Что такое транш по кредиту и как управлять им

Если этого не учитывать, одобренный лимит начинает восприниматься как деньги на счете, а платеж по очередному траншу становится неожиданностью.
Разберемся, чем транш отличается от лимита, как работают два типа линий и какие цифры нужно держать под контролем.
Транш простыми словами: четыре термина, которые нельзя смешивать
Кредитная линия — это право брать деньги в пределах согласованного лимита в течение срока договора.
Транш — часть этого лимита, которой компания уже воспользовалась. Лимит отвечает на вопрос «сколько всего можно взять», транш — «сколько уже взяли».
Путаница возникает из-за того, что в договоре и в выписке встречаются четыре разные цифры.
Лимит кредитной линии — максимальная сумма, которую банк готов предоставить по договору. Это не деньги на счете, а одобренное право.
Свободный лимит — разница между лимитом линии и текущей задолженностью. Это сумма, которую компания еще может выбрать, если договор не устанавливает дополнительных ограничений.
Транш — конкретная сумма, которую банк перечислил компании в определенную дату. У каждого транша своя дата выдачи, свой срок возврата и, как правило, свой график платежей.
Текущая задолженность — сколько компания должна банку прямо сейчас по всем выданным и непогашенным траншам. Это фактический долг, а не свободный лимит и не лимит линии.
Когда собственник говорит «у нас есть миллион по кредитной линии», он обычно имеет в виду лимит. Когда бухгалтер смотрит в выписку и видит триста тысяч долга — это текущая задолженность. Между этими цифрами находится свободный лимит, которым можно распорядиться.
Условный пример: как это выглядит в цифрах
Компания получила кредитную линию с лимитом 1 000 000 рублей и выбрала первый транш — 300 000 рублей на закупку товара.
После выдачи:
текущая задолженность — 300 000 рублей;
свободный лимит — 700 000 рублей;
лимит линии — по-прежнему 1 000 000 рублей.
Если компания погасит транш полностью, ситуация изменится в зависимости от типа линии. У возобновляемой линии свободный лимит снова может стать 1 000 000 рублей — но только если договор допускает повторную выдачу и предельная дата выдачи еще не прошла. У невозобновляемой линии возврат 300 000 рублей не вернет лимит: свободными останутся 700 000 рублей, и повторно выбрать погашенную сумму не получится.
Пример иллюстративный. Реальные суммы, даты, цели, ставка и порядок восстановления лимита фиксируются в договоре с банком. Именно договор определяет, как будет работать конкретная линия.
Возобновляемая и невозобновляемая: в чем разница для ежедневной работы
Оба типа линий выдают деньги траншами. Разница в том, что происходит с лимитом после погашения.
Параметр
Возобновляемая линия
Невозобновляемая линия
Что происходит с лимитом после погашения
Лимит может восстановиться в пределах установленного размера и с учетом условий договора о дате выдачи
Лимит не восстанавливается: погашенная сумма не увеличивает доступный остаток
Когда удобна
Повторяющиеся задачи: закупка товара волнами, сезонные расходы, регулярные кассовые разрывы
Разовая задача, которую удобно выбирать частями: проект, закупка под конкретный контракт
Что контролировать
Свободный лимит на текущую дату, предельную дату выдачи, срок каждого транша
Общий остаток лимита выдач, даты погашения по графику
У возобновляемой линии есть нюанс. Лимит может восстановиться не автоматически и не в полном объеме, а в соответствии с условиями договора. Банк также может пересмотреть лимит, если видит изменения в оборотах компании. Поэтому восстановление лимита — это вопрос договора, а не гарантия.
У невозобновляемой линии логика проще. Лимит — это общий объем выдач на весь срок. Если выбрали 300 тысяч из миллиона, свободными остаются 700 тысяч, и погашение транша эту цифру не меняет.
Кредит без залога для бизнеса
Деньги на развитие компании и пополнение оборотных средств
Когда бизнес использует транши
Транши имеют смысл там, где потребность в деньгах распределена во времени или зависит от событий.
Закупка товара и сырья. Компания закупает партию, продает ее, рассчитывается с банком и берет следующую. Для таких циклов подходит возобновляемая линия: лимит работает как оборотный инструмент, а проценты начисляются только на выбранные суммы.
Сезонные расходы. Перед сезоном нужно больше денег на склад, после сезона долг закрывается. Транши позволяют не держать в долге всю сумму круглый год.
Текущие платежи и кассовый разрыв. Зарплата, налоги, аренда — ситуации, когда деньги на счете заканчиваются раньше, чем приходят поступления. Здесь транш закрывает разрыв, но важно, чтобы источник возврата был понятен заранее: поступление от клиента, оплата по контракту, выручка следующего месяца.
С инвестициями в оборудование или крупными вложениями в основные средства логика другая. Кредитная линия не всегда оптимальна для покупки станка или ремонта помещения: срок окупаемости такой задачи может не совпадать со сроком транша в линии. Выбор зависит от цели, срока окупаемости и условий кредитования, а не от того, что линия уже открыта.
Что проверить до заявки на транш
Перед тем как запрашивать очередную сумму, стоит пройтись по пунктам. Часть условий может отличаться от того, что вы помните по прошлому траншу.
Свободный лимит. Сколько реально доступно с учетом текущей задолженности и условий договора.
