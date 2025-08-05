Топ ошибок при передаче бухгалтерии на аутсорсинг и как их избежать

Ошибка 1. Нет четких целей и понимания, зачем вашему бизнесу аутсорсинг

Иногда бывает так: собственник бизнеса видит рекламу и передает ведение учета сторонней организации, совершенно не разобравшись, как это работает и какие задачи помогает решить. Результат — разочарование в самой модели и недопонимание между заказчиком и исполнителем.

Как правило, это происходит из-за незнания текущего состояния учета и отсутствия четких целей перехода на аутсорсинг — высвобождение внутренних ресурсов для стратегического развития, сокращение количества ошибок и так далее. Многие просто заключают договор без предварительного обсуждения ожиданий и специфики бизнеса с аутсорсинговой компанией, а затем сталкиваются с проблемами.

Как избежать: