Признаки того, что налоговая собирает на вас досье

Есть отдельные признаки, которые должны вас насторожить.

Если налоговая попросила пояснений по поводу причин убытков. А также почему показатели отличаются от отраслевых. Обязательно отправьте пояснения налоговой почему в прошлом году у вас шли плохо дела, а также почему ваша рентабельность и нагрузка отличаются от отраслевых. Причины могут быть разными. Может какие-то не удачные сделки, а может вы готовитесь к расширению и были значительные затраты. А возможно, потому что у вас пока небольшой бизнес, который не может конкурировать наравне с более крупными компании.

Также налоговая запрашивает документы по сделкам у ваших контрагентов. Чтобы тут все проходило гладко всегда проверяйте, чтобы в ваши экземпляры совпадали — реквизиты, наименование и количество товаров/услуг, подписи. Любое несоответствие может быть доказательством фиктивной сделки.

Налоговая может запрашивать у вашего банка договор на открытие счета, анкеты, паспорта и IP-адреса. Желательно, чтобы контактные данные ваши и ваших контрагентов не пересекались, чтобы такие сделки не посчитали фиктивными.

Также налоговая может вызывать на комиссию по убыткам, низкой оплате труда или маленьким налогам. Такие вызовы нельзя игнорировать, могут и оштрафуют и решить, что вы что-то скрываете. Постарайтесь не рассказывать ничего лишнего в инспекции, но при этом говорить уверенно про ваши сделки и контрагентов. И можете не стесняться в жалобах как все сейчас сложно и плохо, и как бы вы хотели платить больше и сотрудникам и в налоговую.

А еще вас и сотрудников вызывают на допрос. Прежде чем туда идти — обязательно позвоните и уточните цель допроса, чтобы сразу взять документы, которые могут понадобиться исходя из цели допроса. Но все же старайтесь отвечать уклончиво и с пояснениями почему сейчас пока не можете ответить на вопрос, а документы показывайте только при реальной необходимости.

Сейчас еще любят проверять нахождение компании по юридическому адресу. Ну и если вы меняли адрес более двух раз, да еще и в короткий промежуток времени, то для налоговой это повод для выездной проверки.