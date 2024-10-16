Необоснованная налоговая выгода: риски и последствия для бизнеса

Если ИФНС выявит необоснованную налоговую выгоду, компании грозят доначисления и штрафы. Рассказываем подробнее о рисках и последствиях для бизнеса.

Что такое необоснованная налоговая выгода

Любой налогоплательщик хочет в ходе своей деятельности сэкономить и получить больше прибыли. В большинстве ситуаций предприниматели формально соблюдают все требования законодательства, однако допускают риски, из-за которых сумма налога может быть меньше, тем самым получая налоговую выгоду.

Налоговую выгоду можно получить абсолютно на законных основаниях, используя льготы, вычеты и прочее. Однако зачастую налоговая выгода является необоснованной, когда имеются риски в деятельности плательщика и контрагентов.

Для того чтобы налоговая выгода была обоснованной, нужно, чтобы выполнялись условия (п. 2 ст. 54.1 НК):

уменьшение налога не является основной целью сделки;

обязательство исполнено непосредственно контрагентом по договору или лицом, которому оно передано в силу закона или договора.

Если налоговый орган установит, что хотя бы одно из условий не соблюдено или что налог не уплачен умышленно, то доначислит налог (письмо ФНС от 16.08.2017 № СА-4-7/16152@).

Таким образом, необоснованная налоговая выгода — это уменьшение налога (зачет, возврат денежных средств) в ситуации, когда формально право у налогоплательщика на это есть, но из-за совокупности рисков и недостатков в деятельности контрагента и сделки с ним налоговый орган может отказать в уменьшении и предъявить претензии.

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Как законодательно регулируется необоснованная налоговая выгода

На самом деле, такого термина в законодательстве нет. Основой регулирования является ст. 54.1 НК, постановление Пленума ВС от 12.10.2006 № 53 и многочисленные письма ФНС.

Введение ст. 54.1 НК конкретизировало механизм налогового контроля, указав на обстоятельства и условия, которые налоговым органам нужно принимать во внимание при рассмотрении вопроса о законности действий налогоплательщика. При этом объем его прав и обязанностей не изменился (определение Конституционного Суда от 29.09.2020 № 2311-О).

В законе не закреплено, какие критерии и обстоятельства должна учитывать инспекция в ходе выяснения того, было ли целью сделки получение денежных средств из бюджета. Вместе с тем часть из них приведена в рекомендациях по применению положений ст. 54.1 НК (письма ФНС от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@, от 31.10.2017 № ЕД-4-9/22123@).

Кто должен доказать применение необоснованной налоговой выгоды

Этим вопросом занимается исключительно налоговый орган (п. 5 ст. 82 НК). При доказывании налоговики анализируют (разд. IV письма ФНС от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@):

Обстоятельства выбора контрагента — в частности проявил ли плательщик должную осмотрительность.

Обстоятельства заключения и исполнения сделки — не свидетельствует ли поведение сторон о том, что она носила формальный характер. Здесь будут оцениваться все документы по сделке, наличие «технических» компаний, ведение переговоров по сделке, наличие контактов у сторон, а также формальные ошибки и недочеты в договорах и иных первичных документах (п. 9 письма ФНС от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@).

Возможность исполнения контрагентом сделки — наличие имущества, трудовых ресурсов, платежей, необходимых для осуществления финансово-хозяйственной деятельности (п. 4 Обзора практики, утвержденного Президиумом ВС от 13.12.2023).

Какие последствия могут быть

Если налоговики докажут получение необоснованной налоговой выгоды, может последовать:

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