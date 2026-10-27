Что такое транш по кредиту и как управлять им

Транш простыми словами: четыре термина, которые нельзя смешивать

Кредитная линия — это право брать деньги в пределах согласованного лимита в течение срока договора.

Транш — часть этого лимита, которой компания уже воспользовалась. Лимит отвечает на вопрос «сколько всего можно взять», транш — «сколько уже взяли».

Путаница возникает из-за того, что в договоре и в выписке встречаются четыре разные цифры.

Лимит кредитной линии — максимальная сумма, которую банк готов предоставить по договору. Это не деньги на счете, а одобренное право.

Свободный лимит — разница между лимитом линии и текущей задолженностью. Это сумма, которую компания еще может выбрать, если договор не устанавливает дополнительных ограничений.

Транш — конкретная сумма, которую банк перечислил компании в определенную дату. У каждого транша своя дата выдачи, свой срок возврата и, как правило, свой график платежей.

Текущая задолженность — сколько компания должна банку прямо сейчас по всем выданным и непогашенным траншам. Это фактический долг, а не свободный лимит и не лимит линии.

Когда собственник говорит «у нас есть миллион по кредитной линии», он обычно имеет в виду лимит. Когда бухгалтер смотрит в выписку и видит триста тысяч долга — это текущая задолженность. Между этими цифрами находится свободный лимит, которым можно распорядиться.