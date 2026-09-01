Зачем бизнесу участвовать в премиях

Многие предприниматели уверены, что их главным фокусом является продукт, клиенты и выручка. А премии, конкурсы и рейтинги — это удел крупных корпораций с раздутыми PR-бюджетами. Но на практике участие в отраслевых и региональных премиях решает вполне конкретные бизнес-задачи, от привлечения новых клиентов до укрепления HR-бренда.

Давайте посмотрим на реальные причины, почему микро- и малому бизнесу стоит заявить о себе.