Как в 2020 продать квартиру без налога и декларации?

В 2019 году в НК РФ внесено ряд поправок, которые могут затронуть интересы каждого, кто решил продать квартиру. Описанное ниже касается также жилого дома, комнаты, дачи, садового домика или земельного участка.
Разберем, в каких случаях в 2020г не платится налог:
- Квартира куплена до 01.01.2016г.;
- Продаете единственное жилье и прошло 3 года с момента покупки. А также если на момент продажи имеется квартира-2, купленная в течение 90 дней до даты продажи квартиры-1.
Пример 1
Ольга Петрова купила в январе 2017 года квартиру, а в апреле 2020 года ее продала. Если это квартира ее единственная жилая недвижимость, то продажа не будет облагаться НДФЛ.
Пример 2
Ольга Петрова купила в январе 2017 года квартиру-1, а в апреле 2020 года ее продала. При этом в марте 2020 года она купила квартиру-2. Как и в предыдущем примере такая продажа не будет облагаться НДФЛ.
Почему?
Так как квартиру-2 Ольга купила в течение 90 дней до момента продажи квартиры-1.
В каких еще случаях действует срок 3 года?
- Квартира получена в наследство;
- Квартира получена по договору дарения от члена семьи и/или близкого родственника. Согласно Семейному кодексу РФ к членам семьи и/или близким родственникам относятся: супруги, родители, дети, дедушки, бабушки, внуки;
- Квартира получена в результате приватизации;
- Квартира получена плательщиком ренты в результате передачи по договору пожизненного содержания с иждивенцем.
- В остальных случаях, чтобы продать квартиру без налога необходимо ждать 5 лет.
Пример 3
Ольга Петрова купила в январе 2017 года квартиру-1, а в апреле 2020 года ее продала. При этом в сентябре 2019 года она купила квартиру-2.
Со сделки продажи придется уплатить НДФЛ.
Почему?
Так как в собственности имеется квартира-2, которой Ольга владеет на момент продажи квартиры-1 более 90 дней.
Пример 4
Иван Смирнов получил в дар от дяди квартиру в апреле 2018 года. Продать без НДФЛ он сможет ее только через 5 лет.
Почему?
Так как дядя не является близким родственником / членом семьи (Семейный кодекс РФ).
Что делать, если не прошел минимальный предельный срок 3 года / 5 лет?
В этом случае можно получить имущественный вычет. В каком размере?
- Фиксированный вычет до 1.000.000 руб. Этот вычет можно получать ежегодно, но не более указанной предельной величины и распространяется он на все объекты, проданные в течение года.
или
- Вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на приобретение квартиры.
Что делать, если квартира получена в наследство / дар и не было расходов на покупку?
В этом случае можно получить один из вариантов имущественного вычета:
- Фиксированный вычет до 1.000.000 руб. Этот вычет можно получать ежегодно, но не более указанной предельной величины и распространяется он на все объекты, проданные в течение года.
- Если квартира унаследована или получена в дар от близкого родственника / члена семьи, тогда можно уменьшить доход от продажи на документально подтвержденные расходы наследодателя / дарителя по покупке этой квартиры
- Если квартира получена в дар от иных лиц, тогда доход можно уменьшить на сумму, с которой был уплачен налог на момент дарения.
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