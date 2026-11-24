Сразу о главном: смена банка для расчетно-кассового обслуживания — это открытие нового счета с новыми реквизитами и перенос на него всех или части расчетов. Номер счета из одного банка в другой не переходит: меняются и счет, и БИК, и корреспондентский счет, поэтому все документы, где указаны старые реквизиты, придется обновить.

Пять дней в этом плане — ориентир для организации действий. Гарантированного срока, за который переход завершится, нет: открытие счета, подключение сервисов, проверка первых платежей и закрытие прежнего счета могут занять больше времени, и это нормально. Старый счет закрывают после того, как переход фактически завершен, а не обязательно на пятый день.

Параллельно работающие счета снижают риск разрыва платежей: пока новый счет не проверен, расчеты можно продолжать по старому.