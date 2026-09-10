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Цифровой рубль для бизнеса: ликбез, лайфхаки и инструкция по применению 

Цифровой рубль для бизнеса: ликбез, лайфхаки и инструкция по применению 

С 1 сентября 2026 года в России начался новый этап в развитии финансовой системы — массовое внедрение цифрового рубля. Для предпринимателей это не просто новость, а новый практический инструмент с конкретными преимуществами и обязанностями.

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Давайте разберемся, что это такое, как это использовать во благо своего дела и, самое главное, как подключить прием цифровых рублей прямо сейчас, используя возможности вашего банка.

Что такое цифровой рубль и зачем он бизнесу

Многие ошибочно путают цифровой рубль с криптовалютой. Это принципиально разные вещи. Криптовалюта не имеет единого эмиссионного центра, в то время как цифровой рубльэто третья форма национальной валюты, которую выпускает и за которую отвечает Банк России. Он существует наравне с наличными и безналичными рублями и полностью эквивалентен им: 1 цифровой рубль = 1 наличный рубль = 1 безналичный рубль.

Главное отличие: цифровые рубли хранятся не на счетах в коммерческих банках, а на счете в Банке России.  Уполномоченные банки, такие как «Санкт-Петербург», выступают в роли посредников, предоставляя вам удобный доступ к вашему цифровому кошельку через привычный интернет-банк.

Цифровой рубль для вашего бизнеса

Третья форма национальной валюты от Банка России

Почему это выгодно для малого бизнеса

  1. Экономия на комиссиях: это ключевой аргумент. До конца 2026 года действует льготный период, и комиссии за операции для бизнеса не взимаются. Планируется, что комиссия за оплату товаров и услуг в цифровых рублях составит всего 0,3% (и не более 1500 рублей), что дает значительную экономию.

  2. Мгновенные расчеты 24/7: деньги поступают на счета сразу после оплаты, что помогает избежать кассовых разрывов и сразу пускать выручку в оборот.

Ваш план действий: подключение через банк

Например, через Банк «Санкт-Петербург», который является одним из ключевых участников платформы цифрового рубля. Для предпринимателей — клиентов Банка — процесс подключения максимально прост.

Шаг 1. Проверьте, нужно ли вам подключаться сейчас

Обязанность принимать цифровые рубли вводится поэтапно, в зависимости от годовой выручки:

  • с 1 сентября 2026 года —  компании с выручкой свыше 120 млн рублей за предыдущий год.

  • с 1 сентября 2027 года — компании с выручкой свыше 30 млн рублей в год.

  • с 1 сентября 2028 года — компании с выручкой от 20 до 30 млн рублей.

Если ваша выручка меньше 20 млн рублей, вы не обязаны принимать цифровые рубли, но можете сделать это по желанию, получив все преимущества.

Важно: обязанность касается только принятия оплаты от физических лиц. Для остальных транзакций это требование не действует.

Шаг 2. Откройте счет цифрового рубля

Для клиентов Банка «Санкт-Петербург» это делается очень просто:

  • условие: быть действующим клиентом Банка и иметь расчетный счет.

  • инструмент: счет открывается через систему дистанционного банковского обслуживания i2В (интернет-банк для бизнеса).

  • процесс: в интерфейсе i2В в соответствующем разделе вы сможете открыть счет в цифровых рублях на платформе Банка России.

Шаг 3. Настройте прием оплаты

Для приема платежей вам не нужно покупать новое оборудование и вообще что-либо делать. 

Оборудование Банка уже поддерживает оплату с УПК (универсальным платежным кодом). Это тот же QR-код, который используется в Системе быстрых платежей (СБП).

Суть процесса — покупатель сканирует УПК на кассе или в интернет-магазине, выбирает способ оплаты «Цифровой рубль» и совершает оплату.

Шаг 4. Помните о нюансах

  • Бухгалтерский учет: с юридической точки зрения, цифровой рубль — это разновидность безналичных средств, поэтому двойной работы для бухгалтерии не будет. Учет ведется в привычном порядке.

  • Цифровой рубль на текущий момент не подходит для сбережений: на остаток цифрового рубля не начисляются проценты, и это не инструмент для кредитования. Он создан исключительно для платежей и переводов.

  • Безопасность: мошенникам добраться до цифровых рублей сложнее, а средства защищены даже при банкротстве коммерческого банка, так как хранятся на платформе ЦБ. 

Не откладывайте! Если вы попадаете под первую волну обязательного подключения, самое время оставить заявку на сайте в Банке «Санкт-Петербург», чтобы узнать о точных сроках настройки и начать экономить на комиссиях уже сейчас. Если вы не обязаны, но хотите быть на шаг впереди — это ваш шанс получить конкурентное преимущество и привлечь новых клиентов.

Цифровой рубль для вашего бизнеса

Третья форма национальной валюты от Банка России

Реклама: ПАО «Банк «Санкт-Петербург», ИНН 7831000027, erid: 2W5zFGC8oVB

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