (п. 4 Обзора практики, утвержденного Президиумом ВС от 13.12.2023).
Какие последствия могут быть
Если налоговики докажут получение необоснованной налоговой выгоды, может последовать:
Проведение выездной налоговой проверки и тотальный контроль всех сделок и документации плательщика.
Доначисление налога, пеней, взыскание штрафа за неуплату налога по ст. 122 НК. Сумма штрафа составляет 20% от размера недоимки, а при установлении умысла в действиях налогоплательщика — 40%. Налоговики обычно ищут именно умышленные действия, чтобы оштрафовать компанию на 40% (письма ФНС от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@ (п. 19), от 13.07.2017 № ЕД-4-2/13650@, от 16.08.2017 № СА-4-7/16152@).
Административный штраф за непредставление сведений, необходимых для налогового контроля, а также за грубое нарушение бухгалтерского учета (отчетности) (ст. 15.6, 15.11 КоАП).
Привлечение к уголовной ответственности, если размер недоимки существенный (ст. 198, 199, 199.1 УК).
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