Внештатный персонал: как сократить расходы бизнеса без рисков и доначислений

Привлечение внештатного персонала экономит время на бюрократические процедуры, связанные с оформлением на работу, расходы на зарплатные налоги и взносы, а также на организацию рабочего места. Но вместе с экономией такое сотрудничество влечет за собой серьезные риски. Как безопасно и эффективно привлекать внештатных исполнителей, рассказываем подробнее.

Кого называют внештатным персоналом

Внештатный персонал — это исполнители, которых привлекают для выполнения разовой или проектной работы на конкретный срок без оформления в штат.

Такие отношения регулируются Гражданским кодексом, а договор при оформлении сотрудничества заключается гражданско-правовой.

Выделяют три категории внештатников:

индивидуальные предприниматели;

самозанятые;

физические лица без специального статуса.

Преимущества привлечения внештатного персонала

Во-первых, оформлять сотрудничество с внештатным персоналом быстро и удобно. Нет такой бумажной волокиты, как при оформлении штатного сотрудника и заключения с ним трудового договора. Трудовой договор — это локальные документы, ознакомление нового сотрудника с ними, должностные инструкции, отчеты в контролирующие органы. Процесс расторжения такого договора тоже сложный.

Для оформления сотрудничества по договору ГПХ достаточно получить реквизиты исполнителя, подписать договор и можно сразу приступать к выполнению обязательств по нему. Расторгнуть данный договор так же легко, как и заключить.

Во вторых, привлекать внештатный персонал — это очень выгодно, а именно:

Экономия на НДФЛ и страховых взносах. Но это касается только сотрудничества с ИП и самозанятыми. За физлиц без специального статуса нужно также платить и отчитываться перед контролирующими органами, как за штатников. ИП и самозанятые самостоятельно платят налог с вознаграждения, поэтому заказчик освобождается от роли налогового агента.

Оптимизация расходов. Все категории внештатников не получают премии, отпускные, компенсации. Их доход — это только размер вознаграждения согласно договору. ИП и самозанятые также не могут претендовать на больничные от заказчика — лишь в случае самостоятельного страхования в Соцфонде. А вот физлица без специального статуса имеют право на получение больничного пособия.

Экономия на организации рабочего места. Согласно договору ГПХ исполнитель работает когда и где ему удобно, главное, вовремя предоставить результат работы. Если ему не нужно организовывать рабочее место, значит не нужно тратиться на мебель, ПО, канцелярию и т. д.

Экономия на услугах бухгалтера. По внештатным исполнителям не нужно вести кадровый учет, не нужно считать премии, отпускные, вести локальные документы и т. д. Поэтому работы для бухгалтера меньше.

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Риски привлечения внештатного персонала

Как уже отмечалось, внештатный персонал привлекается только для закрытия разовых или проектных задач бизнеса. Нельзя в целях экономии заменять внештатниками штатный персонал, который должен быть постоянно на рабочем месте согласно графику компании.

Контролирующие органы тщательно следят за тем, чтобы бизнес не заменял необоснованно штатный персонал внештатным.

Поэтому самый большой риск — это переквалификация отношений с внештатным исполнителем в трудовые с последующими доначислениями всех зарплатных налогов и взносов, пеней за просрочки и штрафов за несвоевременную сдачу отчетности.

При сотрудничестве с ИП и самозанятыми исполнителями есть риск, что они потеряют свой специальный статус или самостоятельно от него откажутся, не оповестив об этом заказчика. В таком случае заказчик становится налоговым агентом. Особенно это касается самозанятых, у которых есть лимит годового дохода. Если он в течение года будет больше 2,4 млн рублей, они утратят статус плательщика налога на профдоход. Также сняться с учета плательщики НПД могут по собственному желанию — в любое время легче и быстрее, чем ИП.

Еще один риск при привлечении внештатного персонала — это отсутствие контроля со стороны заказчика и ответственности со стороны исполнителя. Удобно, что договор с внештатником можно легко заключить и расторгнуть, но это также и риск потерять время, ведь недобросовестный исполнитель может попросту пропасть и сорвать сроки выполнения задачи. Он не несёт никакой ответственности по сравнению с штатным сотрудником.

Как минимизировать риски

1. Чтобы минимизировать риск переквалификации отношений в трудовые, важно с исполнителями заключать правильный договор.

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Правильный договор в данном случае — это договор ГПХ без каких либо отсылок к трудовому:

Не должно быть никакой трудовой терминологии: работник, работодатель, должность, график работы, зарплата и т. д.

В преамбуле сторонами договора выступают заказчик и исполнитель. Важно также сразу конкретизировать статус исполнителя.

Предметом договора выступает работа или услуга конкретным результатом. Чем подробнее будут расписаны объемы и сроки задачи, тем лучше.

За выполненную задачу исполнитель получает вознаграждение, а не заработную плату. Оплата может быть либо поэтапной, либо разовой, но обязательно должна быть привязана к результатам. Не допускается оплата два раза в месяц в дни перечисления зарплаты штатным сотрудникам.

Чтобы застраховать себя, советуем прописать заранее в договоре обязанность об уведомлении заказчика о закрытии ИП или самозанятости.

Подробнее о 8 опасных формулировках в договоре с самозанятым писали здесь.

2. Чтобы минимизировать риск признания заказчика налоговым агентом важно в начале сотрудничества, а также перед каждой оплатой проверять наличие специального статуса исполнителя.

Например, исполнитель обязуется уведомить заказчика о потере специального статуса в течение трех дней, а в случае неуведомления возместить все расходы по НДФЛ, страховым взносам и пеням, которые понесет заказчик.

3. Важно после каждой оплаты требовать от самозанятого чек, а также подписывать акт выполненных работ. Данную обязанность и ответственность за его неисполнение также лучше заранее прописать в договоре.

Получение закрывающих документов необходимо для подтверждения расходов заказчиком на УСН с объектом доходы минус расходы и ОСНО, а также подтверждения именно гражданско-правовых отношений.

4. Также важно следить, чтобы сотрудничество со внештатными специалистами действительно носило сдельный характер. Оно должно быть направлено на получение определенного результата, его целью не может быть трудовая функция. Если в штате уже есть сотрудники с должностями, на которые вы хотите привлечь дополнительный персонал, оформлять с новыми исполнителями сотрудничество по ГПД нельзя.

БиржаАутсорсинга.РФ автоматически генерирует чеки и акты выполненных работ после выплаты самозанятому. Заказчик может в любой момент выгрузить эти документы из своего личного кабинета на платформе, что устраняет риск неполучения закрывающих документов.

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