Как получить инвестиционный налоговый вычет в 2026 году

Инвестиционный налоговый вычет или вычет на долгосрочные сбережения граждан

До 2024 года к инвестиционным налоговым вычетам относилось три вида льгот (ст. 219.1 НК):

Льгота долгосрочного владения — трехлетняя льгота, ЛДВ.

Вычет по типу А — на пополнение ИИС.

Вычет по типу Б — в виде освобождения от уплаты НДФЛ дохода при закрытии ИИС.

В 2024 году начал действовать новый тип инвестиционных счетов — ИИС-3. В этом же году появился и новый вид налоговых вычетов — на долгосрочные сбережения граждан. В него, в числе прочего, вошел и вычет по новому ИИС-3.

То есть, вычет по инвестиционному счету ИИС-3, открытому с 2024 года, больше не называется инвестиционным. Понятие «инвестиционный налоговый вычет» сейчас применяется только к льготе долгосрочного владения и вычетам по счетам, открытым до конца 2023 года.

Далее расскажем про нюансы получения каждого вида вычета в 2026 году.