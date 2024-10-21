Как руководителю рассчитать бюджет по ФОТ в 2025 году и ничего не упустить

Важно отметить, что в статье мы будем говорить не о расчете ФОТ для статистической или бухгалтерской отчетности, а именно о планируемом бюджете ФОТ, необходимом руководителям компании для контроля и оптимизации затрат. Эти расчеты отличаются и служат для разных целей.

Например, при бухгалтерском расчете ФОТ не учитываются суммы пособий по временной нетрудоспособности, выплачиваемые за счет средств организации. А при бюджетировании ФОТ для компании эти суммы, как и выходные пособия при увольнении, учитываются. Есть и другие отличия, но наша статья не об этом, а о том, как спланировать бюджет на ФОТ.

Зачем руководителю рассчитывать бюджет по ФОТ

Бюджет по ФОТ для управленческих нужд стоит обязательно рассчитывать отдельно от принятого у бухгалтеров — как минимум, для того, чтобы планировать затраты на оплату труда, контролировать расходы и предотвратить перерасход средств.

Бюджет по ФОТ может также использоваться для анализа эффективности работы персонала, в принятии решений по найму новых сотрудников, сокращении штата или пересмотру зарплаты.

Рассказываем на примерах, как рассчитать бюджет на ФОТ в 2025 году.

Итак, при расчете бюджета на ФОТ по компании необходимо учесть следующие факторы:

Количество сотрудников . Учитывается количество сотрудников в штате компании. Физических лиц, работающих по договорам гражданско-правового характера, сюда не включаем.

Заработная плата . Это не только оклады, но и все виды премий и бонусов, которые носят постоянный характер, надбавки, доплаты до оклада, отпуска, командировки и другие выплаты по среднему заработку.

Компенсации дополнительных расходов . Сюда можно отнести выплаты за пользование мобильной связью, авто, аренду жилья. Их включаем в расчет ФОТ, если они не относятся к разовым и единовременным выплатам.

Взносы в СФР (Социальный Фонд России). Мы рекомендуем их обязательно учитывать, т.к. они составляют бо́льшую часть расходов, которую компания перечисляет за своих сотрудников.

В расчет бюджета по ФОТ включаются фактически начисленные суммы сотрудников, а не выплаченные суммы на руки за минусом НДФЛ и прочих удержаний.

При расчете бюджета по ФОТ мы также рекомендуем ориентироваться на следующее моменты:

Стратегические цели компании. Если компания планирует расширяться или проводить пересмотр зарплат, то важно учесть увеличение расходов при планировании бюджета на ФОТ. Увеличение продаж, привлечение новых клиентов — также повлияют на размер ФОТ.

Конкуренты. Если рынок предлагает более привлекательные зарплаты, то компания может предусмотреть увеличение фонда оплаты труда для улучшения системы мотивации.

Требования законодательства. В законодательстве очень часто происходят изменения, поэтому необходимо всегда держать руку на пульсе и отслеживать поправки к законам, рекомендации, относящиеся к оплате труда. Это поможет избежать штрафов и нарушений со стороны работодателя.

Точность планирования. Очень важно учитывать все факторы и не допускать большого перерасхода в течение года. Максимально детализированный подход при расчете бюджета по ФОТ позволяет контролировать и оптимизировать затраты, а также избежать финансовых проблем.

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Рассмотрим бюджетирование ФОТ на примерах:

1. Возьмем компанию А с численностью 5 человек.

Заработная плата за 2024 г. составила 12 800 000 руб.:

Оклад 2 700 000 Отпуск 2 900 000 Дополнительный оплачиваемый отпуск 5 500 000 Премия суммой 950 000 Компенсация питания 750 000 Всего начислено 12 800 000

Найдем среднемесячную заработную плату сотрудника за 2024 г. по формуле:

Всего начислено / количество сотрудников / 12 мес. 12 800 000 / 5 / 12 = 213 333 руб.



