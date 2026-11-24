Сразу о главном: смена банка для расчетно-кассового обслуживания — это открытие нового счета с новыми реквизитами и перенос на него всех или части расчетов. Номер счета из одного банка в другой не переходит: меняются и счет, и БИК, и корреспондентский счет, поэтому все документы, где указаны старые реквизиты, придется обновить.
Пять дней в этом плане — ориентир для организации действий. Гарантированного срока, за который переход завершится, нет: открытие счета, подключение сервисов, проверка первых платежей и закрытие прежнего счета могут занять больше времени, и это нормально. Старый счет закрывают после того, как переход фактически завершен, а не обязательно на пятый день.
Параллельно работающие счета снижают риск разрыва платежей: пока новый счет не проверен, расчеты можно продолжать по старому.
Перед стартом: проверьте полную стоимость
Прежде чем подавать заявку, полезно посчитать не абонентскую плату, а полную стоимость месяца обслуживания. Соберите фактические данные за последние два-три месяца: сколько платежей проходит, сколько переводов на карты физическим лицам, как часто снимаете наличные, какие сервисы уже подключены и какие из них вы реально используете.
Дальше сравните итоговые расходы по двум тарифам, а не только строку «обслуживание». В расчет обычно входят плата за пакет, комиссии за переводы и платежи сверх включенных, снятие наличных, переводы на счета физлиц, эквайринг, зарплатный проект, дополнительные сервисы и стоимость периода, когда два счета работают одновременно. Этот период зависит от вашего расчетного цикла, и его лучше заложить в бюджет заранее.
Отдельно проверьте, что именно привязано к действующему счету. Кредиты и кредитные линии, банковские гарантии, эквайринг и возвраты по нему, СБП и оплата по QR-коду, регулярные списания по договорам, расчеты на маркетплейсах, зарплатный проект, интеграция с бухгалтерией. Если что-то из этого есть, по каждому пункту нужно понять, переносится ли услуга, закрывается ли она отдельным заявлением или продолжает работать в прежнем банке независимо от счета.
Здесь важно не путать две вещи: право расторгнуть договор банковского счета и исполнение обязательств по другим договорам с банком. Расторгнуть договор счета можно, а кредит, гарантия или договор эквайринга действуют по своим условиям, и их закрытие — отдельная процедура. Неверно считать, что уход из банка означает закрытие всех продуктов: иногда часть из них удобнее оставить, а иногда они привязаны к пакету и закрываются вместе с ним.
День 1. Подайте заявку и подготовьте документы, сохраняя старый счет
Задача первого дня — запустить открытие счета, не трогая рабочий счет в прежнем банке.
Уточните в новом банке комплект документов именно для вашей формы: у ИП и у юридического лица наборы различаются, у ООО дополнительно проверяются полномочия подписантов и порядок согласования. Спросите заранее, какие документы нужны для конкретных видов операций, которые вам понадобятся: переводы на счета физлиц, наличные, внешнеэкономические платежи, если они есть.
Получение реквизитов нового счета не означает, что счет уже готов к полноценным расходам: доступ к интернет-банку, права пользователей и лимиты могут настраиваться отдельно. Время рассмотрения заявки зависит от банка, формы лица и полноты документов, поэтому универсального срока здесь нет — ориентируйтесь на информацию, которую сообщит банк по вашей заявке.
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День 2. Настройте работу с новым счетом
В интернет-банке распределите пользователей и права, настройте подтверждение операций и подписи — по той процедуре, которую применяет банк. Если в компании несколько людей отвечают за платежи, права стоит развести сразу.
В бухгалтерии добавьте новый счет организации как дополнительный, проверьте, какой счет указан как основной, и обновите реквизиты в шаблонах будущих документов. Настройте обмен выписками и платежными поручениями с банком. Прежнюю запись счета и историю учета сохраните: прошлые документы не переписывают, иначе придется переделывать отчетность за уже закрытые периоды.
День 3. Сообщите контрагентам новые реквизиты
Начните с ближайших плательщиков и тех партнеров, от которых ждете возвраты или закрывающие расчеты. Посмотрите, как по договору регулируется изменение реквизитов: где-то достаточно письменного уведомления, где-то нужно дополнительное соглашение. Требовать переписать все договоры подряд не нужно — действуйте по условиям конкретного документа.
Обновите новые счета на оплату, шаблоны в бухгалтерии, реквизиты в оферте и на сайте, в кабинетах площадок и сервисов, где они указаны. Отдельно пройдитесь по подписям в почте и по тем местам, где реквизиты не менялись годами и уже никем не проверяются.
Получите подтверждение от ключевых контрагентов, что новые реквизиты у них внесены. Один короткий ответ по почте экономит разбирательство с платежом, который ушел по прежним реквизитам.
Дату закрытия прежнего счета сообщайте только тогда, когда она действительно определена. Формулировка «счет закрыт» в письме контрагенту и фактически закрытый счет — разные вещи, и расхождение между ними создает лишние вопросы у обеих сторон.
День 4. Проверьте сервисы, которые использовали прежний счет
Эквайринг и возвраты: если оплата проходит через прежний банк, уточните, как вернуть деньги покупателю после смены счета, сохранится ли доступ к личному кабинету и как выгрузить историю операций. СБП и оплата по QR-коду: проверьте, нужно ли переподключать их заново и кто на стороне поставщика подтверждает изменения.
