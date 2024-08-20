8 опасных формулировок в договоре с самозанятым

«Опасных» формулировок в договорах с самозанятых немало. Разберем наиболее распространенные ошибки, которые продолжают допускать заказчики, хотя налоговая пристально следит за законностью отношений с самозанятыми.

Но сначала поясним, в чем состоит опасность. Основной риск сотрудничества с самозанятыми — риск переквалификации договора ГПХ в трудовой. В таком случае заказчику придется уплатить НДФЛ и страховые взносы за все время сотрудничества с исполнителем, штрафы и пени за просрочку уплаты налогов. Суммы могут оказаться значительными.

Некорректные формулировки в договоре могут указывать на маскировку трудовых отношений — и при проверке свидетельствовать против заказчика.

«Исполнитель оказывает услуги лично, привлечение третьих лиц запрещено»

Вы скажете: и что? Заказчику необходимы навыки именно этого человека, в заместителях интереса нет. И закон не запрещает оговаривать, например, условие о том, что подрядчик должен выполнить задание лично (ст. 706 ГК).

Все верно. Однако если имеются и другие подозрительные формулировки и (или) обстоятельства, то условие о личном выполнении задания может свидетельствовать о трудовых отношениях. Ведь, как следует из ст. 15 ТК, такие отношения подразумевают именно личное выполнение трудовой функции. Помните и о том, что в трудовом споре сомнения истолковываются в пользу работника (ст. 19.1 ТК).

Если вам нужны умения конкретной персоны, лучше смягчить формулировку, например: «…привлечение третьих лиц возможно с письменного разрешения Заказчика».

«Настоящий Договор заключен на неопределенный срок»

Бессрочность — признак трудовых отношений. Если нет веских причин, ТК обязывает заключать именно бессрочные трудовые договоры (ст. 58 ТК). С другой стороны, теоретически никто не вправе оспаривать принципы стабильности гражданского оборота и априорной действительности договора. То есть в споре суд должен исходить из того, что договор действителен, пока не доказано обратное (п. 44 постановления Пленума ВС от 25.12.18 № 49). И ФНС не видит ничего плохого в длительном сотрудничестве с самозанятым (см. п. 3 письма от 01.04.21 № АБ-4-20/433) — при условии, что нет других признаков трудовых отношений.

Безопаснее заключать рамочные договоры и оформлять задания на каждую услугу. В ней нужно указывать сроки, стоимость, желаемый результат. Договор, задания и чеки докажут, что отношения не бессрочные и не трудовые.

«На время действия Договора Исполнитель не вправе оказывать услуги другим заказчикам»

Сразу возникает вопрос: на каком основании один самостоятельный бизнес-субъект диктует свою непреклонную волю другому самостоятельному бизнес-субъекту? Ведь каждый вправе самостоятельно распоряжаться своими способностями (ст. 37 Конституции). По общему правилу даже работодатель не вправе запрещать трудиться по совместительству (ст. 64 ТК).

Закон о самозанятости не запрещает плательщику НПД постоянно иметь дело лишь с одним заказчиком, ведь отсутствие спроса на предлагаемые услуги — нормальный бизнес-риск.

Заказчик не обязан и не может выяснять, есть ли у самозанятого другие заказчики. Но объявлять монополию на самозанятого заказчик не вправе. Чтобы исключить утечку конфиденциальной информации, подбирайте только добросовестных исполнителей и заключайте с ними соглашения о неразглашении (NDA).

Сотрудничество через официального оператора ФНС online-платформу БиржаАутсорсинга.РФ — легальный способ подтверждения публичности сотрудничества с самозанятыми исполнителями, отсутствия аффилированности или подмены трудовых отношений.

Экспертиза команды и шаблоны договоров и актов, предлагаемые в формате электронного документооборота на платформе БиржаАутсорсинга.РФ учитывают опыт работы в сегменте НПД с 2020 года.

