Представьте рабочую ситуацию: сегодня компании нужно оплатить поставку сырья, чтобы завтра машина ушла на отгрузку, но основной интернет-банк временно недоступен из-за технических работ. Если у бизнеса открыт один счет и все деньги сосредоточены на нем, остается ждать восстановления сервиса и договариваться с поставщиком об отсрочке. Второй расчетный счет в другом банке поможет провести срочный платеж вовремя — но только если счет и доступы заранее открыты и работают, на счете есть средства, а у сотрудника оформлены полномочия на подпись.

Важное для бизнеса на АвтоУСН: согласно закону от 25.02.2022 № 17-ФЗ и разъяснениям ФНС , компании и ИП на автоматизированной УСН вправе открывать счета только в уполномоченных банках, включенных ФНС в специальный реестр.

Специализированные услуги. Например, в одном банке открыт зарплатный проект и торговый эквайринг, а во втором используются лизинговые программы, факторинг или банковские гарантии.

Отдельное направление деятельности. Новый вид бизнеса или крупный проектный контракт удобно вести на отдельном счете с тарифом, подходящим под его структуру операций.

Рост числа регулярных платежей. Когда компания ежедневно отправляет десятки поручений поставщикам, логистам и подрядчикам, задержка даже на один день грозит штрафами по договорам или остановкой поставок.

Второй банк для бизнеса обычно подключают в четырех ситуациях:

Расчетные счета в разных банках. Обеспечивают бизнесу независимый платежный канал и возможность выбирать условия обслуживания под конкретные задачи.

Два счета в одном банке. Помогают разделить денежные потоки внутри одного личного кабинета (например, обособить выручку торговой точки или откладывать деньги под налоги), но не дают независимого канала на случай технического сбоя этого банка.

Мультибанкинг — это одновременная работа одного бизнеса с несколькими банками. Второй счет не является юридической обязанностью или универсальной рекомендацией: компании с небольшим числом типовых операций достаточно одного банка.

Учитывайте и общие точки отказа : один офисный интернет-канал, локальный сбой базы 1С, поломка носителя с подписью или неполадки общей платежной инфраструктуры могут одновременно повлиять на работу с обоими банками. Для важных операций предусмотрите резервный мобильный интернет и альтернативный вход в ДБО.

Сверьте статусы операций, чтобы избежать дубля. При переключении на резервный банк сначала уточните через поддержку первого банка статус уже отправленного платежа. Отправляйте поручение со второго счета только тогда, когда уверены, что первый платеж не исполнен и не спишется автоматически после восстановления сервиса. Когда работа первого банка восстановится, обязательно сверьте выписки по обоим счетам.

Подготовьте реквизиты для контрагентов. Заранее внесите второй счет в учетную систему и договоры, чтобы оплата с других реквизитов вашей организации не вызывала вопросов у получателей.

Проведите тестовый платеж. Периодически совершайте оплаты со второго счета, чтобы убедиться, что счет активен, ключи работают, а порядок подписания знаком бухгалтеру.

Проверьте доступы, подписи и контакты поддержки. Убедитесь, что у руководителя и главного бухгалтера работают входы в систему дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и сертификаты электронной подписи (КЭП), а прямые телефоны техподдержки банка сохранены.

Выберите размер резерва по платежному календарю. Универсального процента от оборота, который нужно хранить на втором счете, не существует. Опирайтесь на свой платежный календарь: заранее распределите на резервный счет сумму, достаточную для критичных выплат на ближайшие 1–3 рабочих дня.

Назначьте критичные платежи и ответственных. Определите обязательства, просрочка по которым останавливает работу бизнеса (сырье, аренда, логистика, выплата зарплаты), и закрепите сотрудников, отвечающих за переключение на резервный счет.

Деньги, находящиеся в недоступном первом банке, не становятся доступными через второй счет. Чтобы резервный платежный канал сработал в нужный день, его необходимо подготовить заранее:

Храните понятные подтверждающие документы по операциям. Законодательство не требует открывать отдельный счет под каждый налоговый режим, а отсутствие налоговых платежей на одном из двух счетов автоматически не нарушает закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ . Однако у каждого банка работают процедуры внутреннего контроля: при запросе банка важно документально пояснить экономический смысл распределения потоков и при необходимости подтвердить, что налоги и сопутствующие хозяйственные расходы уплачиваются с основного счета в другом банке.

Закрепите права сотрудников на подготовку платежных поручений в учетной системе и их подписание в банке.

