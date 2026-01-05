Заработок на дивидендах по акциям

Почему высокая дивидендная доходность — не подарок

Одна из самых распространенных ловушек — гонка за максимальной дивидендной доходностью. Видишь цифру 15 или 20 процентов годовых и кажется, что это почти идеальный вариант. Но рынок редко раздает такие подарки просто так.

Иногда высокая доходность появляется не потому, что компания стала щедрой, а потому что ее акции сильно подешевели. Цена падает, дивиденд остается прежним или ожидается на уровне прошлого года — и цифра в процентах выглядит красиво. Проблема в том, что падение цены почти всегда связано с рисками, которые еще не отыграны до конца.

Бывает и другая ситуация. Компания выплачивает рекордные дивиденды за счет разовых факторов. Продала актив, получила сверхприбыль, поделилась с акционерами. В следующий год таких выплат уже не будет, а инвестор, купивший акции под высокую доходность, остается с бумагой, которая не оправдала ожиданий.