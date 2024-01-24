Может ли сотрудник отказаться от командировки и кого нельзя в нее отправлять

Рутину многих компаний сложно представить без служебных поездок. Но что делать, если сотрудник отказывается от командировки? Разбираемся, каких работников отправлять в деловые поездки запрещено по закону, какие уважительные причины отказа бывают и какую ответственность несет сотрудник за уклонение.

Категории работников, которых нельзя отправлять в командировки

Беременные женщины. Даже если сотрудница дала своё согласие, направлять её в служебное путешествие нельзя. В этом случае поездка расценивается как сложные условия труда.

Несовершеннолетние сотрудники. То же относится и к подросткам. Исключение составляют творческие работники СМИ, теле-, кино- и видеосъемочных коллективов, театральных и концертных организаций и т. п.

Инвалиды. Если это противоречит медицинским показаниям.

Внештатные сотрудники. Если иное не согласовано в договоре подряда.

Кого можно отправить в командировку только с письменного согласия

Сотрудников с детьми до 3 лет.

Родителей, в одиночку воспитывающих детей до 14 лет.

Работников, имеющих 3 и более детей в возрасте до 14 лет.

Сотрудников с нетрудоспособными членами семьи.

Работников с детьми-инвалидами.

Уважительные причины отказа от командировки

Даже если сотрудник не попадает ни под одну категорию выше, он все равно может воздержаться от деловой поездки на следующих основаниях.

Семейные обстоятельства. Свадьба, рождение ребенка или смерть родственника.

Медицинские противопоказания. Болезнь на момент поездки или хроническое заболевание.

Отсутствие командировочных. Если сотруднику не выдали или выдали недостаточно денег до начала поездки.

Чтобы отказаться от служебного путешествия, работник должен написать заявление и предоставить документы, подтверждающие уважительную причину — справку о заключении брака, больничный лист или другие соответствующие бумаги.

Что делать, если сотрудник уклоняется от командировки

Необоснованный отказ от служебной поездки влечет за собой ответственность. Это может быть замечание, выговор или даже увольнение. Применить взыскание необходимо не позднее одного месяца с момента отказа. Но прежде чем прибегать к таким решительным мерам, попробуйте поговорить с работником и понять его мотивы. Бывает, что сотрудник переживает из-за некомфортных условий в командировке, например, не хочет останавливаться в плохом отеле.

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