Ведите единый платежный календарь и ежедневно сверяйте остатки, назначения платежей и выписки по всем счетам компании.

При этом само разделение банковских счетов не заменяет полноценный управленческий и налоговый учет. Чтобы бухгалтер не тратил лишнее время на переключение между кабинетами и не путал реквизиты:

Распределение задач между банками должно опираться на понятную логику. Условный рабочий вариант: основной счет используется для текущих рублевых расчетов и приема выручки, а отдельный счет во втором банке — для конкретного направления бизнеса или валютных операций.

Как разделить денежные потоки и не усложнить учет

Учитывайте, что банковские тарифы периодически меняются, поэтому перед открытием счета запрашивайте расчет под вашу реальную структуру платежей и проверяйте актуальные условия на дату оформления.

Сопоставляйте строго один и тот же объем операций на одном временном периоде (например, за 6 или 12 месяцев), обязательно учитывая завершение приветственных акций и переход на базовые тарифы. Считать прямую экономию от разницы тарифов можно только после такого полного сопоставления; в остальных случаях дополнительные расходы на второй пакет — это плата компании за содержание рабочего резервного канала.

Совокупные расходы = плата за оба пакета РКО + комиссии фактических операций + дополнительные услуги + внутренние издержки учета и поддержки

для участников ВЭД — комиссии за валютный перевод, конвертацию, валютный контроль и применимые дополнительные расходы.

плату за ДБО и настройку интеграции с учетной системой;

комиссии за переводы между собственными счетами компании в разных банках (пополнение резерва и перераспределение выручки);

Выбирая второй банк, рискованно сравнивать только ежемесячную абонентскую плату: низкая стоимость пакета может сопровождаться ощутимыми комиссиями за отдельные операции. Сравнивать необходимо весь набор ваших операций:

При этом к международным расчетам сейчас важно подходить реалистично : ни один банк не может обещать переводы в любую страну мира, гарантированное беспрепятственное прохождение платежей через иностранные банки-корреспонденты или отсутствие внешних санкционных и комплаенс-ограничений.

операционные сроки проведения переводов и время окончания операционного дня по нужной валюте;

Международные расчеты требуют специализированной инфраструктуры, поэтому для внешнеэкономической деятельности компании часто подключают отдельный банк. При выборе банка под задачи ВЭД сравнивайте пять параметров:

При рассмотрении кредитной заявки банки оценивают чистый денежный поток по счетам, финансовую отчетность, действующие долговые обязательства и условия договоров. Кроме того, в действующих кредитных договорах часто предусмотрены ковенанты — обязательства заемщика поддерживать определенный объем оборотов по счету в банке-кредиторе. Поэтому намерение разделить выручку между двумя банками необходимо заранее обсуждать с кредитующими банками, а не рассчитывать на автоматическое увеличение общей доступной суммы заемных средств.

Согласованный кредитный лимит — заемные средства банка (кредитная линия или овердрафт), которые предоставляются только по итогам финансового анализа заемщика.

Лимиты тарифных операций — объем переводов или операций с наличными, включенный в ваш пакет РКО по фиксированной цене.

Собственные средства на резервном счете — денежный запас самой компании в пределах доступного остатка.

Открытие счета во втором банке дает компании возможность обратиться за финансированием и сравнить предложения разных кредиторов, но само по себе не означает автоматического одобрения кредита или овердрафта.

Для работы сервиса требуются открытый в БСПБ рублевый расчетный счет, подключенная система «Интернет-банк i2B» и выполненная настройка обмена в 1С. Подключение и использование сервиса Direct BSPB бесплатно.

создание и отправку в банк рублевых платежных поручений и платежей в бюджет напрямую из «1С:Предприятие»;

В БСПБ действует официальный сервис прямой интеграции с учетной системой — Direct BSPB , который поддерживает работу с рублевыми счетами:

Система сервисов «1С:Мультибанк». Более широкая система решений фирмы «1С» для управления счетами разных банков в едином окне учетной программы. Возможность одновременной работы со счетами нескольких банков в общем интерфейсе 1С зависит от поддержки технологии конкретным банком, установленной версии программы 1С и доступных функций.

Прямой обмен по технологии DirectBank. Позволяет отправлять платежные поручения в банк и получать выписки напрямую из интерфейса 1С по защищенным каналам связи без промежуточных текстовых файлов.

Файловый обмен. Выгрузка платежных поручений и загрузка выписок через текстовые файлы между 1С и браузером. При нескольких счетах требует повышенного внимания бухгалтера, чтобы не перепутать папки выгрузки и реквизиты списания.

