Как использовать УПД для оптимизации документооборота в бизнесе

Компании, освоившие УПД, получают не только соответствие требованиям ФНС, но и реальный инструмент для сокращения затрат и ускорения бизнес-процессов.
1. Что такое УПД и зачем он нужен бизнесу
Универсальный передаточный документ — это первичный учетный документ, рекомендованный к применению письмом ФНС № ММВ-20-3/96@ от 21 октября 2013 года. В 2023–2026 годах его значение радикально возросло: на смену рекомендации пришла обязательность в сфере ЭДО.
УПД объединяет в одной форме два самостоятельных документа:
счет-фактуру — для расчета и вычета НДС;
первичный учетный документ (товарную накладную ТОРГ-12 или акт выполненных работ/услуг) — для подтверждения факта хозяйственной операции.
Ключевые нормативные акты:
Письмо ФНС № ММВ-20-3/96@ от 21.10.2013 — введение рекомендуемой формы УПД.
Приказ ФНС № ЕД-7-26/970@ от 19.12.2023 (ред. от 15.11.2024) — утверждение формата 5.03.
Приказ ФНС № ЕД-7-26/28@ от 20.01.2025 — отмена форматов ТОРГ-12 и акта с 01.01.2026.
Приказ ФНС № ЕД-7-26/1032@ от 15.11.2024 — обязательность версии 5.03 с 01.04.2025.
Постановление Правительства № 1944 от 28.11.2025 — включение УПД в перечень документов по обороту алкоголя.
1.1. Два статуса УПД
Документ может выступать в двух режимах в зависимости от статуса, указанного в левом верхнем углу бланка:
Статус
Функция документа
Кто применяет
«1»
Счет-фактура + первичный документ (накладная / акт)
Плательщики НДС (ОСНО, УСН с НДС с 2025 г.)
«2»
Только первичный документ (без функции счет-фактуры)
Неплательщики НДС (УСН без НДС, ПСН, самозанятые*)
2. Изменения 2025–2026: что важно знать
За последние 12 месяцев нормативная база претерпела существенные изменения, которые непосредственно влияют на практику применения УПД.
2.1. Обязательный переход на формат 5.03
С 1 апреля 2025 года в электронном документообороте допускается применение исключительно формата УПД версии 5.03, утвержденного приказом ФНС № ЕД-7-26/970@ от 19.12.2023 в редакции от 15.11.2024. Старый формат версии 5.01 прекратил действие. Документы, оформленные по устаревшим правилам, не принимаются в расчет и не снижают налоговую базу.
2.2. Отмена электронных ТОРГ-12 и актов с 1 января 2026 года
Приказ ФНС № ЕД-7-26/28@ от 20.01.2025 упразднил два отдельных электронных формата:
документ о передаче товаров при торговых операциях (электронная ТОРГ-12);
документ о передаче результатов работ (электронный акт выполненных работ/услуг).
С 1 января 2026 года УПД формата 5.03 стал единственным унифицированным форматом для юридически значимого электронного документооборота при подтверждении отгрузок. Важно: изменения касаются только участников ЭДО — бумажные ТОРГ-12 и акты продолжают действовать.
2.3. Новинки формата 5.03
Обновленный формат содержит ряд существенных улучшений, напрямую влияющих на практику работы:
Новая строка 5б для реквизитов авансовых счетов-фактур при реализации в счет ранее полученной оплаты.
Строка 5а — теперь запрещена формулировка «Тот же»; требуется указывать полные реквизиты УПД (наименование, номер, дату).
Поддержка ставок НДС 5% и 7% (для УСН-плательщиков НДС с 2025 года) в графе 7.
Расширенные реквизиты для маркированных и прослеживаемых товаров.
УПД и алкогольная продукция в 2026 году:
Постановление Правительства № 1944 от 28.11.2025 включило УПД в перечень первичных документов, подтверждающих легальный оборот алкоголя:
С 1 марта 2026 г. — УПД применяется в ГИС МТ для пива, сидра и медовухи;
С 1 сентября 2026 г. — для перевозки потребуется одновременно УПД и электронная транспортная накладная (ЭТрН).
БАЗАР — социальная сеть для тех, кто хочет сохранить деньги, получать пассивный доход и делиться опытом о личных финансах. Целевая аудитория платформы — бизнесмены, инвесторы, собственники проектов, финансовые аналитики и консультанты. Публикуйте бесплатно полезные заметки, и благодаря умной ленте их увидят подписчики сети. Следите за новостями, трендами рынка, историями интересных личностей.
