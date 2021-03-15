Почему предприниматель избегает бухгалтера и как это изменить

При нашем законодательстве бухгалтер — это щит бизнеса. Анализируем профессиональную деформацию. Предлагаем альтернативный взгляд на отношения бухгалтер-предприниматель и новую идею для долгого счастливого сотрудничества.

Вы заметили, что в отношениях бухгалтер — предприниматель одна из сторон все время спешит? Бывает, безмолвно обменялись бумагами и быстро разбежались в разные стороны. Или по-другому. На совещании бухгалтер транслирует важную информацию, а бизнесмен смотрит на часы и слушает, подавляя зевоту и вздохи.

Да-да-да. Бухгалтерский учет это скучно, и хочется поскорее решить вопросы. Но почему бухгалтеры так много говорят о простых вещах, и все равно ничего непонятно? Это напоминает тот факт, что у врачей не бывает хорошего почерка, который испорчен изучением латыни. Что поделать, у каждой профессии своя профессиональная деформация.

Глубина души бухгалтера

Фундамент бухгалтерского учета — баланс, равенство двух представлений одного явления.

Имущество и источник возникновения имущества всегда равны по итогу. Как инь и янь, как розетка и штепсель, как две стороны одной медали.

Двойная запись — отражение каждого события сразу по двум счетам учета.

В бухгалтерском учете большое количество правил, инструкций, положений, сроков, лимитов и прочего. Плюс он переплетается с Налоговым кодексом. Но количество информации — это полбеды.

Информация постоянно изменяется, а за ошибки — штрафы.

Привычка — вторая натура. Поэтому бухгалтеру всю информацию надо проговорить дважды под любым предлогом. А иначе как? Нарушается баланс. И важно не забыть каждую маленькую деталь и пунктик. Иначе могут наказать или возникнет неверная трактовка.

Секреты души предпринимателя

Или все, или ничего. В начале знакомства с учетом бизнесмен усердно вникает, академически планирует бюджет. Но после нескольких неудачных попыток забрасывает точную науку и бухгалтерский учет становится нелюбимой ношей.

А финансы и управленческий учет вовсе кажутся бесполезной абстракцией. Но с учетом того, что у предпринимателя не разделяются личные деньги и бюджет бизнеса, можно сделать выводы, что недостаток планирования и ошибки могут влиять и на бизнес, и на личные активы.

Баланс в отношениях

Нет смысла использовать многословие, чтобы описать преимущества и красоту финансового анализа. Бухгалтеру имеет смысл проявить инициативу, сделать расчеты самостоятельно и продемонстрировать их предпринимателю. Аппетит приходит во время еды.

Не используйте сложные формы. Важна наглядность и лаконичность. Используйте инфографику, чтобы возбудить интерес бизнесмена. Подберите или разработайте форму, которая продемонстрирует всю картину на одной странице без ваших комментариев.

Вертикальный анализ для минимизации негатива

Знакомство с финансовым анализом можно начать с вертикального анализа. Составить его получится за 30 минут. Сравнение периодов в разбивке по годам, месяцам или дням недели всегда содержит полезную информацию. В качестве значений используйте абсолютные цифры или процентное соотношение. Это важно, так как иногда абсолютные цифры сложнее оценить чем проценты.

Начните обсуждать закономерности с простого — выручки или расходов. Затем предложите себестоимость, количество единиц товара, количество операций, запасов на складе, возникающих ошибок, задолженности. Особенно интересно трансформировать таблицы вертикального анализа в инфографику. Шаги для более тщательного анализа станут ясны уже после поверхностной обработки информации.

Таким образом, начинается работа по минимизации негативных сценариев для бизнеса. Не забывайте — на вашем отчете должно быть удобно делать заметки во время совещаний всей команды. Предпринимателю стоит один раз оценить преимущества фин.анализа, и вам всегда будет о чем поговорить, кроме бухгалтерского учета.

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