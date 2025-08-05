Топ ошибок при передаче бухгалтерии на аутсорсинг и как их избежать

Ошибка 1. Нет четких целей и понимания, зачем вашему бизнесу аутсорсинг
Иногда бывает так: собственник бизнеса видит рекламу и передает ведение учета сторонней организации, совершенно не разобравшись, как это работает и какие задачи помогает решить. Результат — разочарование в самой модели и недопонимание между заказчиком и исполнителем.
Как правило, это происходит из-за незнания текущего состояния учета и отсутствия четких целей перехода на аутсорсинг — высвобождение внутренних ресурсов для стратегического развития, сокращение количества ошибок и так далее. Многие просто заключают договор без предварительного обсуждения ожиданий и специфики бизнеса с аутсорсинговой компанией, а затем сталкиваются с проблемами.
Как избежать:
Проведите предварительный аудит текущего состояния учета.
Четко сформулируйте цели и задачи передачи бухгалтерии на аутсорсинг.
Детально обсудите свои ожидания с представителями аутсорсинговой компании.
Ошибка 2. Выбор аутсорсера исключительно по стоимости услуг
Любой бизнес стремится избежать неоправданных расходов. Но ориентироваться только на цену при выборе аутсорсинговой компании не стоит. Если предлагаемая стоимость оказывается намного ниже среднерыночной, велик риск получить некачественную услугу.
В базовый пакет нередко входит лишь часть услуг, а остальные работы приходится оплачивать дополнительно. Тогда итоговая стоимость получается даже выше, чем у хорошо зарекомендовавших себя компаний.
Как избежать:
При выборе аутсорсинговой компании учитывайте ключевые параметры — опыт и репутацию, порядок взаимодействия с клиентами, условия договора и гарантии, уровень квалификации исполнителей, прозрачность и открытость, а также безопасность хранения данных.
Перед заключением договора изучите, какие услуги входят в тариф, а что оплачивается дополнительно.
С компанией Ависто вы не только сможете сократить затраты на бухгалтерию, но и минимизируете риски, а также получите доступ к передовым технологиям. При работе с каждым заказчиком Ависто использует проверенную методологию, которая позволяет учитывать потребности каждого клиента и делает сотрудничество удобным и эффективным. В рамках бухгалтерского обслуживания Ависто решает следующие задачи:
постановка и ведение бухгалтерского и налогового учета;
составление налоговой и бухгалтерской (финансовой) отчетности;
организация кадрового учета;
восстановление бухгалтерского и налогового учета;
нулевая отчетность;
учет и бухгалтерия продавцов Wildberries.
А чтобы вы могли полностью погрузиться в свой бизнес и не отвлекаться на решение текущих вопросов, компания Ависто готова взять на себя ваши налоги (восстановление налогового учета, оптимизация налогообложения, сопровождение проверок, налоговый аудит) и решение юридических задач.
Ошибка 3. Игнорирование процедуры передачи процессов
Переход на бухгалтерский аутсорсинг — достаточно ответственная процедура. Просто заключить договор и сразу же забыть о бухгалтерии не удастся. Каждый бизнес имеет свою специфику, и потому для полноценной работы важно передать аутсорсеру все данные и рассказать обо всех нюансах.
Некоторые руководители игнорируют процедуру передачи, и в результате это приводит к замедлению работы и недопониманию. Кроме того, возрастает риск ошибок, которые происходят не по вине аутсорсера.
Как избежать:
Назначьте одного сотрудника, который будет отвечать за взаимодействие с провайдером.
Передайте все ключевую документацию и все данные, которые необходимы для ведения учета.
Ошибка 4. Полное отсутствие контроля
Передача бухгалтерии на аутсорсинг позволяет избавиться от рутины и сосредоточиться на основной деятельности и развитии бизнеса. Но полностью отказываться от контроля все же не рекомендуем. Вы должны быть уверены, что аутсорсер выполняет свои обязанности, причем делает это качественно.
Когда вы сотрудничаете с проверенной компанией, такие риски практически отсутствуют. Но иногда собственники бизнеса заключают договор со случайным исполнителем. При отсутствии контроля это приводит к крайне негативным последствиям, включая привлечение к ответственности и финансовые убытки.
Как избежать:
Мониторьте процесс выполнения задач и сравнивайте полученные результаты с целями.
Выбирайте аутсорсинговую компанию с системой внутреннего контроля.
Ошибка 5. Нарушение правил и сроков со стороны заказчика
Аутсорсинговые компании работают по определенному регламенту, причем соблюдать его должен не только сам аутсорсер, но и заказчик. И в первую очередь это касается своевременной передачи документов и сведений.
Если вы отправляете информацию с опозданием, аутсорсер не сможет гарантировать соблюдение сроков. В результате ваш бизнес столкнется со штрафами и убытками.
Как избежать:
Разработайте систему взаимодействия с аутсорсинговой компанией.
Соблюдайте сроки предоставления информации.
Ошибка 6. Сокрытие части задач от аутсорсера
Иногда при передаче бухгалтерии на аутсорсинг заказчики стремятся уменьшить объем передаваемых задач, полагая, что это сократит расходы на обслуживание. Но по факту это приводит к тому, что аутсорсинговая компания не может полноценно исполнять поручения. А когда реальный объем работы все-таки становится известен, стоимость услуг все равно увеличится.
Передача не всей информации может быть и следствием того, что собственник бизнеса или другой ответственный за взаимодействие с аутсорсером сотрудник просто не знает о каких-то моментах. Особенно если раньше в компании работал штатный бухгалтер, но затем уволился.
Как избежать:
Сразу сообщайте исполнителю о фактическом объеме работе.
При необходимости попросите аутсорсинговую компанию оценить трудозатраты.
Чек-лист «Как избежать ошибок при передаче бухгалтерии на аутсорсинг»
Проведите предварительный аудит текущего состояния учета
✅
Четко сформулируйте цели и задачи передачи бухгалтерии на аутсорсинг
✅
Выбирайте исполнителя на основе комплекса критериев, включая опыт, гарантии, прозрачность и порядок взаимодействия с клиентами
✅
Изучите, какие услуги входят в тариф
✅
Назначьте одного сотрудника, который будет отвечать за взаимодействие с провайдером
✅
Передайте все ключевую документацию и все данные, которые необходимы для ведения учета
✅
Мониторьте процесс выполнения задач и сравнивайте полученные результаты с установленными целями
✅
Выбирайте аутсорсинговую компанию с системой внутреннего контроля
✅
Разработайте систему взаимодействия с аутсорсинговой компанией
✅
Соблюдайте сроки предоставления информации
✅
Сообщите исполнителю о фактическом объеме работе перед началом сотрудничества
✅
Ависто работает с бизнесом независимо от организационно-правовой формы: клиенты компании — коммерческие и некоммерческие организации и ИП. А чтобы сотрудничество с компанией было максимально комфортным, за каждым клиентом закрепляется персональный бухгалтер. Он не только полностью погрузится в специфику вашего бизнеса, но и всегда ответит на возникающие вопросы.
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