3. Практические преимущества УПД для бизнеса
Переход на УПД — это не просто выполнение требования регулятора, но и реальный инструмент оптимизации операционной деятельности.
3.1. Сокращение документооборота
Ключевое преимущество УПД — замена двух документов одним. Компания, ранее формировавшая счет-фактуру и товарную накладную (или акт) отдельно, теперь оформляет единственный документ. По оценкам практиков, при применении УПД со статусом «1» документооборот сокращается вдвое. Это особенно ощутимо при высоком объеме операций: оптовые компании, дистрибьюторы, предприятия сферы услуг фиксируют значительное снижение нагрузки на бухгалтерию.
В одном УПД допускается отразить одновременно всю отгрузку (товары, работы, услуги) в адрес одного покупателя. Правовое основание — письмо ФНС № ЕД-4-15/17910 от 23.09.2016.
3.2. Снижение затрат
Экономический эффект от внедрения УПД в связке с ЭДО формируется по нескольким направлениям:
Прямые расходы: экономия на бумаге, картриджах, почтовой пересылке и архивном хранении;
Трудозатраты: сокращение времени сотрудников на формирование, согласование и контроль документов;
Ошибки и их последствия: единая форма снижает вероятность расхождений между счетом-фактурой и первичкой, что уменьшает риск претензий при налоговых проверках.
3.3. Ускорение бизнес-процессов
Электронный УПД обрабатывается мгновенно — оригиналы подписанных документов передаются контрагенту в течение нескольких минут. Это ускоряет:
закрытие сделок и подписание актов приемки;
формирование права на вычет НДС (не нужно ждать бумажный оригинал);
сверку расчетов с контрагентами;
подготовку к налоговым декларациям.
3.4. Удобное хранение и поиск
Все электронные УПД хранятся в системе оператора ЭДО. Документ можно найти в любой момент, независимо от местонахождения сотрудника, — достаточно доступа к системе. Срок обязательного хранения УПД составляет 5 лет. Налоговая инспекция получает полную картину хозяйственных операций в режиме онлайн, что снижает вероятность расхождений при камеральных проверках.
3.5. Прозрачность и контроль
Единая форма для всех участников сделки исключает ситуацию, когда данные в счете-фактуре расходятся с накладной. Это критично при работе с маркированными товарами и в системе прослеживаемости: УПД передает все необходимые атрибуты в «Честный ЗНАК» и ФНС одновременно.
4. Пошаговый алгоритм перехода на УПД
Для компаний, еще не завершивших переход, ФНС рекомендует действовать по следующему алгоритму (информационное письмо ФНС от 19.08.2025):
Шаг 1
Проверьте договоры с контрагентами. Убедитесь, что действующие договоры не препятствуют переходу на обмен УПД. При необходимости заключите дополнительные соглашения об изменении формата документооборота и уведомите партнеров заблаговременно.
Шаг 2
Обновите учетную политику. Если компания планирует использовать собственный шаблон УПД или принять решение об отказе от раздельных счетов-фактур, это необходимо закрепить в учетной политике. Законодательно утвержденной формы нет — можно создать свою, при условии наличия всех обязательных реквизитов.
Шаг 3
Настройте ЭДО и учетные системы. Проверьте, поддерживает ли ваш оператор ЭДО формат УПД 5.03. Обновите настройки интеграции с 1С, ERP или иной учетной системой. Протестируйте обмен УПД с несколькими контрагентами в тестовой среде.
Шаг 4
Обучите сотрудников. Проведите инструктаж бухгалтерии и менеджеров по продажам. Особое внимание — правилам выбора статуса «1» или «2», заполнению новых строк 5а/5б, подписанию УКЭП.
Шаг 5
Запустите в промышленную эксплуатацию. Начните формировать УПД как основной документ для всех отгрузок. Параллельно отслеживайте корректность отражения данных в книге продаж/покупок и в декларации по НДС.
5. УПД и автоматизация: интеграция с 1С и ЭДО-операторами
Полный потенциал УПД раскрывается при его интеграции с учетными системами. Наиболее распространенные варианты в российской практике:
5.1. Платформа 1С
Начиная с конфигурации 1С:Бухгалтерия 8 и 1С:Управление торговлей, функционал формирования и отправки УПД через ЭДО встроен стандартно. Сервис 1С-ЭДО позволяет формировать УПД непосредственно из документа реализации, подписывать УКЭП и направлять контрагенту без выхода из программы. С 1 апреля 2025 года система автоматически применяет формат 5.03.
