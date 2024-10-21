Как руководителю рассчитать бюджет по ФОТ в 2025 году и ничего не упустить

Например, при бухгалтерском расчете ФОТ не учитываются суммы пособий по временной нетрудоспособности, выплачиваемые за счет средств организации. А при бюджетировании ФОТ для компании эти суммы, как и выходные пособия при увольнении, учитываются. Есть и другие отличия, но наша статья не об этом, а о том, как спланировать бюджет на ФОТ.
Подробно о том, какие расходы не учитываются в бухгалтерской форме П-4, но учитываются при бюджетировании ФОТ для компании, можно посмотреть в приказе Росстата от 22.12.2023 N 678 «Об утверждении Указаний по заполнению формы федерального статистического наблюдения № П-4 ”Сведения о численности и заработной плате работников”».
Зачем руководителю рассчитывать бюджет по ФОТ
Бюджет по ФОТ для управленческих нужд стоит обязательно рассчитывать отдельно от принятого у бухгалтеров — как минимум, для того, чтобы планировать затраты на оплату труда, контролировать расходы и предотвратить перерасход средств.
Бюджет по ФОТ может также использоваться для анализа эффективности работы персонала, в принятии решений по найму новых сотрудников, сокращении штата или пересмотру зарплаты.
Рассказываем на примерах, как рассчитать бюджет на ФОТ в 2025 году.
Итак, при расчете бюджета на ФОТ по компании необходимо учесть следующие факторы:
Количество сотрудников. Учитывается количество сотрудников в штате компании. Физических лиц, работающих по договорам гражданско-правового характера, сюда не включаем.
Заработная плата. Это не только оклады, но и все виды премий и бонусов, которые носят постоянный характер, надбавки, доплаты до оклада, отпуска, командировки и другие выплаты по среднему заработку.
Компенсации дополнительных расходов. Сюда можно отнести выплаты за пользование мобильной связью, авто, аренду жилья. Их включаем в расчет ФОТ, если они не относятся к разовым и единовременным выплатам.
Взносы в СФР (Социальный Фонд России). Мы рекомендуем их обязательно учитывать, т.к. они составляют бо́льшую часть расходов, которую компания перечисляет за своих сотрудников.
В расчет бюджета по ФОТ включаются фактически начисленные суммы сотрудников, а не выплаченные суммы на руки за минусом НДФЛ и прочих удержаний.
При расчете бюджета по ФОТ мы также рекомендуем ориентироваться на следующее моменты:
Стратегические цели компании.
Если компания планирует расширяться или проводить пересмотр зарплат, то важно учесть увеличение расходов при планировании бюджета на ФОТ. Увеличение продаж, привлечение новых клиентов — также повлияют на размер ФОТ.
Конкуренты.
Если рынок предлагает более привлекательные зарплаты, то компания может предусмотреть увеличение фонда оплаты труда для улучшения системы мотивации.
Требования законодательства.
В законодательстве очень часто происходят изменения, поэтому необходимо всегда держать руку на пульсе и отслеживать поправки к законам, рекомендации, относящиеся к оплате труда. Это поможет избежать штрафов и нарушений со стороны работодателя.
Точность планирования.
Очень важно учитывать все факторы и не допускать большого перерасхода в течение года. Максимально детализированный подход при расчете бюджета по ФОТ позволяет контролировать и оптимизировать затраты, а также избежать финансовых проблем.
Бухгалтерские услуги
Если задумались о переводе бухгалтерии на аутсорсинг — доверьтесь профессионалам!
Рассмотрим бюджетирование ФОТ на примерах:
1. Возьмем компанию А с численностью 5 человек.
Заработная плата за 2024 г. составила 12 800 000 руб.:
Оклад
2 700 000
Отпуск
2 900 000
Дополнительный оплачиваемый отпуск
5 500 000
Премия суммой
950 000
Компенсация питания
750 000
Всего начислено
12 800 000
Найдем среднемесячную заработную плату сотрудника за 2024 г. по формуле:
Всего начислено / количество сотрудников / 12 мес.
12 800 000 / 5 / 12 = 213 333 руб.
Предположим, что численность в 2025 году не поменяется, тогда прогнозируемая сумма по ФОТ будет такой же, как, и в 2024 г. — 12,8 млн рублей (213 333 х 5 х 12).
Добавляем расчет суммы взносов, которую работодатель заплатит в СФР в 2025 году.