«Исполнитель обязуется регулярно оказывать Заказчику логистические услуги»

Или еще хуже: «…услуги в должности “логист”» или «согласно штатному расписанию». Тем самым вы расписываетесь в том, что вас интересует не результат сотрудничества с самозанятым, а процесс. Это практически бесспорное свидетельство трудовых отношений. Избегайте ситуаций, когда в штатном расписании есть должность, а штатного работника нет, и соответствующие функции выполняют самозанятые.

«Выплачивается ежемесячное вознаграждение в размере 50 000 руб.»

И тем более опасна формулировка наподобие: «…выплачиваемая в следующем порядке: не позднее каждого 10-го числа — 10%, не позднее 25-го числа ежемесячно — 90%». Тем более если указанные даты совпадают с днями выплаты зарплаты штатным сотрудникам.

Фиксированный размер вознаграждения свидетельствует о том, что имеют место именно трудовые отношения — на это неоднократно оказывали суды (см., в частности, определение Мосгорсуда от 04.02.21 по делу № 33–0777).

«…Оказывать услуги необходимо в рабочее время, с понедельника по пятницу, с 10:00 до 19:00… обеденный перерыв с 13:00 до 14:00»

Такая формулировка выдает подчинение якобы самозанятого режиму работы. Это составная часть внутреннего трудового распорядка, обязательного лишь для штатных сотрудников.

Конечно, если нет других признаков маскировки трудовых отношений, возможно нивелировать риск, если указать в самом начале предложения: «Исполнитель вправе, но не обязан…». И все-таки правильно указывать, что «Исполнитель самостоятельно определяет время выполнения работ (оказания услуг)».

«Исполнитель имеет право на отпуск в 28 календарных дней»

Трудовым терминам не место в договорах ГПХ, и не пытайтесь оправдаться тем, что «так понятнее», «привычнее» или что имелось в виду совсем другое. Исполнитель вправе, например, «приостановить оказание услуг, предварительно уведомив Заказчика не позднее…», но никаких отпусков и тем более компенсаций, похожих на отпускные, быть не может.

«Заказчик обеспечивает Исполнителя всем необходимым для работы»

Всем необходимым для работы обеспечивает работодатель. Заказчик же может, например, предоставить материалы для выполнения работ (ст. 713 ГК), обязан содействовать в выполнении работы, но лишь в порядке, в объеме и в условиях, прописанных в договоре (ст. 718 ГК).

Присутствие в договоре с самозанятым подобной формулировки в совокупности с другими подозрительными обстоятельствами практически гарантирует переквалификацию.

В заключение еще раз напомним: «все всех устраивает» только до поры, до времени. Малейший конфликт на почве недопонимания сути ваших отношений или просто проявление непорядочности со стороны исполнителя обязательно повлечет за собой проверки ГИТ, претензии ИФНС, переквалификацию договора, судебные тяжбы, штрафы и доначисления.

Используйте возможности БиржаАутсорсинга.РФ по контрактованию и расчетам с самозанятыми исполнителями за фактически выполненные объемы работ в режиме «реального времени», включая возможность ежедневных расчетов. Это снижает риски переквалификации договорных отношений с самозанятыми исполнителями на основе претензий ФНС за отсутствие «измеримости» результатов работ или графика расчетов, схожего с выплатами ФОТ.

БиржаАутсорсинга.РФ также автоматически проверяет статус самозанятого и блокирует возможность взаиморасчетов с исполнителями, которые утратили статус плательщика НПД. Поэтому исключен риск доначисления налогов и сборов за выплату физическому лицу без статуса плательщика НПД.

Читайте также:

Автоматизируйте работу с самозанятыми в соответствии с требованиями закона Заполните форму и наши менеджеры свяжутся с вами: Отправить

Реклама: ООО «МСК АУТСОРСИНГ», ИНН 7713476758, erid: LjN8KGobR