Как использовать УПД для оптимизации документооборота в бизнесе

1. Что такое УПД и зачем он нужен бизнесу

Универсальный передаточный документ — это первичный учетный документ, рекомендованный к применению письмом ФНС № ММВ-20-3/96@ от 21 октября 2013 года. В 2023–2026 годах его значение радикально возросло: на смену рекомендации пришла обязательность в сфере ЭДО.

УПД объединяет в одной форме два самостоятельных документа:

счет-фактуру — для расчета и вычета НДС;

первичный учетный документ (товарную накладную ТОРГ-12 или акт выполненных работ/услуг) — для подтверждения факта хозяйственной операции.

Ключевые нормативные акты: