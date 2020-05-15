Как в 2020 продать квартиру без налога и декларации?

В 2019 году в НК РФ внесено ряд поправок, которые могут затронуть интересы каждого, кто решил продать квартиру. Описанное ниже касается также жилого дома, комнаты, дачи, садового домика или земельного участка.

Разберем, в каких случаях в 2020г не платится налог:

Квартира куплена до 01.01.2016г.;

Продаете единственное жилье и прошло 3 года с момента покупки. А также если на момент продажи имеется квартира-2, купленная в течение 90 дней до даты продажи квартиры-1.

Пример 1 Ольга Петрова купила в январе 2017 года квартиру, а в апреле 2020 года ее продала. Если это квартира ее единственная жилая недвижимость, то продажа не будет облагаться НДФЛ. Пример 2 Ольга Петрова купила в январе 2017 года квартиру-1, а в апреле 2020 года ее продала. При этом в марте 2020 года она купила квартиру-2. Как и в предыдущем примере такая продажа не будет облагаться НДФЛ. Почему? Так как квартиру-2 Ольга купила в течение 90 дней до момента продажи квартиры-1.

В каких еще случаях действует срок 3 года?

Квартира получена в наследство;

Квартира получена по договору дарения от члена семьи и/или близкого родственника. Согласно Семейному кодексу РФ к членам семьи и/или близким родственникам относятся: супруги, родители, дети, дедушки, бабушки, внуки;

Квартира получена в результате приватизации;

Квартира получена плательщиком ренты в результате передачи по договору пожизненного содержания с иждивенцем.

В остальных случаях, чтобы продать квартиру без налога необходимо ждать 5 лет.

Пример 3 Ольга Петрова купила в январе 2017 года квартиру-1, а в апреле 2020 года ее продала. При этом в сентябре 2019 года она купила квартиру-2. Со сделки продажи придется уплатить НДФЛ. Почему? Так как в собственности имеется квартира-2, которой Ольга владеет на момент продажи квартиры-1 более 90 дней. Пример 4 Иван Смирнов получил в дар от дяди квартиру в апреле 2018 года. Продать без НДФЛ он сможет ее только через 5 лет. Почему? Так как дядя не является близким родственником / членом семьи (Семейный кодекс РФ).

Что делать, если не прошел минимальный предельный срок 3 года / 5 лет?

В этом случае можно получить имущественный вычет. В каком размере?

Фиксированный вычет до 1.000.000 руб. Этот вычет можно получать ежегодно, но не более указанной предельной величины и распространяется он на все объекты, проданные в течение года.

или

Вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на приобретение квартиры.

Что делать, если квартира получена в наследство / дар и не было расходов на покупку?

В этом случае можно получить один из вариантов имущественного вычета:

Фиксированный вычет до 1.000.000 руб. Этот вычет можно получать ежегодно, но не более указанной предельной величины и распространяется он на все объекты, проданные в течение года.

Если квартира унаследована или получена в дар от близкого родственника / члена семьи, тогда можно уменьшить доход от продажи на документально подтвержденные расходы наследодателя / дарителя по покупке этой квартиры

Если квартира получена в дар от иных лиц, тогда доход можно уменьшить на сумму, с которой был уплачен налог на момент дарения.

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