Как получить инвестиционный налоговый вычет в 2026 году

Понятие «инвестиционный налоговый вычет» применяется теперь только к трем видам льгот: ЛДВ, вычету по типу А (на пополнение счета) и вычету по типу Б (на освобождение от уплаты НДФЛ при закрытии ИИС).
Вычет по новому типу счетов ИИС-3 относится к вычетам на долгосрочные сбережения граждан, а не к инвестиционным.
С 2025 года ЛДВ распространяется только на активы российских компаний и стран членов ЕАЭС, обращающихся на российских биржах. Кроме этого, получить данную льготу теперь нельзя при переводе активов с ИИС на брокерский счет.
Вычет по ИИС-3 объединил в себе два вычета: на пополнение счета и на освобождение от уплаты НДФЛ при его закрытии.
Инвестиционный налоговый вычет или вычет на долгосрочные сбережения граждан
До 2024 года к инвестиционным налоговым вычетам относилось три вида льгот (ст. 219.1 НК):
Льгота долгосрочного владения — трехлетняя льгота, ЛДВ.
Вычет по типу А — на пополнение ИИС.
Вычет по типу Б — в виде освобождения от уплаты НДФЛ дохода при закрытии ИИС.
В 2024 году начал действовать новый тип инвестиционных счетов — ИИС-3. В этом же году появился и новый вид налоговых вычетов — на долгосрочные сбережения граждан. В него, в числе прочего, вошел и вычет по новому ИИС-3.
То есть, вычет по инвестиционному счету ИИС-3, открытому с 2024 года, больше не называется инвестиционным. Понятие «инвестиционный налоговый вычет» сейчас применяется только к льготе долгосрочного владения и вычетам по счетам, открытым до конца 2023 года.
Далее расскажем про нюансы получения каждого вида вычета в 2026 году.
ЛДВ: что это и как ее получить
Льгота долгосрочного владения — вид инвестиционного налогового вычета, позволяющий не платить налог с продажи некоторых ценных бумаг.
ЛДВ: изменения 2025
До 2025 года ЛДВ можно было получить по всем ценным бумагам, обращающимся на рынке, включая иностранные. Также она предоставлялась при переводе активов с ИИС на брокерский счет.
С 2025 года условия получения льготы были ужесточены. Начиная с этого периода ЛДВ распространяется только на бумаги, обращающиеся на российских биржах при условии, что они выпущены российскими компаниями или компаниями из стран членов ЕАЭС.
Также был введен запрет на получение ЛДВ в отношении активов, ранее учтенных на ИИС. Тем самым законодатель закрыл пробел, который позволял получать одновременно два типа вычетов: вычет на пополнение ИИС (тип А) и вычет в виде освобождения от уплаты НДФЛ при продаже активов с брокерского счета (ЛДВ).
Условия получения ЛДВ в 2026 году
Получить льготу долгосрочного владения в 2026 году можно при соблюдении следующих условий:
Ценные бумаги выпущены российскими компаниями или компаниями из стран ЕАЭС и обращаются на российских биржах.
Активы не были учтены ранее на ИИС.
Инвестор является налоговым резидентом РФ.
Срок обращения ценных бумаг не менее трех лет.
Размер налогового вычета составляет 3 млн руб. на один год владения. Соответственно, если инвестор владеет ценной бумагой 4 года, от налогообложения будет освобожден доход в размере 12 млн руб. Вычет применяется к прибыли, то есть к разнице между доходом от продажи ценной бумаги и расходами на ее приобретение.
Срок владения зависит от того, как была приобретена ценная бумага:
Одной сделкой — в этом случае срок владения начинает считаться с даты покупки.
В разное время (сначала куплено несколько бумаг, потом еще часть) — по методу FIFO.
Порядок получения льготы долгосрочного владения в 2026 году
Получить данную льготу инвестор может непосредственно у брокера либо через налоговую инспекцию.
Для получения ЛДВ через ИФНС потребуется:
Подготовить налоговую декларацию 3-НДФЛ по окончании года, в котором была получена прибыль от продажи ценных бумаг.
Приложить к декларации пакет документов, подтверждающих срок владения бумагами — например, отчет брокера.
Направить декларацию и документы в ИФНС по месту регистрации.
Для получения вычета через налогового агента нужно будет предоставить ему заявление на получение данной льготы.
Инвестиционные налоговые вычеты по счетам, открытым до 2024 года
Как уже было сказано выше, до 2024 года инвестор мог получить по ИИС один из двух вычетов:
На пополнение счета (вычет по типу А). Размер вычета — 400 000 руб.
