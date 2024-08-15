Сотрудничество с самозанятыми: ТОП-10 опасных признаков 

С марта 2024 г. ФНС и ГИТ активизировали работу по выявлению маскировки трудовых отношений договорами ГПХ с самозанятыми. В зоне внимания — все фирмы, которые более трех месяцев в году выплачивали более чем 10 самозанятым от 20 000 руб. ежемесячно. Но и другим расслабляться не стоит.

Чем руководствуются налоговики

«Программные» документы, в которых перечислены признаки маскировки трудовых отношений, содержат письма ФНС от 15.04.22 № ЕА-4-15/4674, от 16.09.21 № АБ-4-20/13183.

Но это не исчерпывающие перечни, к тому же требования о переквалификации договоров ГПХ в трудовые предъявляют и граждане. Так что в судебной практике описаны и иные признаки нелегальной занятости.

Какие признаки считаются классическими трудовыми

1. В договоре прямо указано, что регистрация в качестве плательщика НПД — обязательное условие сотрудничества. Подтвердить факт того, что работодатель отказывается заключить трудовой договор, настаивая на регистрации как самозанятого, могут любые доказательства — документы (например, объявления о вакансии), показания свидетелей, аудио- и видеозаписи и проч.

2. В договоре, пусть и названом гражданско-правовым, не указано главное: результат, для достижения которого заключено это соглашение. Например, указано, что самозанятый должен делать ежедневно, а конкретного задания нет. Нередко и акты составляются формально, по итогам месяца, а не определенного периода работы.

Если самозанятые — участники непрерывного процесса личного выполнения работы одного вида, то они считаются штатными работниками (см., например, вердикт АС Северо-Западного округа от 28.11.23 № Ф07-15491/2023).

3. Заказчик не просто предоставляет материалы (что допустимо, ст. 713 ГК), не просто содействует исполнителю (что не исключает гражданско-правового характера, см., например, ст. 718 ГК). Заказчик обеспечивает работу как процесс, предоставляя оборудование, инструменты, рабочее место, контролирует, назначая режим работы и т.п. Самозанятый обязан нести расходы на свой бизнес (на это указал, в частности, АС СКО в постановлении от 23.11.23, дело № А63-18285/2022).

4. Исполнитель обязан соблюдать график, правила внутреннего трудового распорядка, отвечать за нарушения (т.е. несет дисциплинарную, по сути, ответственность). Если договоры с самозанятыми не содержат указаний на режим труда и отдыха, то при отсутствии других признаков суд не найдет оснований для переквалификации (см., например, вердикт 18-го ААС от 04.04.24, дело№ А76-18712/2023).

5. Самозанятому ежемесячно выплачивается фиксированная сумма, рассчитанная аналогично зарплате, причем в дни выплаты зарплаты штатным сотрудникам. Размер вознаграждения явно не зависит от объема оказанных услуг (см., например, постановление АС УО от 09.11.23 № Ф09-7746/23).

6. Единственным деловым партнером самозанятого является заказчик, причем договор с ним неоднократно продлевается (см. письмо ФНС от 01.04.21 № АБ-4-20/4336).

7. В договоре закреплена трудовая функция — например, «оказание возмездных услуг по проведению с клиентами фитнес-центра групповых и персональных занятий». При это не указывается обязательство выполнить разовое задание (см., например, постановление АС Северо-Западного округа от 28.11.23 № Ф07-15491/2023). Тем более запрещено ссылаться в гражданско-правовом договоре на должностные инструкции (апелляционное определение Мосгорсуда от 18.06.19, дело № 33-26469/2019).

8. Личное выполнение задания самозанятым (см., например, постановление 19-го ААС от 21.12.23 № 19АП-4418/2023).

9. В договоре говорится о материальной ответственности, а не гражданско-правовых мерах ответственности: возмещение убытков, неустойка, проценты по ст. 395 ГК и т.п. См., например, постановление АС Западно-Сибирского округа от 14.05.24 № Ф04-1171/2024.

10. Договоры предусматривают централизованное представление отчетности плательщиками НПД или даже по доверенности сотрудниками заказчика.

БиржаАутсорсинга.РФ автоматически генерирует чеки и акты выполненных работ после выплаты самозанятому. Заказчик может в любой момент выгрузить эти документы из своего личного кабинета на платформе, что устраняет риск неполучения закрывающих документов.

Контрактование и расчеты с самозанятыми через платформу БиржаАутсорсинга.РФ — официальное решение по минимизации рисков переквалификации сотрудничества с самозанятыми в трудовые отношения.

На что обращают внимание судьи

Отметим, что и суды общей юрисдикции, и арбитражи принимают во внимание и все вышеперечисленные признаки, и иные обстоятельства. Например, чьи материалы используются, кто организует труд — самозанятый или его заказчик (см., например, вердикт Балашихинского горсуда Московской области от 14.01.21 № 2-262/2021).

Оцениваются и более тонкие обстоятельства, например, нужен ли заказчику постоянный специалист соответствующего профиля. Так, например, суд отказал в переквалификации потому, что у фирмы не было необходимости в постоянных специалистах в штате (см. постановление АС Поволжского округа от 30.06.20, дело № А72-11124/2019).

Если регистрация в качестве самозанятого была высказана как рекомендация — это наряду с иными признаками может свидетельствовать о трудовых отношениях (см. постановление АС Волго-Вятского округа от 26.03.24, дело № А29-2726/2023). Договоры ГПХ заключаются и регулярно перезаключаются с одними и теми же исполнителями — это тоже «трудовой» признак (постановление АС Волго-Вятского округа от 25.02.20, дело № А38-7847/2018).

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