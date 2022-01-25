Можно ли оформить самозанятого по агентскому договору?

Один известный мем отлично отвечает на заданный вопрос: «Ну вообще да, но в целом нет». Об этом и расскажем, когда и при каких условиях самозанятый может быть агентом.
Что говорит закон про самозанятость и агентов
В законе № 422-ФЗ вы не найдете поименного списка профессий и видов деятельности разрешенного самозанятым, есть лишь некоторые ограничения. Поэтому у бизнеса возникает искушение по любым договорам подряда работать только с самозанятыми.
Через агентский договор можно организовать работу в любой сфере деятельности, например: недвижимость, туризм, перевозки, поиск покупателей, прием платежей, реализация товаров.
Законодатели это предвидели и добавили в закон запрет на заключение с самозанятыми агентских договоров (п. 5 статья 4 закона № 422-ФЗ). Поэтому в общем случае заключить такой договор с самозанятым нельзя.
Единственный законный и безопасный вариант — это курьерские услуги. Разберем, как можно организовать доставку через самозанятых курьеров без нарушений.
Как организовать работу самозанятых курьеров
Перед заключением договора важно убедиться, что:
- самозанятый стоит на учете в налоговой;
- что у вашей компании не было трудовых отношений с этим человеком в течение двух последних лет.
В агентском договоре обязательно должно быть условие, что агент (самозанятый курьер) действует от имени и за счет принципала (вашей компании).
Чтобы курьер смог принять оплату от клиента, вы должны снабдить его онлайн-кассой (см., например, разъяснения в письме ФНС от 25.06.2021 № СД-4-3/8974@ и п. 6 статьи 4 закона № 422-ФЗ). Кроме кассы может понадобиться банковский терминал с торговым эквайрингом для приема безналичной оплаты.
Важно: настроить онлайн-кассу нужно так, чтобы в кассовых чеках отображались данные вашей компании — продавца товара, а не курьера. Только в этом случае курьер-самозанятый имеет право принять от покупателя деньги за покупку.
Чтобы не оснащать каждого курьера отдельным аппаратом, стоит использовать современные решения: облачную кассу — приложение для смартфона, к которому через bluetooth подключают принтер чеков и пинпад для пластиковых карт.
Курьер выполняет доставку, сдает выручку в кассу вашей компании и получает вознаграждение за свои услуги. На эту сумму он формирует закрывающие документы: чек и акт выполненных работ уже от своего имени.
Обратите внимание: если самозанятый курьер развозит уже оплаченный клиентом товар (например: журналы по подписке), то договор с ним не может быть агентским. Так как заключение агентского договора без выдачи кассы запрещено (подп. 5 п. 2 ст. 4 № 422-ФЗ).
Почему выгодно сотрудничать с самозанятыми курьерами
1. Выбирая самозанятого исполнителя, вы получаете быстрый отклик и, следовательно, своевременное выполнение заказа. Выход на смену происходит оперативно. Конкуренция между исполнителями не позволяет им отказываться и медлить с выполнением заказа. Ведь чем больше доставок они выполнят, тем больше заработают.
В сервисе YouDo Бизнес вы найдете курьеров для доставки любых товаров и продукции: цветов, подарков, лекарств, готовой еды и т. д. Кроме пеших курьеров доступна доставка на авто и экспресс-доставка. Вам достаточно разместить заявку, а сервис займется подбором нужного количества курьеров и оформлением всех документов.
2. Работа с самозанятыми — это минимум документов: договор, чек и акт выполненных работ.
В YouDo Бизнес вам не придется запрашивать и ждать закрывающих документов от исполнителя — сервис сам вовремя сформирует все документы.
3. В ситуации, когда невозможно точно предсказать спрос на продукцию, содержать штатных курьеров не просто невыгодно, это может даже разорить бизнес (ведь даже при простое штатным работникам нужно платить).
В то же время, при расширении или диверсификации бизнеса, очень сложно оперативно нарастить «штат» курьеров. В такой ситуации самозанятые придут на помощь. Они уже обладают необходимым опытом и навыками, оплату получают только за выполненную работу, а не за ожидание заказа.
4. Плательщик НПД обходится намного дешевле штатного специалиста. За него не нужно платить страховые взносы и сдавать отчетность.
5. Заключение трудового договора обязывает работодателя прекращать его только по установленным законом условиям. В отличие от него — гражданско-правовой договор выражает свободную волю двух сторон договора — исполнителя и заказчика. Расторгнуть его гораздо проще.
6. Организация не обязана предоставлять самозанятому социальные гарантии: платить больничные, отпускные, индексировать его оплату труда и т. п. Не должна предоставлять инструменты, транспорт или компенсировать их использование.
7. С самозанятым проще договориться о цене. Он сам себе предприниматель, поэтому предлагает справедливую цену за доставку без дополнительных отчислений.
В сервисе YouDo Бизнес вы можете не только вести весь необходимый документооборот с подрядчиками, но и находить самозанятых для целей бизнеса. Благодаря продукту HR-лидогенерации и собственной базе исполнителей, платформа предоставляет только качественные отклики на ваши вакансии. На сервисе также работает поддержка пользователей — как для исполнителей, так и для бизнеса. Используйте свое время для развития компании, а все остальное возьмет на себя YouDo Бизнес.