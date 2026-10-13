Маркировка в салоне красоты с 1 ноября 2026 года: кого касается и что делать владельцу

Разбираем, какие даты важны для розницы, кому нужно регистрироваться в системе и почему мастер-самозанятый не может торговать маркированными товарами.
Важно
Маркировка в первую очередь касается производителей, импортеров и тех, кто продает товары клиентам. Салон, который только использует расходники в услугах и не перепродает их, не обязан регистрироваться в системе (при покупке «для собственных нужд» вывод из оборота оформляет поставщик).
Для розницы ключевые даты наступают позже старта маркировки: запрет оборота немаркированных товаров и передача кодов на кассе — с осени 2027 года. Остатки до этого срока можно продавать без кодов.
Косметика маркируется раньше: с 1 июля 2026 года розница передает в «Честный знак» код при продаже. Разрешительный режим, при котором касса блокирует продажу товара с недействительным кодом, вводится с 1 апреля 2027 года.
Плательщик НПД не вправе применять режим, если продает товары, подлежащие обязательной маркировке. Розница в салоне должна идти через ИП или ООО.
Штрафы за оборот немаркированных товаров для юридических лиц достигают 300 тыс. руб. с конфискацией товара.
Эквайринг BEAUTY SPLIT ориентирован на оплату услуг и не принимает платежи за маркируемые товары: для розницы салону для этого нужна своя касса с ФФД 1.2 и 2D-сканер. Но возникающее сокращение налоговой нагрузки благодаря сплит-платежам — не менее 20% к прибыли салона — с запасом перекрывает дополнительные затраты на оборудование для организации торговли маркируемыми товарами.
Косметику «для собственных нужд» (материалы входящие в оказываемую услугу) BEAUTY SPLIT учитывает без сканера: расход и себестоимость материалов можно учитывать при приеме оплат.
Что стартует 1 ноября и что уже действует
Правила маркировки парфюмерно-косметической продукции, бытовой химии и товаров личной гигиены в потребительской упаковке установлены постановлением Правительства от 30.11.2024 № 1681. Постановлением от 30.05.2026 № 656 в него внесены изменения, которые растянули запуск по этапам и товарным группам.
Дата
Что происходит
Кого касается
1 июля 2026
Розница передает в «Честный знак» код при продаже косметики и бытовой химии. Касса не блокирует продажу. Приемка товара — только по УПД через ЭДО
Салоны, которые продают косметику клиентам
1 сентября 2026
Все участники оборота товаров гигиены регистрируются в системе
Производители, импортеры, оптовики, розница
1 октября 2026
Старт маркировки туалетной бумаги, салфеток и бумажных полотенец
Производители и импортеры
1 ноября 2026
Старт маркировки зубных щеток и нитей, расчесок, пинцетов, мочалок, пемзы, маникюрных и педикюрных наборов
Производители и импортеры
1 апреля 2027
Разрешительный режим для косметики: касса проверяет код до пробития чека
Розница, продающая косметику
Осень 2027 года
Запрет оборота немаркированных товаров гигиены, передача кодов на кассе, ЭДО с объемно-сортовым учетом. Продажа немаркированных остатков заканчивается
Розница и опт
1 июля 2030
Переход на поэкземплярный учет: в УПД указываются коды каждой единицы
Все участники
Для бритвенных станков и лезвий предусмотрены отдельные сроки. Барбершопам стоит смотреть их отдельно.
Важно не перепутать этапы. 1 ноября обязанность возникает у тех, кто производит или ввозит товар. До розничного прилавка товары с кодами доходят постепенно, а продавать немаркированные остатки разрешено примерно до осени 2027 года.
Салон использует товары в услугах или продает их?
Это главный вопрос, от ответа на который зависят все обязанности.
