Можно ли оформить самозанятого по агентскому договору?

Один известный мем отлично отвечает на заданный вопрос: «Ну вообще да, но в целом нет». Об этом и расскажем, когда и при каких условиях самозанятый может быть агентом.

Что говорит закон про самозанятость и агентов

В законе № 422-ФЗ вы не найдете поименного списка профессий и видов деятельности разрешенного самозанятым, есть лишь некоторые ограничения. Поэтому у бизнеса возникает искушение по любым договорам подряда работать только с самозанятыми.

Через агентский договор можно организовать работу в любой сфере деятельности, например: недвижимость, туризм, перевозки, поиск покупателей, прием платежей, реализация товаров.

Законодатели это предвидели и добавили в закон запрет на заключение с самозанятыми агентских договоров (п. 5 статья 4 закона № 422-ФЗ). Поэтому в общем случае заключить такой договор с самозанятым нельзя.

Единственный законный и безопасный вариант — это курьерские услуги. Разберем, как можно организовать доставку через самозанятых курьеров без нарушений.

Как организовать работу самозанятых курьеров

Перед заключением договора важно убедиться, что:

самозанятый стоит на учете в налоговой;

что у вашей компании не было трудовых отношений с этим человеком в течение двух последних лет.

Не забудьте включить в договор условие, что в случае потери статуса плательщика НПД (например, если его доход превысил 2,4 млн рублей), самозанятый обязан вам об этом своевременно сообщить.

В агентском договоре обязательно должно быть условие, что агент (самозанятый курьер) действует от имени и за счет принципала (вашей компании).

Чтобы курьер смог принять оплату от клиента, вы должны снабдить его онлайн-кассой (см., например, разъяснения в письме ФНС от 25.06.2021 № СД-4-3/8974@ и п. 6 статьи 4 закона № 422-ФЗ). Кроме кассы может понадобиться банковский терминал с торговым эквайрингом для приема безналичной оплаты.

Важно: настроить онлайн-кассу нужно так, чтобы в кассовых чеках отображались данные вашей компании — продавца товара, а не курьера. Только в этом случае курьер-самозанятый имеет право принять от покупателя деньги за покупку.

Чтобы не оснащать каждого курьера отдельным аппаратом, стоит использовать современные решения: облачную кассу — приложение для смартфона, к которому через bluetooth подключают принтер чеков и пинпад для пластиковых карт.

Курьер выполняет доставку, сдает выручку в кассу вашей компании и получает вознаграждение за свои услуги. На эту сумму он формирует закрывающие документы: чек и акт выполненных работ уже от своего имени.

Обратите внимание: если самозанятый курьер развозит уже оплаченный клиентом товар (например: журналы по подписке), то договор с ним не может быть агентским. Так как заключение агентского договора без выдачи кассы запрещено (подп. 5 п. 2 ст. 4 № 422-ФЗ).

Почему выгодно сотрудничать с самозанятыми курьерами

1. Выбирая самозанятого исполнителя, вы получаете быстрый отклик и, следовательно, своевременное выполнение заказа. Выход на смену происходит оперативно. Конкуренция между исполнителями не позволяет им отказываться и медлить с выполнением заказа. Ведь чем больше доставок они выполнят, тем больше заработают.

В сервисе YouDo Бизнес вы найдете курьеров для доставки любых товаров и продукции: цветов, подарков, лекарств, готовой еды и т. д. Кроме пеших курьеров доступна доставка на авто и экспресс-доставка. Вам достаточно разместить заявку, а сервис займется подбором нужного количества курьеров и оформлением всех документов.

2. Работа с самозанятыми — это минимум документов: договор, чек и акт выполненных работ.

В YouDo Бизнес вам не придется запрашивать и ждать закрывающих документов от исполнителя — сервис сам вовремя сформирует все документы.

3. В ситуации, когда невозможно точно предсказать спрос на продукцию, содержать штатных курьеров не просто невыгодно, это может даже разорить бизнес (ведь даже при простое штатным работникам нужно платить).

В то же время, при расширении или диверсификации бизнеса, очень сложно оперативно нарастить «штат» курьеров. В такой ситуации самозанятые придут на помощь. Они уже обладают необходимым опытом и навыками, оплату получают только за выполненную работу, а не за ожидание заказа.

4. Плательщик НПД обходится намного дешевле штатного специалиста. За него не нужно платить страховые взносы и сдавать отчетность.

5. Заключение трудового договора обязывает работодателя прекращать его только по установленным законом условиям. В отличие от него — гражданско-правовой договор выражает свободную волю двух сторон договора — исполнителя и заказчика. Расторгнуть его гораздо проще.

Например, если самозанятый несколько раз опоздал с доставкой по собственной вине, то можно расторгнуть договор со ссылкой на пункт договора или ГК, либо по обоюдному допсоглашению. Если работник нарушит рабочую дисциплину, то до его увольнения за прогул придется подготовить мощную доказательную базу, и не факт, что по суду такой работник не восстановится в должности.

6. Организация не обязана предоставлять самозанятому социальные гарантии: платить больничные, отпускные, индексировать его оплату труда и т. п. Не должна предоставлять инструменты, транспорт или компенсировать их использование.

7. С самозанятым проще договориться о цене. Он сам себе предприниматель, поэтому предлагает справедливую цену за доставку без дополнительных отчислений.