В виде освобождение от налогообложения прибыли, полученной при закрытии ИИС (вычет по типу Б). Размер вычета не ограничен. При соблюдении условий от уплаты НДФЛ освобождается весь положительный финансовый результат от продажи активов при закрытии счета.
Условия получения вычетов по типу А и по типу Б
Для указанных видов инвестиционного вычета действуют одни и те же условия:
Наличие у инвестора статуса налогового резидента РФ.
В течение всего срока действия ИИС у инвестора не было других инвестиционных счетов (за исключением ситуации, когда второй счет открывался для перевода всех активов с первого счета).
Получение вычета только одного типа. Если инвестор получал вычет на внесение средств, он не сможет воспользоваться вычетом по типу Б при закрытии счета.
Срок действия ИИС не менее трех лет. Если счет будет закрыт ранее указанного срока, вычет потребуется вернуть в бюджет.
Порядок получения вычетов по типу А и по типу Б
Вычет по типу А можно получить через налоговый орган по окончании года, в котором было пополнение ИИС. Для этого потребуется подготовить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ и приложить к ней подтверждающие документы (договор на открытие ИИС, отчет брокера и платежные документы, подтверждающие пополнение ИИС). Также указанный вычет может быть предоставлен налоговым органом в упрощенном порядке.
Вычет по типу Б можно получить через налоговую инспекцию по окончании года, в котором был получен положительный финансовый результат после закрытия ИИС, или через брокера.
Для получения вычета у брокера, потребуется направить в ИФНС заявление, о подтверждении факта неполучения вычета по типу А в течение всего срока действия счета. В течение 30 дней с даты получения заявления, ИФНС направит подтверждение брокеру.
Для получения вычета через ИФНС инвестор должен будет заполнить налоговую декларацию с указанием дохода от операций по счету. К ней нужно будет приложить копии документов, подтверждающих право на вычет (например, отчет брокера).
Налоговый вычет по ИИС-3, открытому с 2024 года
Как уже было сказано выше, данный вид вычета называется не инвестиционным, а вычетом на долгосрочные сбережения граждан. Его особенность заключается в том, что инвестор получает право на оба типа вычетов по одному счету: на пополнение счета и на освобождение от уплаты НДФЛ при его закрытии. То есть с 2024 года по новым инвестиционным счетам больше не нужно выбирать, каким типом вычета воспользоваться.
Условия получения вычета по ИИС-3
Наличие у инвестора статуса налогового резидента РФ
Количество ИИС-3 — не более двух.
Минимальный срок действия счета открытого с 2024 по 2026 — 5 лет. Для счетов открытых позже, данный срок увеличивается на один год каждый год.
Размер вычета на пополнение ИИС остался без изменения — 400 000 руб., но данная сумма применяется ко всем вычетам на долгосрочные сбережения граждан. Он не суммируется с инвестиционными вычетами по счетам, открытым до 2024 года.
Вычет в виде освобождения прибыли при закрытии ИИС от налогообложения ограничен 30 млн руб. по всем счетам, закрытым в один год. Соответственно, если у инвестора несколько ИИС и положительный финансовый результат по ним будет больше указанной суммы, целесообразно будет закрывать их в разные годы.
Порядок получения вычета по ИИС-3
Получить вычет на внесение средств можно через налоговую инспекцию: в общем или упрощенном порядке.
Для получения вычета в общем порядке, потребуется заполнить декларацию 3-НДФЛ и приложить к ней подтверждающие документы. Для получения вычета в упрощенном порядке ни декларацию, ни подтверждающие документы направлять в налоговую не нужно. Достаточно подписать предзаполненное заявление в ЛК на сайте ФНС.
Вычет в виде освобождения от налогообложения прибыли при закрытии ИИС предоставляется через налоговый орган по окончании года, в котором был получен доход, или непосредственно через брокера.
Подведем итоги
В настоящий момент по ИИС можно получить несколько видов вычетов: инвестиционные (по счетам, открытым до 2024 года + ЛДВ) и вычет на долгосрочные сбережения граждан (по ИИС-3, открытому с 2024 года).
Условиями для получения вычета по ИИС-3 является количество счетов (не более 2) и срок действия счета (5 лет, по счету открытому в 2024-2026 и далее + 1 год к каждому году).
Вычет по ИИС-3 можно получить и на пополнение счета и на освобождение от уплаты НДФЛ при закрытии счета.
Лимит по вычету на пополнение ИИС-3 — 400 000 руб. (по всем вычетам на ДСГ), на освобождение прибыли от НДФЛ при закрытии счета — 30 млн руб. в год по всем закрытым счетам.