Ситуация
Нужна ли регистрация
Что делать
Салон покупает расчески, пинцеты, наборы для работы и не перепродает
Нет, если товар покупается для собственных нужд
Проверить, что поставщик работает с ЭДО и оформляет выбытие «для собственных нужд». Хранить УПД
Салон продает клиентам косметику, расчески, пилки, наборы
Да
Зарегистрироваться в «Честном знаке», подключить ЭДО, настроить ККТ с ФФД 1.2 и 2D-сканер, передавать коды в чеке
Мастер-самозанятый хочет продавать товары клиентам
Нет, он не вправе
Продажа идет через салон (ИП или ООО)
Для косметики эти правила подтверждены в разъяснениях «Честного знака»: если косметика используется только в услугах, регистрация не требуется, а вывод из оборота делает поставщик. Для товаров гигиены в открытых источниках нет отдельных разъяснений по услугам. Они входят в ту же товарную группу, что и косметика, поэтому на практике логика та же. Если ваш случай пограничный, например расходник остается у клиента как часть пакета, безопаснее считать его продажей и уточнить порядок у оператора системы.
Регистрация требует усиленной квалифицированной электронной подписи на руководителе организации или на ИП, а подпись должна быть на защищенном носителе. Для маркированного товара можно использовать бесплатный ЭДО Лайт.
Почему мастер на НПД не может торговать маркированными товарами
Часть 2 статьи 4 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ закрывает право на НПД для тех, кто перепродает товары и кто продает товары, подлежащие обязательной маркировке. Для мастера это два самостоятельных основания.
Пример. Мастер маникюра на НПД закупает наборы и продает их клиентам по 600 рублей. Это перепродажа, которую режим и так не допускал. После запуска маркировки продажа становится еще и торговлей маркированным товаром. При проверке ФНС потеряет право на НПД не только мастер: у салона возникнут вопросы, как организованы его расчеты с исполнителем.
Практический вывод для владельца: розница остается на стороне салона. Это ИП или ООО со своей кассой, регистрацией в системе и учетом товара. Мастеру можно предусмотреть мотивацию за рекомендацию товара клиенту, но не продажу.
Если салон работает на патенте по парикмахерским услугам, продажа товаров — другой вид деятельности: для нее потребуется отдельный патент либо УСН. Это нужно решить до того, как поставить товар на витрину.
Заранее проверьте и договор с мастером. Материалы, которые входят в услугу, учитываются в цене того поставщика, который обязался предоставить их клиенту. Состав материалов раскрывается до оплаты. Расходник внутри услуги не продажа товара, а вот отдельная строка «наборы пилок — 600 руб.» в чеке уже торговля.
Чем рискует салон
По обзорам отраслевых изданий, за производство и продажу товаров без маркировки штраф для юридических лиц составляет от 50 до 300 тыс. руб. с конфискацией, для должностных лиц — от 5 до 10 тыс. руб. (ст. 15.12 КоАП). За нарушение сроков передачи сведений в систему малые юридические лица платят от 25 до 50 тыс. руб., средние и крупные — от 50 до 100 тыс. руб.
Основной практический риск не в штрафе, а в остановке продаж. Если салон зарегистрировался не вовремя или касса не готова, продавать маркированную косметику и гигиенические товары он не сможет, а потеря допродаж (для многих салонов это заметная доля выручки) окажется дороже штрафа.
Что сделать до 1 ноября
Разделите товары на две группы. Расходники для услуг и товары на продажу. Проверьте каждую позицию по кодам ТН ВЭД ЕАЭС и ОКПД 2 в сервисе «Честного знака»: маркируется товар только при совпадении обоих кодов.
Поговорите с поставщиками. Кто маркирует, работает ли поставщик через ЭДО, как оформляется выбытие «для собственных нужд».
Если продаете товары, подготовьте регистрацию. Подпись на руководителе, кассу с ФФД 1.2, 2D-сканер, ЭДО, учетную систему.
Решите судьбу остатков. Продать до конца срока или промаркировать. Немаркированные остатки, произведенные или ввезенные до старта маркировки, продаются по настройкам кассы: узнайте у поставщика программы, что нужно включить.
Закрепите в договорах с мастерами. Кто закупает материалы, как они входят в цену услуги и что мастер не перепродает товары клиентам.
Проверьте налоговый режим для розничной торговли.
Посчитайте окупаемость розницы. Расходы на комплект (касса, сканер, ОФД, терминал) разделите на маржу продаж: так видно, с какого оборота кросс-продажи окупаются.