Маркетплейсы и площадки: реквизиты расчетов и вывода средств меняются в кабинете, и лучше сделать это до момента ближайшей выплаты, а не после. Регулярные списания по договорам: подписки, связь, аренда, страховки — их тоже нужно перевести на новый счет.
Зарплатный проект: смена зарплатного банка работодателем не означает, что сотрудники обязаны менять свой личный банк, они вправе получать зарплату на карту того банка, который выбрали сами, а порядок и сроки перевода решаются в рамках трудового законодательства.
Электронный документооборот. Менять нужно банковские реквизиты там, где они используются: в шаблонах документов, в платежной интеграции, в справочниках. При этом новый ящик, новый оператор ЭДО или новая электронная подпись не становятся обязательными только из-за смены банка — это отдельные решения, и принимать их стоит по необходимости.
Если какой-то сервис был частью пакета прежнего банка, уточните до закрытия счета, сохранится ли доступ, можно ли выгрузить архив и сколько это будет стоить. Выгрузить документы лучше заранее: восстанавливать их после закрытия счета сложнее.
Налоговые вопросы: личный кабинет налогоплательщика не перепривязывают к новому банку по общему правилу — это не обязательный шаг перехода. Проверить стоит другое: какой счет указан в конкретных заявлениях на возврат или зачет единого налогового счета и в шаблонах платежных документов. Если там стоит прежний счет, его надо заменить в тех заявлениях, которые вы будете подавать после перехода.
День 5. Контроль и подготовка закрытия счета
Проведите входящий и исходящий маршрут: попросите одного-двух контрагентов провести платеж на новый счет, отправьте платеж со сборами или комиссией, посмотрите статусы операций и выписку, сверьте отражение в учете. Для эквайринга — проведите оплату и проверьте, как оформляется возврат по ней.
Если какой-то сервис еще не готов, это не повод закрывать прежний канал: пока он доступен, расчеты по нему можно продолжать.
Проверьте незавершенные поступления, возвраты и списания. Посмотрите, не осталось ли платежей, которые должны прийти на старый счет, и не запланировано ли списаний с него. Сохраните документы и выписки за период перехода. Определите следующую контрольную дату — например, через неделю или после ближайшей выплаты, — и на ней еще раз сверьте расчеты.
Закрытие старого счета — отдельный финальный этап, его запускают после того, как переход признан рабочим. Сколько времени счета работают параллельно, зависит от вашего расчетного цикла, графика платежей и стоимости обслуживания. Универсального срока нет: у кого-то это неделя, у кого-то месяц и больше.
Как закрыть старый счет и не пропустить расходы
Перед подачей заявления посмотрите договор и тариф прежнего банка. Уточните, как оформляется заявление, каким способом переводится остаток, сколько стоит обслуживание до момента закрытия, нужно ли отключать дополнительные услуги отдельно и как получить документы по счету.
Договор банковского счета расторгается по заявлению клиента в любое время. Остаток денежных средств банк выдает клиенту либо перечисляет по его указанию не позднее семи дней после получения письменного заявления.
Если платеж поступит на счет, договор по которому уже прекращен, банк вернет его отправителю — обычно с указанием причины. Деньги не потеряются, но платеж придется провести заново, и на это уйдет время. Именно поэтому закрытие ставят после того, как основные контрагенты перешли на новые реквизиты.
Закрытие счета и перевод остатка — разные операции, и условия по ним могут отличаться. Стоимость перевода остатка зависит от способа: перевод на счет в другом банке, выдача наличных, перевод внутри банка. Посмотрите тариф своего банка заранее, чтобы не обнаружить расход уже после подачи заявления.
Ошибки, из-за которых переход дорожает
Закрыли счет до последнего поступления. Возможное последствие: платеж вернется отправителю, и деньги придут с задержкой. Что проверить: дождаться расчетов с ключевыми плательщиками и подтверждений, что новых поступлений на старый счет не ожидается.
Оставили старые реквизиты в новом счете. Возможное последствие: документ уходит по прежним реквизитам, и платеж не доходит. Что проверить: обновить шаблоны, справочники и подписи, а перед отправкой смотреть итоговый документ, а не только форму ввода.
Перевели остаток, не прочитав тариф. Возможное последствие: комиссия, о которой вы не знали. Что проверить: уточнить в банке применимый способ перевода остатка и его стоимость, сравнить варианты.
Отключили эквайринг до проверки возвратов. Возможное последствие: возврат покупателю не проходит или затягивается. Что проверить: согласовать с банком и площадкой порядок возвратов по операциям, которые были до перехода.
Забыли про абонентскую плату. Возможное последствие: расход по счету, которым вы уже не пользуетесь. Что проверить: даты списания и условия пакета в прежнем банке, дату фактического закрытия.
Потеряли доступ к учетному сервису прежнего банка. Возможное последствие: труднее восстановить документы и историю операций. Что проверить: заранее выгрузить архив и уточнить, сохранится ли доступ после закрытия счета.
Важно: смена банка не решает вопросы, связанные с блокировками по 115-ФЗ, арестами или приостановлением операций по решению налогового органа. По действующей редакции пункта 12 статьи 76 Налогового кодекса приостановление операций по счетам может распространяться на счета, открытые в том числе в других банках, то есть новый счет не выводит бизнес из-под этих мер. Если у вас есть такие ограничения, вопрос решается с налоговым органом или юристом, а не сменой банка.
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