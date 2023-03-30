Как бухгалтеру привлекать клиентов на Авито с первого дня

Что поднимет объявление в поисковой выдаче

После публикации объявления на Авито Услугах, оно автоматически попадает в поисковую выдачу, и потенциальный клиент может вас заметить. Но просто опубликовать объявление и ждать новые заказы – не совсем выигрышная стратегия поиска клиентов. Чтобы эффективность и просмотры объявления были больше, предлагаем воспользоваться некоторыми лайфхаками ниже.

О том, с чего начать на Авито, как оформить продающий профиль и объявление, читайте здесь.

Повторяйте публикации раз в месяц

Жизненный цикл объявления обычно составляет 30 календарных дней. Затем его можно переопубликовать или включить автопубликацию. Это обновит алгоритм и объявление поднимется повыше.

Регулярно редактируйте заголовок и отслеживайте статистику

Релевантность заголовка и описания влияет на место вашего объявления в поисковой выдаче на Авито. Убедитесь, что в заголовке есть слова, по которым ваш потенциальный клиент сможет быстро найти то, что ищет.

Как оформить и разместить объявление на Авито Услуги

Чтобы не угадывать популярные поисковые запросы, воспользуйтесь статистикой Яндекса и её бесплатным сервисом wordstat.yandex. Например, «возврат налогового вычета» за месяц искали 52 726 раз, а «налоговая декларация +на возврат» – 11 136 раз. С первым вариантом объявление выстрелит быстрее, чем со вторым.

Еще помогут подсказки на Авито из архива предыдущих запросов. Начните вбивать запрос по вашей услуге в поисковой строке на платформе. Вам высвечивается подсказка с аналогичным запросом? Если да, то формулировка популярная – можно использовать для заголовка своего объявления.

Пошаговую инструкцию, как бухгалтеру составить продающий профиль на Авито и получать больше заказов, – найдете здесь.

Расскажите о своих услугах на Авито. Достаточно одного объявления, чтобы стартовать на платформе, получить первые заявки и начать зарабатывать.

Пользуйтесь дополнительными инструментами Авито

Повлиять на позицию в поиске помогут и платные инструменты продвижения от Авито:

Выделение вашего объявления цветом в течение семи дней. Сработает, когда в выдачу попадает большое количество однотипных объявлений. XL-объявления в течение семи дней – еще один вариант привлечь больше внимания к вашей публикации. Увеличение частоты показов. Позволит повысить видимость объявления в 2,5 раза и получить в 10 раз больше просмотров. Алгоритм сам рассчитает:

в каких блоках и на каких позициях в выдаче показать объявление, включая топ выдачи, VIP и премиум-блоки;

в какое время продвигать объявление, чтобы его увидело наибольшее количество покупателей в вашей категории;

как обеспечить заданный объем показов.

За статистикой можно следить в личном кабинете Авито Pro.

Какой профиль продаст ваши услуги быстрее

На успех вашего профиля влияют заголовок, фото и рассказ о себе.

Заголовок

Удачные заголовки не только поднимают публикации в поисковой выдаче, они заставляют ваших потенциальных клиентов проваливаться дальше в объявление. Про заголовки мы уже говорили выше (также читайте здесь), дадим еще несколько советов.

Подчеркните преимущества, которых нет у конкурентов . Можно изучить объявления более успешных коллег, подсмотрите, какие слова и формулировки они используют. Подумайте, в чем вы лучше, и подсветите это в заголовке.

Добейтесь краткой и емкой фразы. Не забывайте, что заголовок должен быть максимально коротким и исчерпывающем, не старайтесь вписать в него весь свой опыт. Главное, что клиент должен понять из вашего заголовка: вы оказываете именно ту услугу, которую он ищет, и вы сделаете это профессионально.

Фото

Одними словами не привлечь внимание клиентов, добавьте интерактива. В профиль лучше всего ставить свою фотографию, а не заимствованную из интернета. У клиента вызовет большее доверие фото реального человека, а не котика или собачки.

Помимо фотографии профиля хорошо выложить изображения ваших профессиональных достижений: дипломы, благодарности, сертификаты повышения квалификации.

Рассказ о себе

Быстрее находят клиентов те, у кого в профиле не просто описание опыта, а видео-рассказ о себе. Авито позволяет размещать видеоролики в объявлениях об услугах.

Качественное видео – задача не из легких, но именно поэтому вы сможете сразу выделится среди конкурентов, которые поленились использовать эту функцию. В коротком ролике расскажите о себе, своих профессиональных достижениях и перечислите преимущества работы с вами.

Как добиться высокого рейтинга

При выборе специалистов заказчики обращают большое внимание на его рейтинг и отзывы. Если объявление заработало пять звезд и бухгалтер получает отзывы довольных клиентов, то это самое лучшее конкурентное преимущество.

Добиться высоких показателей можно только упорным трудом и качеством предоставляемых услуг. Видите, что клиент остался доволен? Попросите его написать отзыв на платформе Авито. Даже если клиент никак не выражает свои эмоции, получив от вас выполненный заказ, сами спросите его, все ли понравилось. Обратная связь будет полезна обеим сторонам – продуктивная критика поможет вам стать лучше и обогнать конкурентов.

Как специалисту управлять рейтингом на Авито и работать с отзывами, читайте здесь.

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