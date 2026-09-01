Зачем бизнесу участвовать в премиях

Многие предприниматели уверены, что их главным фокусом является продукт, клиенты и выручка. А премии, конкурсы и рейтинги — это удел крупных корпораций с раздутыми PR-бюджетами. Но на практике участие в отраслевых и региональных премиях решает вполне конкретные бизнес-задачи, от привлечения новых клиентов до укрепления HR-бренда.
Давайте посмотрим на реальные причины, почему микро- и малому бизнесу стоит заявить о себе.
Подтверждение статуса и доверие клиентов
Когда компания заявляет о себе на рынке, ей нужно доказать свою экспертность. Особенно это важно в сфере услуг, где клиент не может «потрогать» результат до покупки. Статус номинанта или победителя авторитетной премии работает как знак качества.
Александр Ситников, основатель ресторанной группы «Норберт» (победитель премии «Малый бизнес — Большие возможности» от БСПБ), отмечает: «Победа в Премии стала для нашей ресторанной группы важным подтверждением эффективности выбранной стратегии. Она усилила доверие со стороны гостей, партнеров и сотрудников, повысила узнаваемость компании на рынке. Этот статус служит дополнительным знаком качества, помогает привлекать новую аудиторию и укреплять позиции бренда».
Доверие — это фундамент любых долгосрочных отношений в бизнесе. Когда независимое жюри, состоящее из экспертов рынка и представителей власти, высоко оценивает вашу работу, это снимает множество вопросов у потенциальных клиентов.
Бесплатное медийное продвижение
Реклама стоит дорого. PR-кампании, публикации в СМИ, эфиры на радио требуют серьезных вложений, которые не всегда может позволить себе малый бизнес.
Участие в крупных премиях часто сопровождается мощной информационной поддержкой со стороны организаторов. Например, победители премии Банка «Санкт-Петербург» получают эксклюзивный медиапакет на ресурсах РБК (Радио РБК Петербург или сайт РБК Калининград). Это отличный способ рассказать целевой аудитории о своем продукте. Вы получаете охват, узнаваемость и новые контакты просто за то, что хорошо делаете свою работу.
Снижение операционных расходов
Некоторые премии предлагают не просто кубки и дипломы, а вполне осязаемые финансовые выгоды. Организаторы, особенно если это крупные финансовые институты, заинтересованы в поддержке перспективных компаний.
Так, победители премии «Малый бизнес — Большие возможности» получают бессрочное бесплатное расчетно-кассовое обслуживание с безлимитными переводами, а также бесплатное обслуживание премиальной бизнес-карты. Для малого бизнеса, где важен каждый рубль, отмена регулярных банковских комиссий станет приятным бонусом, который напрямую влияет на маржинальность.
Нетворкинг и взгляд со стороны
Бизнес зачастую все завязано на системе взаимоотношений. Чем они устойчивее и ценнее для каждой стороны, тем успешнее компания. Премии собирают на одной площадке активных предпринимателей, экспертов, инвесторов и представителей власти.
Кроме того, участие в премии часто предполагает обратную связь от профессионалов. Например, в рамках премии БСПБ победители получают бизнес-разбор от экспертов клуба «Атланты Северо-Запад». Это возможность посмотреть на свои процессы свежим взглядом, найти узкие места и получить рекомендации от людей, которые уже прошли аналогичный путь.
Ежегодная премия для предпринимателей
2026 — Санкт-Петербург — Калининград
Как выбрать правильную премию?
Не все премии одинаково полезны. Чтобы участие принесло реальную пользу, выбирайте проекты с понятными правилами, авторитетным жюри и прозрачными критериями оценки.
В 2026 году Банк «Санкт-Петербург» (БСПБ) запускает третью ежегодную Премию «Малый бизнес — Большие возможности».
В этом году победители будут определены в 12 номинациях: от развития городской среды и технологий до гастрономии и сохранения бизнес-династий.
Что получают победители:
0 ₽ за РКО и межбанковские переводы — бессрочно.
0 ₽ за обслуживание премиальной бизнес-карты — бессрочно.
Эксклюзивное медийное продвижение на ресурсах РБК.
Бизнес-разбор от экспертов клуба «Атланты Северо-Запад».
Цикл закрытых встреч для участников и возможность статью частью сообщества предпринимателей.
Участвовать могут действующие предприниматели микро- и малого бизнеса, являющиеся клиентами БСПБ или открывшие расчетный счет до 1 ноября 2026 года.
Готовы заявить о себе, укрепить доверие клиентов и получить реальную поддержку для своего бизнеса? Переходите на сайт премии, изучайте номинации и подавайте заявку до 1 ноября 2026 года. Сделайте шаг к новым большим возможностям!
Узнать подробности и подать заявку на премию БСПБ
Реклама: ПАО «Банк «Санкт-Петербург», ИНН 7831000027, erid: 2W5zFH8pbVT
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