Что это означает для бухгалтера
Маркированный товар принимается только по УПД через ЭДО, бумажные накладные не подходят. Первичка для расходников приходит в том же виде, но с GTIN и количеством.
В чеке при розничной продаже передается код маркировки, для этого нужна касса с ФФД 1.2.
Списание расходников в услуги не требует сканирования кодов у салона: выбытие оформляет поставщик.
Если салон удерживает себестоимость материалов из выплаты мастеру, нужны отдельное соглашение и понятная квалификация операции (компенсация расходов или продажа материалов): от нее зависят доходы салона для лимитов.
Если салон начнет торговлю, а был на патенте по услугам, потребуется отдельный учет доходов по видам деятельности.
Как разделить оплату услуг и продажу товаров
В салоне потенциально могут сосуществовать два направления продаж: услуги и товарная розница. В модели BEAUTY SPLIT клиент одним платежом оплачивает именно услуги: мастера и сервисного обеспечение салона (рабочее пространство, администрирование, прочий клиентский сервис). Чек формируется через фискального оператора и в нем обе эти позиции услуг отображаются отдельно с ИНН фактического исполнителя (самозанятого мастера и юр лица салона). И это оплата именно услуг, а не розничная продажа товара, поэтому правила маркировки на сплит-платежи за услуги не влияют (даже если для их оказания использовались те или иные материалы). Мастер не становится продавцом: его доход — стоимость оказанной услуги.
Ограничение, о котором нужно знать заранее. Эквайринг BEAUTY SPLIT не решает задачу приема оплаты за товары, подлежащие маркировке. Для них нужно специальное оборудование и учет кодов. Поэтому салон, который продает клиентам не только услуги, но и косметику, наборы по уходу и тп, сохраняет вторую точку оплаты со своей кассой и терминалом.
Что для этого нужно, кратко:
онлайн-касса, поддерживающая формат фискальных документов ФФД 1.2: код маркировки передается в чеке;
2D-сканер, читающий Data Matrix: обычный лазерный сканер штрихкодов эти коды не считывает;
договор с ОФД: сведения о продаже уходят в «Честный знак» через оператора;
учетная программа или облачная касса, которая добавляет маркированный товар в чек (чаще всего это обновление действующего ПО);
регистрация в «Честном знаке», усиленная квалифицированная подпись на защищенном носителе и ЭДО для приемки товара по УПД;
для косметики с 1 апреля 2027 года — проверка кода до пробития чека (разрешительный режим).
Будут ли окупаться кросс-продажи маркируемых косметических товаров с 1 ноября
Дополнительная точка оплаты стоит денег. Ориентиры по рынку (по данным SelSup на 2026 год):
Статья
Ориентир
Онлайн-касса с фискальным накопителем
28–32 тыс. руб.
2D-сканер
3,4–12 тыс. руб.
Носитель подписи и лицензия криптопровайдера (сертификат руководителю или ИП выдается бесплатно)
около 4–6,5 тыс. руб. единоразово
ЭДО
бесплатный ЭДО Лайт или 1–3 тыс. руб. в год
Регистрация в «Честном знаке»
бесплатно
ОФД и платежный терминал
по тарифам вашего оператора
Итого около 35–50 тыс. руб. единоразовых инвестиций плюс небольшие ежегодные платежи. Само розничное направление необходимо, конечно, оценивать отдельно: общие расходы на содержание комплекта оборудования за месяц, деленные на маржу в процентах, дают выручку розницы, с которой начинается окупаемость. Условный пример: если комплект с учетом ОФД, терминала и амортизации стоит 3 тыс. руб. в месяц, а маржа розницы 30%, кросс-продажи окупаются при объеме продаж от 10 тыс. руб. в месяц и выше.
Но у салона на BEAUTY SPLIT возникает дополнительный объем прибыли, который покрывает расходы на оборудование для организации торговли независимо от объемов продаж розницы, — сокращение налоговой нагрузки. Сравним на примере: салон с выручкой на одного мастера 200 000 руб. в месяц, из которых 70 000 руб. вознаграждение мастера «на руки».
