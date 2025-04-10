10 признаков недобросовестного бухгалтера: кому точно нельзя доверять учет

Недобросовестные сотрудники могут встретиться в любой профессии и должности, но не добросовестный и нечистый на руку бухгалтер может обойтись вам намного дороже. Ведь возможностей залезть в карман фирмы, да и просто навредить.

Ведь зачастую руководители и собственники не разбираются в бухгалтерии и чаще всего доверяют бухгалтеру безоговорочно и могут очень долго и не знать, что бухгалтер уже что-то крутит и вертит или просто ничего не делает.

Так какие же признаки недобросовестности могут быть:

Бухгалтер отказываем вам в доступе в бухгалтерскую программу или отказывает в предоставлении данных из программы. А это ведь тревожный звоночек. Учет может вестись с нарушениями или вообще не особо и вестись. А может вы там можете увидеть контрагентов, с которыми у вас нет отношений. Бухгалтер отказывается работать с ЭДО и говорит, что на бумаге надежнее. Бухгалтер очень долго готовит любую документацию. А это значит, что он или некомпетентен или забывчив и не ответственен. Бухгалтер при любом требовании налоговой не разбирается в проблеме, а скидывает все на программу и на сами налоговые органы. А это значит, что он может «закрывать» отчетность — просто одним нажатием кнопки — при этом ничего не проверяя, возможно, потому что не разбирается. Если менеджеры или другие сотрудники оформили документы не верно, бухгалтер считает, что не надо ничего исправлять. И вообще это не его проблемы. Хотя бухгалтер должен проверять правильно оформления документации. Бухгалтер не читает новости и не знает про изменения в законодательстве, а это может грозить компании штрафами. Если вы узнали о каком-то изменении, а бухгалтер и не в курсе — то лучше сразу менять такого сотрудника. Если бухгалтер не может объяснить руководителю или собственнику проблему или какую-то ситуацию простым человеческим языком, а только психует, что вы все равно ничего не поймете, то это не квалифицированный бухгалтер. Бухгалтер постоянно не успевает делать все в сроки, сдает отчетность в последний момент. Это показатель неорганизованности бухгалтера. Бухгалтер постоянно предлагает заплатить налогов больше, чем он посчитал. А это значит он не уверен в своих расчетах. Вас, конечно, за такое не оштрафуют, но за длительный промежуток времени вы можете не досчитаться кругленькой суммы. У вас могут появляться в учете компании, с которыми у вас нет никаких отношений. Бухгалтер может продавать бумажный НДС за ваш счет. Или просто выводить таким образом ваши денежные средства себе в карман.

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