5.2. Операторы ЭДО
На российском рынке действует несколько аккредитованных операторов ЭДО, поддерживающих обмен УПД: СБИС (Saby), Астрал, Контур.Диадок, Такском, Доки и другие. При выборе оператора рекомендуется проверить:
наличие роуминга с операторами контрагентов;
поддержку формата 5.03 и реквизитов маркировки/прослеживаемости;
возможность интеграции с вашей учетной системой;
стоимость исходящих документов (как правило, входящие бесплатны).
5.3. Маркетплейсы
Крупнейшие маркетплейсы (Wildberries, Ozon, Мегамаркет, Lamoda) перевели обмен документами с поставщиками на УПД в формате XML 5.03. Поставщики, не настроившие ЭДО с передачей корректного УПД, рискуют задержками в закрытии поставок и выплате вознаграждений.
6. Особые случаи применения УПД
6.1. УПД при УСН
Любой налогоплательщик на упрощенной системе налогообложения вправе применять УПД вне зависимости от объекта налогообложения. С 2025 года плательщики УСН с НДС (ставки 5% или 7%) используют УПД со статусом «1», в котором отражают соответствующую ставку в графе 7. Для неплательщиков НДС на УСН применяется статус «2».
6.2. УПД при реализации прослеживаемых товаров
При реализации прослеживаемых товаров продавцы, не являющиеся плательщиками НДС, обязаны оформлять УПД и заполнять в нем дополнительные реквизиты (регистрационный номер партии товара, единица измерения, количество). Такой порядок действует с 1 июля 2021 года.
6.3. УПД при смешанной отгрузке
Один УПД может одновременно отражать отгрузку товаров, оказание услуг и выполнение работ в адрес одного покупателя. Это особенно удобно для компаний, реализующих оборудование вместе с услугами монтажа и технического обслуживания.
6.4. УПД для безвозмездной передачи
УПД применяется и при безвозмездной передаче — в этом случае в документе указывается стоимость, равная нулю. При использовании электронной формы документ подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) в соответствии с требованиями законодательства.
🔥 Лучшие вклады прямо сейчас — короткая подборка по срокам
🔥 Лучшие вклады прямо сейчас — короткая подборка по срокам
7. Международный ЭДО: перспективы для бизнеса ЕАЭС
В 2025–2026 годах активно развивается международный электронный документооборот в рамках Евразийского экономического союза. С 2024 года функционирует обмен УПД и транспортными накладными между Россией и Беларусью через единую цифровую платформу. В 2025 году возможности расширились:
обмен счетами-фактурами и накладными без бумажных копий;
предоставление документов для отчетности в налоговые органы обеих стран для ускорения возврата НДС.
Для компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность в странах ЕАЭС, переход на электронный УПД открывает возможность сократить сроки таможенного оформления и снизить издержки на трансграничный документооборот.
8. Типичные ошибки и как их избежать
Типичная ошибка
Как избежать
Применение устаревшего формата (5.01 или 5.02) после 01.04.2025
Проверьте версию формата в настройках ЭДО и учетной системы. Обязателен формат 5.03.
Использование формулировки «Тот же» в строке 5а электронного УПД
Указывайте полные реквизиты документа: наименование, номер, дату.
Неверный выбор статуса «1» или «2»
Статус «1» — при наличии НДС. Статус «2» — только как первичка без счет-фактуры. Закрепите правило в учетной политике.
Отсутствие реквизитов прослеживаемости для обязательных товаров
Для прослеживаемых товаров обязательно заполняйте РНПТ, единицу и количество в соответствующих полях.
Подписание УПД неквалифицированной ЭП
Электронный УПД подписывается исключительно УКЭП (усиленной квалифицированной электронной подписью).
Нарушение 5-дневного срока выставления
УПД со статусом «1» должен быть выставлен в течение 5 календарных дней с момента отгрузки — как и счет-фактура.
Для участников ЭДО альтернативы УПД нет — приказ ФНС от 20.01.2025 № ЕД-7-26/28@ закрепил его как единственный электронный формат для подтверждения отгрузок. Бумажный документооборот сохраняется, однако тренд на полную цифровизацию необратим: по концепции развития ЭДО, ежегодный прирост электронных документов составляет не менее 20%.
Социальная сеть БАЗАР объединяет инвесторов и эмитентов, аналитиков и молодые бизнесы, и всех, кто интересуется темой инвестиций и ищет способы сохранить личные финансы. В приложении публикуются честные обзоры, кейсы частных трейдеров и мнение аналитиков. Репутация авторов подтверждена рейтингом, который формируется на основе оценок пользователей. В приложении БАЗАР — только полезные публикации об инвестициях и финансах.
Реклама: АО «Базар», ИНН 5032375210, erid: 2W5zFK2nhv9
