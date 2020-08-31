Ваш бизнес в убытке? Узнать, что не так, поможет управленческий учет

Почему для успешного бизнеса недостаточно вести бухгалтерский и налоговый учет знают не все. Кажется, что раз бухгалтер правильно считает цифры, фирма платит вовремя налоги и даже деньги на счете есть, то все в порядке. На самом деле вы возможно уже на пути к краху.

Почему руководитель или собственник не замечают, что в работе что-то не так? Очень просто — бухгалтерская отчетность отражает только свершившиеся факты хозяйственной деятельности, не делая прогнозов, не анализируя. Кроме того, бухгалтерский учет (БУ) ведется отдельно по каждому юридическому лицу, а если компаний несколько и каждое из них участвует в деятельности группы, то перемещение, например, товара между ними для БУ — реализация, но с точки зрения собственника — он просто перемещает свои активы из организации А в компанию Б. Аналогично с ИП.

С предпринимателями можно даже привести пример: представьте, что супруги регистрируются как индивидуальные предприниматели, но у них общий семейный и коммерческий бюджет. Муж берет средства на закупку товара у жены, она использует средства, которые супруг заработал, для рекламы своего косметического салона. Происходит постоянное перемещение денег «из кармана в карман».

Вот также денежные потоки в группе связанных компаний будут перемещаться, как и другие активы.Все это нужно отследить и разложить по полочкам. Именно для этого необходим управленческий учет (УУ). Он собирает, обобщает информацию о доходах, расходах, состоянии активов и пассивов, движении денежных потоков. На основании данных УУ можно принимать грамотные и эффективные решения по управлению компанией.

В чем отличия бухгалтерского учета и управленческого

Кроме того, что УУ объединяет данные обо всех ваших предприятиях, он имеет еще ряд отличий от бухучета:

Бухгалтерский учет ведется строго в соответствии с документооборотом. Есть документ — операция проводится, нет документа — отражено в БУ ничего не будет. Иногда собственник сам платит, например, за рекламные услуги или какие-то работы в интересах фирмы, но не может возместить себе эти затраты (а значит они не будут показаны в учете). Или документы в бухгалтерии все же появляются, но с большим опозданием.

В управленке можно показать затраты или, напротив, доходы до того, как фактически появится необходимая бумажка.

Бухучет не всегда информативен. Если вы возьмете в руки тот же баланс, то увидите общие цифры — кредиторская задолженность, запасы, в отчете о прибылях и убытках — валовая прибыль, коммерческие расходы. Пояснительная записка к отчетности или оборотные ведомости из программы учета тоже мало что проясняет.

Нужна более простая и наглядная демонстрация на что тратятся деньги, в каких суммах, что влияет более всего на себестоимость и т.д.

Сформированный баланс вы можете получать в лучшем случае раз в месяц, если документы поступают и отражают как положено и в режиме реального времени. И то, это будет не официальная отчетность, по правилам ее сдают только раз в год. Некоторые налоги (например, единый налог на УСН) считаются поквартально, т.е. в месячных отчетах он даже не будет рассчитан, а уже может составлять значительную долю бюджета.

Управленческий учет покажет все нюансы, а данные можно формировать хоть каждый день.

В БУ учет ведется только в одном показателе — рубли, а вот управленческий отражает и количественные — штуки, килограммы, и временные — сколько понадобилось для производства единицы продукции А, а сколько для Б, сколько потрачено на доставку и т.д.

Наконец управленка дает прогнозы на основе всех этих данных, а БУ — нет.

К чему приведет отсутствие управленческого учета

В малом бизнесе УУ обычно отсутствует, а в среднем и крупном руководителю и собственнику финансисты предоставляют целые пачки данных, схем, диаграмм и т.п.,в которых и за год не разобраться, они просто игнорируются или не хватает времени их оценить.

Особенно страдают невниманием к анализу деятельности индивидуальные предприниматели, ведь им кажется, что раз сегодня на счету и в кошельке деньги есть — все идет как надо, а то, что завтра из этих средств платить аренду или через пару недель срок расчета с поставщиком не учитывают.

Что касается больших компаний, то им сложно следить за каждым направлением. Порой это очень разносторонняя деятельность — торговля, услуги, строительство.

Допустим, в целом бизнес прибыльный, но на самом деле одно направление приносит высокий доход и компенсирует убытки другого. От второго пора избавиться или перестроить его работу, но чтобы это понять, нужно иметь полную картину происходящего.

Нередко происходит обратная ситуация — бизнесмен понимает, что творится неладное, но вместо того, чтобы разобраться почему в какой-то момент не хватает средств (кассовый разрыв), а прибыльный ранее бизнес стал убыточным, он начинает затыкать прорехи кредитами, занимает в долг.

В результате неприятностей ставится в разы больше (ведь изначальные проблемы не решены). Еще хуже, если собственники и руководство начинают скрываться, вместо того, чтобы договариваться с кредиторами. Притворяться черепахой и прятаться в панцирь — плохая стратегия.

Управленческий учет призван создать систему управления бизнесом, которая всегда покажет — насколько успешно он работает, нужно ли что-то менять и что конкретно.

Самостоятельно построить такую систему трудно, поэтому необходимо обращаться к профессионалам. Специалисты компании «Бизнес Гарант»:

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