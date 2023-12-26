Как учесть командировочные расходы при УСН

Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут выбрать общую (ОСН) или упрощенную (УСН) систему налогообложения. Последняя — ориентирована на малый и средний бизнес и призвана сократить налоговую нагрузку на компанию.

Командировочные расходы также можно учитывать при расчете налога УСН. При этом все траты в поездке должны соответствовать НК и быть документально подтверждены.

Какие командировочные расходы учитываются в налоговой базе при УСН:

Проезд сотрудника к месту командировки и обратно к месту работы.

Аренда жилья, за исключением расходов на обслуживание в барах и ресторанах и пользование рекреационно-оздоровительными услугами.

Суточные или полевое довольствие.

Оформление и выдача виз, паспортов, ваучеров, приглашений и других аналогичных документов.

Консульские, аэродромные сборы, сборы за право въезда, прохода, транзита автомобильного и иного транспорта, за пользование морскими каналами и другими подобными сооружениями, прочие аналогичные платежи и сборы.

Состав командировочных расходов открытый, что позволяет отнести к ним и другие издержки, прямо не перечисленные в списке. Например, траты на оплату мобильной связи или аренду автомобиля в командировке.

Как оформляются служебные поездки при УСН

Для определения тех или иных расходов в качестве командировочных, компании, работающие по УСН, могут руководствоваться разъяснениями для плательщиков налога на прибыль. Документально деловые поездки оформляются также в едином порядке. Положения гл. 26.2 НК в части издержек на командировки идентичны нормам пп. 12 п. 1 ст. 264 НК.

Если подтверждающие документы сформированы некорректно, расходы не получится учесть при определении налоговой базы по УСН. Онлайн-сервис «OneTwoTrip для бизнеса» позволяет автоматизировать организацию командировок и минимизировать ошибки в отчетности благодаря ЭДО и синхронизации с 1С:Бухгалтерией.

Какие документы подтверждают траты

Для составления авансового отчета по командировочным расходам сотрудник должен предоставить документы, обосновывающие его траты в поездке. К ним относятся товарные чеки, накладные, акты, кассовые чеки и БСО (квитанции, билеты, талоны и пр.). В «OneTwoTrip для бизнеса» ваучеры на проживание и проездные документы хранятся онлайн в личном кабинете — они не потеряются, их легко скачать и отправить коллегам.

Что важно знать индивидуальным предпринимателям

Физические лица, зарегистрированные как ИП, без образования юридического лица, не относятся к категории работников. Также у них отсутствует работодатель, с которым они состоят в трудовых отношениях.

Поэтому индивидуальный предприниматель не может быть направлен в командировку и не вправе учесть оплату проезда и проживания самому себе по УНС.

Онлайн-сервис «OneTwoTrip для бизнеса» поможет сократить затраты и время на организацию командировок. Ищите и бронируйте билеты на поезд, самолёт, автобус, трансфер и отели в одном месте. Все документы для отчётности формируются в личном кабинете и автоматически загружаются в 1С:Бухгалтерию. В сервисе нет ежемесячной абонентской платы, а оплачивать заказы можно с помощью корпоративной карты, депозита и бонусов программы лояльности.

10 способов сократить расходы на командировку Используйте при организации деловых поездок Получить материал

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