Агентский договор с банком: как получать вознаграждение за рекомендации

Большинство привыкло к банальным реферальным ссылкам в духе «приведи друга и получи бонус». Однако для экспертов, ведущих b2b-клиентов, существует гораздо более выгодный и системный инструмент — официальный агентский договор, где вы выступаете как агент банка, а Банк — как принципал.
В этой статье мы разберем, как получить вознаграждение от банка при рекомендации и превратить обычные консультации в легальный источник дополнительного дохода.
Почему об этом стоит знать
Любой бухгалтер или юрист, который ведет бизнес-клиентов, рано или поздно сталкивается с одним и тем же. Клиент спрашивает: «Куда пойти на обслуживание?» Или: «Какой банк для бизнеса выбрать?» Или: «У меня новая компания, какой банк выбрать для расчетов?».
Что происходит дальше? Вы называете банк. Клиент идет и открывает счет. История на этом заканчивается. Но если вы официально зарегистрированы как партнер банка, эта же самая рекомендация начинает приносить вам системный доход.
Станьте партнером Банка и получите вознаграждение
Партнерами Банка «Санкт-Петербург» могут стать юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Калининграда, Новосибирска и Москвы
Как это работает: суть агентского договора
Если убрать юридическую терминологию, схема сотрудничества выглядит просто.
Ваша компания (ООО) или вы в статусе ИП заключаете официальное соглашение с Банком.
Вы рекомендуете клиентам надежный банк для бизнеса и передаете контакты менеджеру.
Банк открывает счет, берет на себя обслуживание, а вам выплачивает комиссионные.
В этом и заключается главное отличие от разовых партнерских программ. Вы выстраиваете долгосрочные отношения с четкими отчетными периодами, актами выполненных работ и регулярными выплатами на ваш расчетный счет.
Почему это вообще имеет смысл
Профессионал, который годами ведет клиента, знает о нем больше, чем любой банковский менеджер. Он в курсе, когда у клиента появляется новая компания, когда меняется профиль деятельности, когда возникает потребность в валютном счете. Это не просто знание — это возможность вовремя предложить нужное решение.
Официальный статус, который дает программа «Агент банка», позволяет монетизировать эти знания. Вы не продаете. Вы не уговариваете. Вы просто делаете то, что и так делаете — рекомендуете то, в чем разбираетесь. Только за это получаете вознаграждение.
Что остается на стороне банка
Самое приятное в такой модели — то, что вся операционная работа остается на банке. Проверка документов, открытие счета, обслуживание клиента, решение текущих вопросов. Вы не тратите на это ни времени, ни ресурсов.
Вам достаточно рекомендовать банк клиенту, дальше банк берет все на себя. Вы узнаете о том, как получить вознаграждение от банка при рекомендации открытия счета, сразу после фиксации сделки — размер и порядок выплат четко прописаны в тарифах договора.
Что это дает кроме денег
Во-первых, клиент, которому вы помогли с банком, крепче к вам привязан. Он видит в вас не просто исполнителя, а человека, который решает вопросы комплексно. Это снижает риск, что он уйдет к конкурентам.
Во-вторых, внимание к деталям. Вы начнете внимательнее следить за масштабированием ваших клиентов, ведь открытие каждого нового направления или юрлица — это теперь и часть вашего личного дохода.
Станьте партнером Банка и получите вознаграждение
Партнерами Банка «Санкт-Петербург» могут стать юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Калининграда, Новосибирска и Москвы
Как это устроено у БСПБ
Банк предлагает бизнесу именно такую модель. Банк и Партнер Банка — юридическое лицо или ИП — заключают агентский договор. Партнер Банка привлекает клиентов на расчетно-кассовое обслуживание. Банк открывает счет, обслуживает клиентов и выплачивает вознаграждение.
Условия сотрудничества, требования к агенту и порядок заключения договора описаны на официальном сайте банка. Оставьте заявку и менеджер вам более подробно все расскажет.
Реклама: ПАО «Банк «Санкт-Петербург», ИНН 7831000027, erid: 2W5zFGYmGb3