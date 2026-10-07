Агентский договор с банком: как получать вознаграждение за рекомендации

Большинство привыкло к банальным реферальным ссылкам в духе «приведи друга и получи бонус». Однако для экспертов, ведущих b2b-клиентов, существует гораздо более выгодный и системный инструмент — официальный агентский договор, где вы выступаете как агент банка, а Банк — как принципал.

В этой статье мы разберем, как получить вознаграждение от банка при рекомендации и превратить обычные консультации в легальный источник дополнительного дохода.