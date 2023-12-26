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Подотчет, командировки

Как определить сроки командировки: ТОП сложных случаев

Бухгалтеру важно уметь правильно рассчитывать продолжительность служебной поездки. От неё зависят оплата труда командированного, размер суточных и другие вопросы учёта затрат. Рассмотрим правила определения сроков в случаях, которые вызывают больше всего вопросов у бухгалтеров.
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Как определить сроки командировки: ТОП сложных случаев
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Как рассчитать длительность командировки

Порядок отправки сотрудников в деловую поездку, в том числе и её сроки, регулирует Положение № 749, которое утвердило постановление Правительства от 13 октября 2008 года

Срок командировки — это время отсутствия сотрудника на основной работе, которое начинается со дня его выезда и заканчивается днём возвращения. Длительность поездки устанавливает работодатель: это может быть как один день, так и длительный период — при этом поездка должна иметь конечный срок.

Чтобы правильно начислить аванс на командировочные расходы и определить рабочее время, а также безошибочно оформить документы, нужно рассчитать длительность служебной поездки. В общем случае она начинается с даты отъезда — дня отбытия транспорта из города, где работает сотрудник. Дата возвращения — день прибытия транспорта обратно в город.

Рассмотрим пример. Работник после стандартного рабочего дня в офисе 16 января отправляется в служебную поездку на поезде в 23 часа того же дня. Приезжает обратно 18 января в 7 утра.

Пункт 4 Положения № 749 указывает, что день отъезда — это текущие сутки, если транспорт отъезжает до 24 часов включительно. Аналогично считают и день возвращения. По п. 7 срок командировки считается по проездным документам.

Значит, дата начала командировки в примере — 16 января. А всего сотрудник будет в командировке три дня — 16, 17 и 18 января. Поэтому средний заработок и суточные ему нужно перечислить за всё это время — в том числе и дни, когда он в пути (пп. 9 и 11 Положения). 

Часто возникает вопрос: нужно ли сотруднику в день приезда идти на работу? Закон разрешает работнику и руководству компании самостоятельно разрешить эту ситуацию. Но заставить человека выйти на работу в день отъезда в командировку или приезда из неё работодатель не может.

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Как рассчитать сроки в зависимости от расположения пункта отправления 

Если места отправления или прибытия расположены вне населённого пункта, в котором находится место работы или жительства сотрудника, продолжительность поездки считается с учётом времени, которое работник тратит на проезд от дома или работы до вокзала, станции, пристани. Это указывает п. 4 Положения № 749.

Если вокзал или аэропорт находятся в городе, то днём отъезда считается дата отправления транспорта. 

Если дом сотрудника, место работы и пункт отправления или прибытия расположены в разных населённых пунктах, то в срок поездки включают время, которое сотрудник тратит на проезд от места работы до станции или аэропорта.

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Можно ли продлить служебную поездку

Работодатель вправе увеличить сроки командировки. Например, если у сотрудника появились новые задачи. В этом случае нужно издать соответствующий приказ: указать новые даты поездки, причину переноса, реквизиты предыдущего приказа о командировке.

Работнику необходимо продлить срок аренды, купить новые билеты и выплатить суточные.

Сервис «OneTwoTrip для бизнеса» помогает решить все вопросы документального оформления командировок. Заказы можно оплатить корпоративной картой, по безналичному расчёту и бонусами системы лояльности. Для быстрого обмена отчётностью с бухгалтерией есть ЭДО и интеграция с 1С:Бухгалтерией. 

Больничный в поездке

Если сотрудник заболел в командировке, то её срок нужно продлить приказом в свободной форме. В нём нужно указать причину продления и предполагаемый срок окончания поездки. 

При этом работнику нужно перечислить суточные в полном объёме и компенсировать расходы на аренду, за исключением дней, которые командированный провёл в стационаре.

Командировка в отпуске

Чтобы вызвать сотрудника из ежегодного оплачиваемого отпуска и отправить его в деловую поездку, нужно получить от него согласие и оформить приказ о его отзыве из отпуска. Оставшуюся часть отпуска можно предоставить сотруднику в этом или следующем году.

Длительность командировки при этом считается в общем порядке: от даты отправления до даты прибытия.

Особенности однодневной поездки

При однодневной командировке сотрудник имеет возможность вернуться домой в тот же день. Главная особенность таких поездок — не нужно выплачивать работнику суточные, если он не выезжает за пределы России. Если едет за границу, суточные платят в размере 50% от суммы для заграничных поездок сотрудников, установленной в локальном нормативном акте компании.

Ст. 168 ТК указывает, что сотруднику можно компенсировать другие расходы, например:

  • на сотовую связь;

  • на парковку, если работник едет в поездку на личном транспорте;

  • на хранение багажа в камерах хранения на вокзалах или в аэропортах.

Несколько поездок в один день

Закон не ограничивает количество командировок в день. Поэтому не будет противоречием, если дата прибытия из одной поездки совпадает с датой отправки в другую поездку. Длительность делового путешествия определяется по общим правилам.

Выходные дни в командировке или в пути

Если сотрудник отправляется в служебную поездку в выходной день, это время нужно оплатить ему как рабочее. В этом случае оплата положена в двойном размере или в обычном, но с дополнительным отгулом (ст. 153 ТК). Если командированный в поездке работает в выходной или праздничный день, то его труд нужно оплатить таким же образом. 

Причём отгул предоставляют по договорённости с работником — он должен предупредить о том, что в качестве компенсации хочет получить именно выходной. Нерабочие дни во время командировки, в которые сотрудник не работал, не оплачиваются, но суточные остаются. Период поездки в этом случае считают по общим правилам.

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