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БСПБ
Ведение бизнеса
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Зачем бизнесу участвовать в премиях

Зачем бизнесу участвовать в премиях

Участие в бизнес-премиях часто кажется чем-то необязательным — красивой статуэткой на полке, которая тешит самолюбие, но не приносит реальной выгоды. Разбираемся, так ли это на самом деле, и почему премия может стать мощным драйвером для развития компании.

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Многие предприниматели уверены, что их главным фокусом является продукт, клиенты и выручка. А премии, конкурсы и рейтинги — это удел крупных корпораций с раздутыми PR-бюджетами. Но на практике участие в отраслевых и региональных премиях решает вполне конкретные бизнес-задачи, от привлечения новых клиентов до укрепления HR-бренда.

Давайте посмотрим на реальные причины, почему микро- и малому бизнесу стоит заявить о себе.

Подтверждение статуса и доверие клиентов

Когда компания заявляет о себе на рынке, ей нужно доказать свою экспертность. Особенно это важно в сфере услуг, где клиент не может «потрогать» результат до покупки. Статус номинанта или победителя авторитетной премии работает как знак качества.

Александр Ситников, основатель ресторанной группы «Норберт» (победитель премии «Малый бизнес — Большие возможности» от БСПБ), отмечает: «Победа в Премии стала для нашей ресторанной группы важным подтверждением эффективности выбранной стратегии. Она усилила доверие со стороны гостей, партнеров и сотрудников, повысила узнаваемость компании на рынке. Этот статус служит дополнительным знаком качества, помогает привлекать новую аудиторию и укреплять позиции бренда».

Доверие — это фундамент любых долгосрочных отношений в бизнесе. Когда независимое жюри, состоящее из экспертов рынка и представителей власти, высоко оценивает вашу работу, это снимает множество вопросов у потенциальных клиентов.

Бесплатное медийное продвижение

Реклама стоит дорого. PR-кампании, публикации в СМИ, эфиры на радио требуют серьезных вложений, которые не всегда может позволить себе малый бизнес.

Участие в крупных премиях часто сопровождается мощной информационной поддержкой со стороны организаторов. Например, победители премии Банка «Санкт-Петербург» получают эксклюзивный медиапакет на ресурсах РБК (Радио РБК Петербург или сайт РБК Калининград). Это отличный способ рассказать целевой аудитории о своем продукте. Вы получаете охват, узнаваемость и новые контакты просто за то, что хорошо делаете свою работу.

Снижение операционных расходов

Некоторые премии предлагают не просто кубки и дипломы, а вполне осязаемые финансовые выгоды. Организаторы, особенно если это крупные финансовые институты, заинтересованы в поддержке перспективных компаний.

Так, победители премии «Малый бизнес — Большие возможности» получают бессрочное бесплатное расчетно-кассовое обслуживание с безлимитными переводами, а также бесплатное обслуживание премиальной бизнес-карты. Для малого бизнеса, где важен каждый рубль, отмена регулярных банковских комиссий станет приятным бонусом, который напрямую влияет на маржинальность.

Нетворкинг и взгляд со стороны

Бизнес зачастую все завязано на системе взаимоотношений. Чем они устойчивее и ценнее для каждой стороны, тем успешнее компания. Премии собирают на одной площадке активных предпринимателей, экспертов, инвесторов и представителей власти.

Кроме того, участие в премии часто предполагает обратную связь от профессионалов. Например, в рамках премии БСПБ победители получают бизнес-разбор от экспертов клуба «Атланты Северо-Запад». Это возможность посмотреть на свои процессы свежим взглядом, найти узкие места и получить рекомендации от людей, которые уже прошли аналогичный путь.

Ежегодная премия для предпринимателей

2026 — Санкт-Петербург — Калининград

Как выбрать правильную премию?

Не все премии одинаково полезны. Чтобы участие принесло реальную пользу, выбирайте проекты с понятными правилами, авторитетным жюри и прозрачными критериями оценки.

В 2026 году Банк «Санкт-Петербург» (БСПБ) запускает третью ежегодную Премию «Малый бизнес — Большие возможности». 

В этом году победители будут определены в 12 номинациях: от развития городской среды и технологий до гастрономии и сохранения бизнес-династий.

Что получают победители:

  • 0 ₽ за РКО и межбанковские переводы — бессрочно.

  • 0 ₽ за обслуживание премиальной бизнес-карты — бессрочно.

  • Эксклюзивное медийное продвижение на ресурсах РБК.

  • Бизнес-разбор от экспертов клуба «Атланты Северо-Запад».

  • Цикл закрытых встреч для участников и возможность статью частью сообщества предпринимателей.

Участвовать могут действующие предприниматели микро- и малого бизнеса, являющиеся клиентами БСПБ или открывшие расчетный счет до 1 ноября 2026 года.

Готовы заявить о себе, укрепить доверие клиентов и получить реальную поддержку для своего бизнеса? Переходите на сайт премии, изучайте номинации и подавайте заявку до 1 ноября 2026 года. Сделайте шаг к новым большим возможностям!

Узнать подробности и подать заявку на премию БСПБ

Реклама: ПАО «Банк «Санкт-Петербург», ИНН 7831000027, erid: 2W5zFH8pbVT

Продукты компании

Тарифы РКО

Деловой.Лайт 

 Тарифы РКО на Клерке

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