Чтобы работа с двумя банками не приводила к ручному дублированию операций, важно выбрать подходящий формат интеграции с системой «1С:Предприятие»:

Как работать со счетами через 1С

Не рекомендуется скрывать экономический смысл операций или экстренно переводить средства между счетами для обхода законных ограничений: это не решает правовую проблему и лишь осложняет прохождение банковского контроля.

Приостановление операций по решению ФНС России ( ст. 76 НК ). Если налоговый орган вынес решение о приостановлении операций по счетам (например, в обеспечение взыскания задолженности на ЕНС или за непредставление налоговой декларации), решение направляется в банки в электронном виде. При действующем приостановлении банки не вправе открывать налогоплательщику новые счета, а расходные операции по уже открытым счетам ограничиваются по установленным НК правилам.

Ограничение ДБО. Если банк приостановил дистанционный доступ из-за компрометации ключей электронной подписи или в рамках проверки безопасности, доступ восстанавливается через перевыпуск сертификатов или предоставление запрошенных документов в обслуживающий банк.

Отказ в операции и меры по 115-ФЗ . Второй банк обязан самостоятельно соблюдать закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ и проводить собственный внутренний контроль — он не может служить инструментом обхода комплаенс-процедур. Единичный отказ одного банка в проведении конкретной операции не блокирует автоматически счета компании во всех остальных банках. Однако банки учитывают информацию платформы Банка России «Знай своего клиента» (ЗСК). При возникновении вопросов по 115-ФЗ или присвоении высокого уровня риска ситуация решается путем предоставления поясняющих документов в банк либо обжалования через Банк России и Межведомственную комиссию.

При оценке рисков необходимо четко отделять локальный технический сбой в одном банке от правовых ограничений, установленных законодательством:

От каких ограничений второй банк не защищает

Когда можно спокойно остаться с одним банком: если у бизнеса нет отдельной прикладной задачи под второй счет, а потенциальный выигрыш на разнице тарифов не покрывает стоимость второго пакета РКО и затраты времени на дополнительный контроль, открывать второй банк ради количества не нужно.

Ограничения режима и договоров: проверены требования налогового режима (в частности, ограничения по уполномоченным банкам для АвтоУСН) и ковенанты по оборотам в действующих кредитных договорах.

Пополнение резерва и сверка: определен регламент поддержания остатка на резервном счете и ежедневной сверки выписок для защиты от двойных оплат.

Полномочия сотрудников: распределены права на подготовку и подпись платежей, проверены ключи КЭП и контакты поддержки.

Доступность интеграции с 1С: уточнена поддержка прямого обмена (например, Direct BSPB для рублевых счетов в БСПБ) в вашей версии программы 1С.

Полная стоимость операций: сопоставлены расходы на оба пакета РКО, платежи сверх лимита, переводы между своими счетами и тарифы после окончания промоакций.

Перед подачей заявки во второй банк проверьте готовность бизнеса по восьми пунктам:

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Можно ли работать с двумя банками?

Да, российское законодательство не ограничивает количество расчетных счетов для ООО и ИП. Уведомлять налоговую инспекцию об открытии счета в российском банке самостоятельно не нужно: эти сведения передает в ФНС сам банк (п. 1.1 ст. 86 НК). Однако для специальных налоговых режимов (например, АвтоУСН, где счета разрешены только в уполномоченных банках) и для счетов в зарубежных банках действуют отдельные правила.

Нужно ли закрывать основной счет?

Нет, закрывать основной счет не требуется. Второй счет открывается параллельно для распределения задач или создания резервного платежного канала.

Поможет ли второй счет при сбое?

Да, второй счет в другом банке поможет провести срочный платеж при локальном техническом сбое первого банка, но только если счет заранее открыт, на нем уже размещены собственные средства компании, настроены доступы и проверен статус ранее отправленного платежа.

Защитит ли он от 115-ФЗ и решения ФНС?

Нет. Второй банк обязан проводить собственный контроль по закону № 115-ФЗ, а действующее решение ФНС о приостановлении операций по ст. 76 НК ограничивает расходные операции по счетам компании в банках и препятствует открытию новых счетов до отмены решения.

Можно ли видеть счета разных банков в 1С?

Да, учетные программы «1С:Предприятие» позволяют вести учет нескольких счетов и обмениваться данными через файловый обмен или сервисы прямой интеграции DirectBank (при поддержке со стороны выбранных банков и вашей версии 1С).

Одобрят ли кредит только из-за открытия счета?