Бесплатные доступные сервисы для предпринимателей: обзор

В этом материале сделали подборку для ИП по интернет-сервисам, которые могут пригодиться в работе. Речь пойдет о бесплатных общедоступных ресурсах.

Сервисы от ФНС

На сайте ФНС представлено немало электронных сервисов. Некоторые из них, в частности, будут полезны для ИП.

Регистрация ИП

Сервис позволяет заполнить следующие виды заявлений с возможностью представления в регистрирующий орган (лично или в электронном виде):

Форма Р21001: Заявление о госрегистрации физлица в качестве ИП.

Форма Р24001: Заявление о внесении изменений в сведения об ИП, содержащиеся в ЕГРИП.

Форма Р26001: Заявление о госрегистрации прекращения физлицом деятельности в качестве ИП.

Выбор подходящего режима налогообложения

Этот калькулятор от ФНС поможет определиться с выбором режима налогообложения.

Расчет стоимости патента

Если ИП планирует применять ПСН, то с помощью этого калькулятора можно посчитать стоимость патента по выбранному виду деятельности в определенном регионе.

Личный кабинет ИП

В ЛК легко зарегистрироваться, можно зайти туда по учетной записи с портала госуслуг.

В «Личном кабинете» можно посмотреть задолженности и переплаты, оплатить налог, заказать сверку, провести зачет, узнать систему налогообложения, получить сведения об онлайн-кассах, зарегистрированных на ИП.

Прозрачный бизнес

Этот сервис позволяет получить комплексную информацию о налогоплательщике. Он полезен, в том числе, для целей проверки контрагентов при проявлении должной осмотрительности.

В этом сервисе можно получить свою выписку из ЕГРИП и выписки из ЕГРИП/ЕГРЮЛ на контрагентов.

Информирование о приостановлениях по расчетному счету

Этот сервис позволяет узнать о действующих решениях о приостановлении операций по счету ИП или по счетам контрагентов.

Уплата налогов

Сервис поможет заполнить платежный документ на перечисление налогов, страховых взносов.

Бесплатные сервис-калькуляторы – отличные помощники, но не панацея от всех забот. Доверьте свой учет Чёрной Бухгалтерии. К вашим услугам будет личный ассистент, который поможет в любой сложной ситуации.

Сервисы от ПФР

Личный кабинет страхователя

В личном кабинете ПФР можно сдать СЗВ-ТД и СЗВ-М на сотрудников (для ИП-работодателей), запросить сведения о трудовой деятельности работника, проверить СНИЛС.

Авторизироваться в сервисе можно через портал госуслуг. Для сдачи отчетность необходима электронная подпись.

Однако сформировать или загрузить проект отчетности в ПФР можно без авторизации и электронной подписи.

Сервисы от ФСС

Портал ФСС

Сервис поможет составить и проверить 4-ФСС, рассчитать пособие по больничному листу, по беременности и родам на сотрудников.

Причем расчет больничного можно произвести и для случая заболевания или беременности индивидуального предпринимателя лично, если он состоит в добровольных правоотношениях с ФСС.

Личный кабинет

Через этот сервис можно работать с электронными больничными, которые представляют сотрудники ИП.

Сервисы от Роструда

Электронный инспектор

В этом сервисе можно проверить, верно ли у вас ведется работа с сотрудниками — кадровый учет, охрана труда и т.п.

Это сервис самопроверки с помощью проверочных листов, охватывающих все правоотношения, регулируемые трудовым законодательством.