Срок транша. Он может не совпадать со сроком действия всей линии: линия открыта на год, а транш может требоваться погасить через 90 или 180 дней.
Дата и способ погашения. Единый платеж в конце срока, равные доли или иной график — это влияет на то, как планировать денежный поток.
Ставка и комиссии. Помимо процентов в линии могут быть комиссии за открытие, за резервирование лимита или иные платежи по тарифам банка.
Целевое использование. Если линия целевая, банк может не пропустить платеж по назначению, не указанному в договоре.
Платежные документы. Что нужно предоставить банку для подтверждения цели транша.
Обеспечение и ковенанты. Если договор предусматривает залог, поручительство или условия по оборотам, они могут влиять на возможность получить следующий транш.
Требование по обороту. Некоторые линии привязаны к поступлениям на счет; если обороты снизились, условия могут пересматриваться.
Лимит линии и срок транша — разные вещи. Линия может действовать до конца года, а транш, взятый в декабре, нужно будет вернуть в марте. Платеж по нему наступит уже после того, как линия формально еще работает.
Как управлять траншами: реестр и несколько правил
Управление траншами не требует сложной системы. Достаточно реестра, в котором по каждому траншу есть шесть полей:
Дата выдачи.
Сумма.
Цель.
Дата погашения.
Ожидаемый денежный поток для возврата.
Стоимость по договору (ставка, комиссии, итоговая сумма к возврату).
Реестр можно вести в таблице или в учетной системе. Важна не форма, а дисциплина: каждый новый транш — отдельная строка, а не примечание к общему долгу.
К этому стоит добавить несколько рабочих правил.
Связывайте выдачу с конкретной бизнес-задачей. Транш «на всякий случай» сложно планировать: непонятно, из какого потока его возвращать. Если задача сформулирована — закупка партии, закрытие разрыва, оплата поставщику — понятнее и срок, и источник погашения.
Заранее резервируйте деньги к дате платежа. Платеж по траншу не привязан к поступлению выручки автоматически. Если дата погашения наступает раньше, чем приходят деньги от продажи, разрыв нужно закрывать отдельно.
Не считайте свободный лимит деньгами на счете. Лимит — это право выбрать деньги при соблюдении условий договора. Банк может пересмотреть лимит, если изменились обороты, а договор может содержать ограничения, о которых не помнит менеджер, обсуждавший линию полгода назад.
Отслеживайте каждый транш отдельно. У разных траншей могут быть разные даты погашения и разные суммы платежей. Общий график по всей линии удобен для обзора, но платеж по конкретному траншу нужно видеть отдельно.
Кредит без залога для бизнеса
Деньги на развитие компании и пополнение оборотных средств
Риски и ошибки, которые встречаются чаще всего
Брать деньги «про запас» без плана возврата. Свободный лимит создает ощущение доступных денег. Но каждый выбранный транш — это обязательство с датой платежа. Если источник возврата не определен до выдачи, платеж становится вопросом удачи, а не расчета.
Путать срок линии и срок транша. Линия может действовать три года, а транш в ней — 180 дней. Или линия открыта на год, а транш нужно вернуть через квартал. Ориентироваться только на срок линии — значит пропустить платеж по конкретному траншу.
Финансировать цели, не согласованные с договором. Целевая линия предполагает контроль использования. Если деньги нужны на задачу, которой нет в договоре, банк может не пропустить платеж, а переговоры о расширении цели займут время.
Не учитывать проценты и комиссии в стоимости транша. Ставка — не единственный расход. Комиссии за открытие линии, за резервирование, за досрочное погашение могут менять итоговую стоимость. Сравнивать предложения по одной рекламной ставке — не лучший способ понять, во сколько обойдется транш.
Рассчитывать на автоматическое восстановление лимита по невозобновляемой линии. У невозобновляемой линии погашение не возвращает лимит выдач. Если компания планирует повторную закупку, а линия невозобновляемая, свободного лимита после погашения не прибавится.
Не перепроверить условия досрочного погашения. Возможность закрыть транш раньше срока и отсутствие комиссии за это — не универсальное правило. Условия досрочного погашения стоит смотреть в договоре до того, как появится желание или возможность погасить транш досрочно.
Соблюдение этих правил не исключает всех рисков: условия договора, изменения в бизнесе и внешние обстоятельства могут повлиять на ситуацию. Но оно снижает вероятность того, что платеж по траншу станет неожиданностью.
Какие варианты есть в БСПБ
Для бизнеса, которому нужно оборотное финансирование, в БСПБ есть кредит без залога для ИП и юридических лиц. Сумма — до 20 млн рублей, срок кредитования — до 36 месяцев, ставка определяется индивидуально. Доступны три режима: единовременный кредит, невозобновляемая кредитная линия и возобновляемая кредитная линия. По возобновляемой линии срок погашения каждого транша — до 180 дней.
Конкретные условия транша — сумма, срок, целевое назначение, ставка, комиссии и график — определяются договором с банком. Условия могут различаться в зависимости от задачи, финансового состояния компании и других факторов.
Чтобы обсудить параметры договора с менеджером банка, оставьте заявку на сайте БСПБ
Реклама: ПАО «Банк «Санкт-Петербург», ИНН 7831000027, erid: 2W5zFJedaSe