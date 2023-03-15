Как бухгалтеру уйти во фриланс: пять шагов к удаленке 

Первый шаг – анализ текущего положения

Шаги не имеют жестких временных рамок. Будьте готовы действовать в нескольких направлениях одновременно.

Перед уходом во фриланс, где много не только клиентов, но и конкурентов, нужно проанализировать и определить свое текущее положение. Отправной точкой или главной причиной для самостоятельной деятельности может быть:

неудовлетворенность работой в найме;

желание увеличить доход;

поиск удаленной работы из-за обстоятельств, например, бухгалтер в декрете;

желание работать в гибком графике;

большой опыт работы в аутсорсе;

стремление к независимости и желание работать на себя.

При понимании своего текущего положения будет проще определиться с целями и задачами, направленными на результат.

Для ухода во фриланс бухгалтеру важно иметь достаточный опыт в своей профессии. Практикующим специалистам могут понадобиться знания из смежных направлений. Новичкам в бухгалтерии желательно получить практические навыки и научиться работать с бухгалтерскими программами.

Где бы ни находился ваш старт, каким бы далеким не казался финиш, начинайте действовать. Авито Услуги поможет найти первых клиентов. Рассказать о своих услугах

Второй шаг – поиск клиентов

Поиск клиентов – это процесс, который никогда не заканчивается. И чем эффективнее налажен такой процесс, тем быстрее бухгалтерский фриланс начнет приносить доход и удовольствие.

Основные каналы для поиска клиентов:

опрос ближайшего окружения, друзей и коллег;

социальные сети, блоги;

тематические каналы и группы в соцсетях;

«сарафанное радио»;

размещение объявлений о своих услугах в интернете.

При составлении объявления нужно описать свои сильные стороны, подкрепить опыт и стаж решенными кейсами, указать стоимость популярных услуг. Вместе с описанием своих услуг подготовьте ваши сертификаты и заполните прайс-лист, укажите в профиле график предоставления документов с учетом дедлайнов.

Если вы еще находитесь на этапе совершенствования своих навыков и экспертности, то закрепить теорию и получить опыт сможете на первых откликах и заданиях с Авито Услуг. А опытный бухгалтер легко привлечет новых клиентов: необязательно привязываться к конкретному городу и месту – на Авито есть заказчики со всей страны. Начните с объявления, чтобы клиенты узнали о вас.

Как бухгалтеру найти клиентов на Авито, читайте здесь.

Третий шаг – достойная самооценка равно высокая оплата

На третьем шаге самое время подумать о финансовых целях. Важно не просто учиться, развиваться и искать новых клиентов, нужно продавать свои услуги по достойной цене.

Имея достаточный профессиональный опыт, переводите фокус на качество вашей работы. Клиентов может быть много, но в сутках только 24 часа. Работа на износ приведет к ошибкам, недовольству клиентов и потере репутации.

К третьему шагу у вас уже есть первые клиенты, практика общения, опыт решения разнообразных задач. Имея такой багаж, вы сможете не просто искать новых клиентов, а выбирать задания в соответствии со своим уровнем компетенций и финансовыми интересами. Установите справедливую цену за бухгалтерские услуги.

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Четвертый шаг – разработать меры бухгалтерской безопасности

О мероприятиях безопасности нужно позаботиться, начиная с первого клиента. На фрилансе бухгалтер становится собственником своего дела, поэтому нужно предусмотреть страховку от форс-мажоров и собственных ошибок:

Определите способы обмена и хранения информации , полученной от клиента – должны быть запасные флэшки, жесткие диски или облачное хранилище.

Включите в договор оказания бухгалтерских услуг пункты, которые защитят вас в спорных ситуациях – нужно установить зоны ответственности для каждой стороны.

Минимизируйте риски неоплаты клиентами ваших услуг – работайте с новыми клиентами по предварительной оплате.

Пятый шаг – самоорганизация и взаимодействие с клиентом

Пятый шаг – это не заключительные, а регулярно повторяющиеся действия для фрилансера на удаленке. С каждым клиентом нужно выстроить систему работы, контролировать процесс, вносить при необходимости корректировки. Для начала составьте себе общий регламент работы, впоследствии можно сделать более тонкую настройку.

Важное качество для бухгалтера на удаленке – самодисциплина. Придется поработать не только над своими привычками и распорядком дня, но и научить клиентов придерживаться регламента:

установите время для звонков и деловой переписки, чтобы в два часа ночи не решать чужие проблемы;

определите выходные, иначе легко перегореть и задохнуться в погоне за каждым заказом;

познакомьте клиента с графиком оплаты и следите за его соблюдением;

не допускайте переработок вне договора, для дополнительных услуг также должны быть тарифы.

Уйти во фриланс не так сложно, как казалось бы. Можно для начала выпустить пробное объявление и оценить спрос на свои услуги. Таким образом, вы протестируете свои навыки удаленной работы, поймете, чего не хватает для достижения результата.

Заявите о своем деле на Авито Услуги. Достаточно одного объявления, чтобы оценить свои силы и подтянуть необходимые навыки. А здесь пошаговая инструкция, как бухгалтеру составить продающий профиль на Авито и получать больше заказов.

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