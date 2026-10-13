Маркировка в салоне красоты с 1 ноября 2026 года: кого касается и что делать владельцу

Почему мастер на НПД не может торговать маркированными товарами

Часть 2 статьи 4 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ закрывает право на НПД для тех, кто перепродает товары и кто продает товары, подлежащие обязательной маркировке. Для мастера это два самостоятельных основания.

Пример. Мастер маникюра на НПД закупает наборы и продает их клиентам по 600 рублей. Это перепродажа, которую режим и так не допускал. После запуска маркировки продажа становится еще и торговлей маркированным товаром. При проверке ФНС потеряет право на НПД не только мастер: у салона возникнут вопросы, как организованы его расчеты с исполнителем.

Практический вывод для владельца: розница остается на стороне салона. Это ИП или ООО со своей кассой, регистрацией в системе и учетом товара. Мастеру можно предусмотреть мотивацию за рекомендацию товара клиенту, но не продажу.

Если салон работает на патенте по парикмахерским услугам, продажа товаров — другой вид деятельности: для нее потребуется отдельный патент либо УСН. Это нужно решить до того, как поставить товар на витрину.

Заранее проверьте и договор с мастером. Материалы, которые входят в услугу, учитываются в цене того поставщика, который обязался предоставить их клиенту. Состав материалов раскрывается до оплаты. Расходник внутри услуги не продажа товара, а вот отдельная строка «наборы пилок — 600 руб.» в чеке уже торговля.