Согласно Проекту постановления Правительства предельная величина базы для исчисления страховых взносов в 2025 году может составить 2 759 000 руб. В 2024 году она составила 2 225 000 руб., т.е. налоговая нагрузка работодателя в 2025 году возрастает.
Социальные взносы считаем по следующим тарифам:
30% с доходов в пределах лимита базы;
15,1% с доходов свыше лимита базы.
Дополнительно включаем взносы на травматизм. Тарифы составляют от 0,2% до 0,9%, зависят от класса профессионального риска конкретной компании и не зависят от предельной величины базы для исчисления взносов.
В данном примере, заработная плата сотрудника составляет 213 333 руб. За весь год совокупный доход сотрудника составит 2 560 000 руб. (213 333 х 12), и он не превысит предельную величину по взносам, поэтому взносы будут считаться по ставке 30%.
2 560 000 х 30% = 768 000 руб.
Взносы на травматизм составят:
2 560 000 х 0,2 % = 5 120 руб.
Итого, общая сумма взносов на 2025 году по всем сотрудникам составит:
(768 000 + 5 120) х 5 = 3 865 600 руб.
Бюджет по ФОТ + страховым взносам на 2025 год в компании составит:
16 665 600 руб. (12 800 000 + 3 865 600).
2. В компании Б работает 28 человек.
В 2024 году их совокупный доход составил: 57,5 млн руб. Из них:
Оплата дополнительного отпуска по календарным дням
250 000
Оклад по дням
39 000 000
Оплата праздничных и выходных дней
100 000
Доплата за работу в праздники и выходные
100 000
Оплата по среднему заработку
450 000
Оплата отпуска по календарным дням
3 900 000
Районный коэффициент
12 000 000
Доплата БЛ сверх ограничения
502 000
Компенсация питания
906 000
Материальная помощь в связи с рождением ребенка
100 000
Разовая премия
200 000
Всего начислено
57 508 000
Для расчета среднемесячной заработной платы сотрудника воспользуемся уже знакомой формулой:
Всего начислено / количество сотрудников / 12 мес.
Но исключим из начислений материальную помощь при рождении ребенка и разовую премию, т.к. они не носят постоянный характер и выплачиваются единовременно.
(57 508 000 — 100 000 — 200 000) / 28 / 12 = 170 262 руб.
Известно, что в компании планируется индексация заработной платы всем сотрудникам на 7% с 1 апреля 2025 г.
Расчет ФОТ будет производиться следующим образом:
170 262 х 28 х 3 = 14 302 008 руб. — ФОТ с января по март 2025 г.
(170 262 + (170 262*7%)) х 28 х 9 = 45 909 445,68 руб. — ФОТ с апреля 2025 г. по декабрь 2025 г.
Общий ФОТ на 2025 год составит 60 211 453,68 руб.
Теперь посчитаем взносы.
Если не будем брать детализированный расчет по каждому сотруднику, а возьмем среднее значение по заработной плате, получается, что совокупный доход сотрудника за год не превысит предельную величину для исчисления взносов — 2 150 409,06 рублей (60 211 453,68 / 28), и взносы будут считаться следующим образом:
60 211 453,68 х 30% = 18 063 436,10 руб. — социальные взносы;
60 211 453,68 х 0,2% = 120 422,91 руб. — взносы на травматизм.
Итого, прогнозируемая сумма взносов на 2025 год в компании составит 18 183 859,01 руб.
Как видно из примеров, любые изменения по количеству сотрудников, пересмотру заработной платы, изменению в законодательстве влияют на прогнозы по ФОТ.
Планирование бюджета на ФОТ — сложный вопрос, требующий опыта и компетенций. Точность бюджета напрямую влияет на стабильность работы компании и команды.
Специалисты компании «Бетерра» быстро и точно рассчитают бюджет по ФОТ для вашей компании и предложат эффективные решения по оптимизации расходов.
Оставьте заявку, чтобы получить консультацию по вашему проекту и узнать стоимость услуги расчета ФОТ.
Компания «Бетерра» предоставляет аудиторские, бухгалтерские, налоговые услуги более 30 лет на российском рынке и имеет обширный опыт в различных отраслях экономики: от торговли и строительства до IT и фармацевтики.
Бухгалтерские услуги
Если задумались о переводе бухгалтерии на аутсорсинг — доверьтесь профессионалам!
Реклама: АО «Бетерра», ИНН 7704154440, erid: LjN8KcfDf
Начать дискуссию