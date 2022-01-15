Вопросы, которые зададут на допросе в налоговой

«Протокол допроса — царица доказательств». Именно так можно охарактеризовать методы доказывания налоговыми инспекторами фактов получения налогоплательщиками необоснованной налоговой выгоды. Вооружившись ст. 54.1 НК РФ, инспекторы в первую очередь проверяют цели сделок и обстоятельства их фактического исполнения.

Практика уже давно идет по пути того, что одного документального подтверждения операций по сделке недостаточно, чтобы признать обоснованными расходы по прибыли или вычеты по НДС. И это закономерно, поскольку современная техника может создать практически любой документ и воспроизвести необходимую информацию.

Те времена, когда можно было возместить НДС из бюджета просто при наличии счет-фактуры и факта оприходования товаров уже давно прошли.

Поэтому акценты поиска и доказывания фактов злоупотреблений сейчас сместились в сторону получения свидетельских показаний. При этом в качестве свидетеля налоговые органы могут допросить практически любое лицо (за исключением адвокатов, нотариусов, врачей и т.д.), которое может владеть какой-либо информацией о сделке. И не важно, имеет ли оно сейчас отношение к проверяемому налогоплательщику.

Если ты что‑то можешь знать, то для налогового инспектора ты — потенциальный источник информации.

А вот круг вопросов, которые могут быть заданы разным лицам, как правило, отличается. Конечно, это не исключает того, что кладовщика могут спросить о том, каким образом велись переговоры между руководителями перед заключением сделки.

Однако объем сведений, которыми обладает свидетель, ограничен сферой его должностных обязанностей. Поэтому инспекторы при составлении вопросов обычно стараются это учитывать.

Мы обозначим примерные вопросы, которые инспектор может задать на допросе разным лицам.

Генеральный директор

Почему вы выбрали именно этого контрагента для заключения сделки?

Вы проверяли его перед подписанием договора?

Назовите основных поставщиков и покупателей вашей компании?

Кто в вашей компании ответственен за выбор новых контрагентов?

Вы лично встречались с представителем контрагента перед заключением сделки?

Подписывали ли вы документы по взаимоотношениям с данным контрагентом?

В каких отношениях вы состоите с руководителем контрагента: деловых или дружеских?

Лично вы посещали офис своего контрагента?

Кто в вашей компании общается с данным контрагентом по вопросу исполнения условий договора?

Главный бухгалтер

Имеется ли у вас доступ к банку-клиенту и ЭЦП? Передавались ли они третьим лицам?

Каким образом выстроен документооборот с контрагентом?

На какой адрес контрагента отправлялись первичные документы?

Приходили ли представители контрагента в офис, приносили документы?

Менеджер по закупкам/работе с клиентами

Каким образом осуществляется поиск контрагентов?

Как проверялся контрагент перед началом работы с ним?

С кем из представителей контрагента вы взаимодействовали в процессе заключения/исполнения договора? Назовите ФИО.

Выезжали ли вы в офис контрагента?

Назовите адреса электронной почты, по которым велась переписка с контрагентом?

Кладовщик

Принимали ли вы конкретный товар на склад от конкретного контрагента?

Какими документами сопровождается оприходование товара?

Каким образом осуществляется хранение товара?

Проводилась ли инвентаризация на складе?

Принимали ли вы товар от конкретных лиц?

Каким транспортом доставляется товар на склад?

Чьими силами осуществлялась погрузка-разгрузка товара?

Каким образом проверялась комплектность, целостность товара? В каком порядке фиксировались выявленные недостатки?

Водитель

На своем или арендованном транспорте вы осуществляли транспортировку?

Как вы получали заявки на транспортировку груза?

По какому адресу осуществляли погрузку/выгрузку товара?

С кем из представителей грузоотправителя/грузополучателя вы знакомы?

Чьими силами осуществлялась погрузка/разгрузка товара?

Каким образом оформлялись пропуска на въезд/выезд с территории?

Какими товарно-сопроводительными документами сопровождался груз? Где и у кого вы их получали?

Получали ли вы доверенности на транспортировку товара?

Охранник

Каким образом устроен контрольно-пропускной режим в организации?

Выдавались ли пропуска на конкретных лиц или организации?

Заезжали ли конкретные автомобили на территорию предприятия?

Сколько смен охраны имеется в организации? Какой режим охраны?

Подготавливаемся к допросу правильно

Мы попытались привести примерный перечень вопросов, которые налоговые инспекторы, как правило, задают на допросах различным работникам. Однако наиболее эффективным механизмом прохождения допроса является предварительная подготовка свидетеля и сопровождение его в налоговую инспекцию адвокатом.

Только опытный налоговый специалист на основе анализа отношений и изучения документов сможет спрогнозировать вопросы, которые будут заданы свидетелю относительно его деятельности. И не забываем, что адвоката, в отличие от штатного юриста, инспекторы допросить не смогут.

Авторы:

Денис Савин, адвокат, советник налоговой практики BGP Litigation.

Даниил Захаров, адвокат, юрист BGP Litigation.