Может ли иностранец быть самозанятым?

Иностранные граждане, прибывшие в Россию с целью заработать, обычно никак не оформляют свою трудовую деятельность. Одна из причин — необходимость платить налоги и сдавать отчетность, даже если заработок нерегулярный. Решить проблему поможет налоговый режим для самозанятых, который успел хорошо зарекомендовать себя среди россиян. В 2020 году он стал доступным и для иностранцев, позволяя им легализовать свою деятельность в РФ.

Самозанятый — это кто?

В Налоговом кодексе не встречается термин «самозанятые граждане».

Физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без регистрации ИП, официально называются плательщиками налога на профессиональный доход (НПД) — это и есть самозанятые.

Самозанятые могут заниматься практически любой деятельностью, не связанной с наймом лиц на работу (трудоустройством) и продажами как таковыми. Сейчас для самозанятых предусмотрено более 130 направлений деятельности. К ним относятся:

сиделки и репетиторы;

фрилансеры и мастера маникюра на дому;

швеи;

кондитеры;

водители;

специалисты по ремонту и восстановлению компьютеров или бытовых приборов, приезжающие домой к клиенту и многие другие.

Этот новый налоговый режим очень прост в понимании и реализации, а также выгоден по ставкам налогообложения для самих самозанятых и контрагентов, которые сотрудничают с плательщиками налога на профессиональный доход.

На НПД установлены самые низкие налоговые ставки: 4% от дохода, если оплата получена от клиента-физлица, и 6% при оказании услуг организациям и ИП. Обязательных платежей, таких как взносы в пенсионный и другие государственные социальные фонды, у самозанятых нет, то есть платить в бюджет надо только при получении доходов. Кроме того, плательщики НПД получают бонус для уплаты налога — 10000 рублей.

Нельзя не упомянуть об ограничениях данной системы налогообложения:

Самозанятые не могут нанимать сотрудников по трудовому договору и их доход не может превышать 2,4 млн рублей в год. Есть ограничения по видам деятельности. Кроме того, плательщики налога на профессиональный доход не могут вступать в договорные отношения со своим бывшим работодателем на протяжении 2-х лет после расторжения трудовых отношений.

Данный спецрежим большей частью предназначен для россиян, однако граждане стран ЕАЭС тоже могут использовать данную возможность. Кроме того, перечень стран в дальнейшем предполагается расширить.

Напомним, что членами Договора о ЕАЭС, помимо России, являются: Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.

Зачем получать статус самозанятого?

У самозанятого будет подтвержденный доход.

Самозанятый может не бояться проверок налоговой инспекции , штрафов и судебных разбирательств из-за того, что не заплатил налоги или ведет предпринимательскую деятельность без регистрации.

Налогоплательщику НПД будут доступны льготные займы в государственных микрофинансовых организациях (МФО). Также можно претендовать на гарантийную поддержку от фондов содействия кредитованию и скидки на аренду помещений в коворкингах и бизнес-инкубаторах.

в государственных микрофинансовых организациях Если понадобятся консультации по вопросам кредитования, налогообложения или бухучета, самозанятый может обратиться в государственные центры поддержки предпринимателей «Мой бизнес» . Эти центры также организуют бесплатные обучающие мероприятия по бизнес-темам в очном и онлайн-формате.

Есть шанс найти новых клиентов . Компании все чаще отдают заказы на субподряд самозанятым или индивидуальным предпринимателям (ИП) — для них это выгоднее, чем нанимать работников в штат или по договорам. При этом гораздо проще стать самозанятым, чем регистрировать ИП.

Как иностранцу стать самозанятым

Итак, на вопрос, может ли иностранный гражданин зарегистрироваться самозанятым, ответ положительный. Теперь выстроим алгоритм, как это сделать.

Процедура регистрации плательщика НПД для иностранца практически не отличается от регистрации россиянина. Единственная разница — иностранный гражданин не может встать на учёт только по данным своего паспорта. Надо обязательно получить ИНН (идентификационный номер налогоплательщика).

1.Сначала иностранец оформляет РВП (разрешение на временное проживание) или ВНЖ (вид на жительство), которое подтверждает легальное пребывание иностранца в России.

2.После этого необходимо обратиться в налоговую инспекцию, обслуживающую территорию, где проживает иностранный гражданин для получения ИНН. ИНН выдаётся на основании заявления по форме № 2-2-Учёт.

3.После получения ИНН нужно пройти регистрацию в кабинете налогоплательщика «Мой налог»

Важно! Граждане государств — членов ЕАЭС не смогут зарегистрироваться плательщиками налога на профессиональный доход через мобильное приложение: оно не сможет распознать иностранный паспорт.

4.В приложении «Мой налог» дать согласие на обработку персональных данных и ввести свой ИНН и пароль.

Иностранный гражданин из ЕАЭС сможет зарегистрироваться в банках: Сбербанке, ВТБ, Тинькофф, Совкомбанк, Альфа, Киви и других (п. 2–4 ст. 5 Закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ).

Просто обратитесь к менеджеру и скажите, что хотите стать самозанятым. В этом случае ничего самому делать не придётся, банк подготовит ваше заявление и направит его в ФНС.

Теперь можно осуществлять деятельность в качестве самозанятого!

После регистрации плательщик НПД получает доступ в личный кабинет, где есть вся необходимая информация для работы.

По итогу месяца сервис сам рассчитает, сколько налога надо заплатить. Срок уплаты — 25 число после отчётного месяца, для удобства можно указать в личном кабинете свою карту, тогда налог спишется автоматически. Если в каком-то месяце дохода не было, то налог начисляться не будет.

Важно соблюдать установленное ограничение по годовому доходу — не более 2,4 млн рублей. Если его превысить, регистрация самозанятого будет аннулирована.

Бизнесу выгодно выстраивать сотрудничество с самозанятыми. Это и возможность получения результата выполнения работ и оказания услуг без оформления трудовых отношений, и отсутствие необходимости платить взносы с ФОТ. А также возможность уменьшать налогооблагаемую базу по налогу на прибыль.

Теме особенности взаимоотношений бизнеса и самозанятых иностранных граждан будет посвящена одна из следующих записей нашего блога, следите за обновлениями!