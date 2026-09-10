Цифровой рубль для бизнеса: ликбез, лайфхаки и инструкция по применению 

Ваш план действий: подключение через банк

Например, через Банк «Санкт-Петербург», который является одним из ключевых участников платформы цифрового рубля. Для предпринимателей — клиентов Банка — процесс подключения максимально прост.

Шаг 1. Проверьте, нужно ли вам подключаться сейчас

Обязанность принимать цифровые рубли вводится поэтапно, в зависимости от годовой выручки:

с 1 сентября 2026 года — компании с выручкой свыше 120 млн рублей за предыдущий год.

с 1 сентября 2027 года — компании с выручкой свыше 30 млн рублей в год.

с 1 сентября 2028 года — компании с выручкой от 20 до 30 млн рублей.

Если ваша выручка меньше 20 млн рублей, вы не обязаны принимать цифровые рубли, но можете сделать это по желанию, получив все преимущества.

Важно: обязанность касается только принятия оплаты от физических лиц. Для остальных транзакций это требование не действует.