Предположим, что численность в 2025 году не поменяется, тогда прогнозируемая сумма по ФОТ будет такой же, как, и в 2024 г. — 12,8 млн рублей (213 333 х 5 х 12).

Добавляем расчет суммы взносов, которую работодатель заплатит в СФР в 2025 году.

Согласно Проекту постановления Правительства предельная величина базы для исчисления страховых взносов в 2025 году может составить 2 759 000 руб. В 2024 году она составила 2 225 000 руб., т.е. налоговая нагрузка работодателя в 2025 году возрастает.

Социальные взносы считаем по следующим тарифам:

30% с доходов в пределах лимита базы;

15,1% с доходов свыше лимита базы.

Дополнительно включаем взносы на травматизм. Тарифы составляют от 0,2% до 0,9%, зависят от класса профессионального риска конкретной компании и не зависят от предельной величины базы для исчисления взносов.

В данном примере, заработная плата сотрудника составляет 213 333 руб. За весь год совокупный доход сотрудника составит 2 560 000 руб. (213 333 х 12), и он не превысит предельную величину по взносам, поэтому взносы будут считаться по ставке 30%.

2 560 000 х 30% = 768 000 руб.

Взносы на травматизм составят:

2 560 000 х 0,2 % = 5 120 руб.

Итого, общая сумма взносов на 2025 году по всем сотрудникам составит:

(768 000 + 5 120) х 5 = 3 865 600 руб.

Бюджет по ФОТ + страховым взносам на 2025 год в компании составит:

16 665 600 руб. (12 800 000 + 3 865 600).

2. В компании Б работает 28 человек.

В 2024 году их совокупный доход составил: 57,5 млн руб. Из них:

Оплата дополнительного отпуска по календарным дням 250 000 Оклад по дням 39 000 000 Оплата праздничных и выходных дней 100 000 Доплата за работу в праздники и выходные 100 000 Оплата по среднему заработку 450 000 Оплата отпуска по календарным дням 3 900 000 Районный коэффициент 12 000 000 Доплата БЛ сверх ограничения 502 000 Компенсация питания 906 000 Материальная помощь в связи с рождением ребенка 100 000 Разовая премия 200 000 Всего начислено 57 508 000

Для расчета среднемесячной заработной платы сотрудника воспользуемся уже знакомой формулой:

Всего начислено / количество сотрудников / 12 мес.

Но исключим из начислений материальную помощь при рождении ребенка и разовую премию, т.к. они не носят постоянный характер и выплачиваются единовременно.

(57 508 000 — 100 000 — 200 000) / 28 / 12 = 170 262 руб.

Известно, что в компании планируется индексация заработной платы всем сотрудникам на 7% с 1 апреля 2025 г.

Расчет ФОТ будет производиться следующим образом:

170 262 х 28 х 3 = 14 302 008 руб. — ФОТ с января по март 2025 г.

(170 262 + (170 262*7%)) х 28 х 9 = 45 909 445,68 руб. — ФОТ с апреля 2025 г. по декабрь 2025 г.

Общий ФОТ на 2025 год составит 60 211 453,68 руб.

Теперь посчитаем взносы.

Если не будем брать детализированный расчет по каждому сотруднику, а возьмем среднее значение по заработной плате, получается, что совокупный доход сотрудника за год не превысит предельную величину для исчисления взносов — 2 150 409,06 рублей (60 211 453,68 / 28), и взносы будут считаться следующим образом:

60 211 453,68 х 30% = 18 063 436,10 руб. — социальные взносы;

60 211 453,68 х 0,2% = 120 422,91 руб. — взносы на травматизм.

Итого, прогнозируемая сумма взносов на 2025 год в компании составит 18 183 859,01 руб.

Как видно из примеров, любые изменения по количеству сотрудников, пересмотру заработной платы, изменению в законодательстве влияют на прогнозы по ФОТ.

Планирование бюджета на ФОТ — сложный вопрос, требующий опыта и компетенций. Точность бюджета напрямую влияет на стабильность работы компании и команды.

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