На одного мастера, руб. в месяц
Мастер в штате
Сплит-платеж через BEAUTY SPLIT
Налоги и взносы
≈ 46 800 (НДФЛ 10 460, взносы 24 299, УСН 12 000)
≈ 10 500 (НПД 2 917, УСН 7 625)
Остается салону
≈ 83 000
≈ 119 500
Разница около 36 тыс. руб. в месяц на одного мастера. Дополнительная прибыль салона в этом расчете даже более 40% (условный пример расчета без учета вычета взносов из УСН и региональных ставок).
Вторая часть экономии — лимиты. Выручка мастера-самозанятого не считается доходом салона, поэтому лимит 20 млн руб. по патенту и порог освобождения от НДС на УСН расходуются медленнее. Салон с десятью мастерами и оборотом 2 млн руб. в месяц:
Модель
Доля салона в оплате
Доход салона в месяц
Когда достигнут лимит 20 млн руб.
Доход салона за год
Весь платеж — выручка салона (штат, салон как заказчик)
100%
2,0 млн руб.
через 10 месяцев
24 млн руб. (лимит превышен)
Сплит, на условиях распределения доходов салона и мастера 50% (условный пример)
50%
1,0 млн руб.
через 20 месяцев
12 млн руб.
Срок работы на патенте и без НДС вырастает в 1,6–2 раза: чем меньше доля сервисного обеспечения в чеке, тем дольше салон остается в пределах лимитов.
Вывод для кросс-продаж. Для салона с тремя мастерами экономия на налоговой нагрузке и дополнительная валовая прибыль может составлять около 108 тыс. руб. в месяц. Единоразовый комплект для маркируемой розницы (35–50 тыс. руб.) окупается меньше чем за месяц, а ОФД и два терминала с запасом покрываются остатками прибыли. Поэтому вопрос «продавать товары или нет» решается не стоимостью оборудования, а маржой розницы и финансовыми показателями прибыльности салона в целом: если она слабая, можно вообще не продавать маркируемый товар и ограничиться только предоставлением услуг.
Косметика «для собственных нужд»: как учесть расход и себестоимость материалов
Если салон использует профессиональную косметику только в услугах (краска, окислители, уходовые средства и т. п.), это не продажа: регистрация в «Честном знаке» и сканер не нужны, а вывод из оборота оформляет поставщик. Для такого режима работа в BEAUTY SPLIT не потребует 2D-сканера или иного оборудования для розничных продаж.
При этом BEAUTY SPLIT позволяет решить управленческую задачу учета расхода материалов и их себестоимости в общей стоимости услуг. Салон видит реальную маржу по каждой услуге и мастеру, а не усредненную «на глаз».
Если материалы финансирует салон, их можно учитывать двумя способами:
Материалы в цене сервисного обеспечения. Это чистая схема по типовому договору: материалы входят в цену того поставщика, который обязался предоставить их клиенту. Выручка мастера остается неизменной.
Вычет себестоимости из выплаты мастеру, если это предусмотрено договоренностями между салоном и мастером. Себестоимость фактически использованных материалов указывается при приеме оплаты от клиента и вычитается из суммы, принадлежащей мастеру (стоимости услуг мастера), что дополнительно отображается в реестре его доходов в личном кабинете мастера на BEAUTY SPLIT.
Посмотреть, как выглядит прием и распределение платежей: BeautySplit.ru.
Вывод
Маркировка с 1 ноября начинается не у салона, а у производителей и импортеров. Но к концу осени 2027 года, когда запрет на немаркированные товары дойдет до прилавка, салону лучше иметь ответ на три вопроса: что мы используем в услугах, что продаем и кто продает. Если ответы четкие, а розница сосредоточена у ИП или ООО со своей кассой, то подготовка сводится к регистрации в системе и настройке ЭДО и кассы.
Мастеру на НПД этот контур не нужен и не доступен. Если розница нужна, оценивайте ее маржинальность: расходы на кассу и сканер на фоне налоговой экономии сплит-платежей невелики, но сама розница должна приносить прибыль и без «субсидирования» из других источников прибыли салона.
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