Каждый бизнес попадет в новый рейтинг ЦБ. Что происходит с системой «Знай своего клиента»

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который предлагает банкам разделить бизнес на три категории риска. Предпринимателям попавшим в красный сектор будет частично или полностью отказано в обслуживании денежных счетов. Ведутся споры о том, насколько сильные меры будут возможны для применения относительно сомнительных компаний.

Но давайте по порядку.

Платформа «Знай своего клиента» или ужесточение «антиотмывочного» закона 115-ФЗ

Что предлагают? Законопроект позволяет ЦБ регулировать большую часть сомнительных операций в стране. К ним относятся операции по переводу физлицам, снятие наличных и т.д. Банки должны проверять каждую такую такую операцию и запрашивать подтверждения от своих клиентов. Если сумма непроверенных транзакций превысит 500 млн. — у кредитной организации могут забрать лицензию. Сейчас ЦБ выступает, как надзорный орган, который контролирует соблюдение антиотмывочных норм банками.

Согласно новому законопроекту будет создана платформа «Знай Своего Клиента», которая разделит компании на три категории. Подавляющее большинство компаний будут в зеленом секторе и лишь 0,7% попадают в красный сектор. Эту оценку будет формировать Банк России, а другие банки будут следовать его рекомендациям и получат более широкий пул полномочий по блокировке счета. Банки будут обязаны сообщать клиенту об отнесении его к той или иной группе риска.

Зачем? Существует Общенациональный план по восстановлению занятости и росту экономики. Один из пунктов — снижение издержек хозяйствующего корпуса. За счет общей системы ЦБ хочет снять нагрузку с добросовестных предпринимателей и увеличить контроль за отмывочной деятельностью. Срок реализации проекта — декабрь 2021.

Доработайте и возвращайтесь

Первый вариант законопроекта был отправлен на доработку и сочтен подозрительным. Основное нарекание было в том, что банк может списывать средства со счета компании, отнесенной к «красной зоне» без решения суда.

Счетная палата высказалась, что никто не может быть лишен имущества без решения суда (ст. 35 Конституции).

Минюст: 115-ФЗ не допускает принудительного изъятия имущества только по результатам оценки рисков.

Также, большой резонанс и критику среди банков вызвали две вещи:

Ответственность за неправильную оценку ЦБ будут нести кредитные банки. То есть регулятор относит компанию к красной зоне, банк блокирует счета или даже переводит деньги предпринимателя в бюджет, а если ЦБ окажется не прав и решению обжалуется в суде — расходы компенсирует банк.

Кредитным организациям придется оценивать риски не только клиентов, но и их контрагентов. Это повлечет за собой колоссальные траты для банков, а значит и повышение стоимости на обслуживание. Вместо снятия нагрузки с хозяйственного сектора — получаем новые расходы.

Законопроект означает конфликт интересов внутри самого Банка России. Теперь ЦБ станет не только надзорным, но и оценивающим органом. Механизм реабилитации компании попавшей в красный сектор осуществляется в межведомственной комиссии при ЦБ. Получается, что регулятор будет рассматривать жалобы на свои же решения.

Вернулись и защитились на первом чтении в ГосДуме. Правда, на оценку «три»

15 июня прошло первое чтение законопроекта в ГосДуме, ему дали ход, но сформировали пул вопросов, которые нужно доработать на следующем созыве.

Что изменилось:

После доработки убрали деление по цветам, поменяв на уровень риска (низкий, средний, высокий).

Была исключена возможность банков изымать деньги со счета в бюджет, однако легче предпринимателям не станет — их средства будут заморожены, а получить их можно будет только в процессе ликвидации или обжаловать решение.

Банки могут использовать оценку ЦБ в качестве дополнительного фактора. В первой редакции, отнесение клиента к красной зоне означало обязательный отказ в проведении операции.

Понятие «отмывание денег» расширено до «подозрительных действий». Представители комплаенс-сектора считают, что при отсутствии должных «правоохранных» знаний у добросовестных предпринимателей могут возникнуть сложности с платформой.

Банки выразили мнение, что изменения скорее символические. Нерешенными остались такие проблемы, как: высокие издержки контроля для частных банков, нарушение конституционных прав клиентов, а также конфликт интересов в ЦБ.

Из мелочей: организации имеющие счета в нескольких кредитных организациях могут получить разную оценку от разных банков. Как будет урегулирован такой момент?

Что сказали доработать:

Законодательно закрепить, что платформа ЗСК носит информационно-рекомендательный характер.

Установить срок, на который ограничивается деятельность «высокорискованного» клиента банка.

Скорректировать понятие «подозрительных действий». Расширить перечень исключений, которые позволяют совершать операции со счетом клиента из группы высокого риска.

Кульминация. Законопроект уже подготовили ко второму чтению

Основной вопрос с ответственностью был решен — теперь ответственность за свою оценку будет нести регулятор.

Банки, использующие платформу ЗСК не будут нести ответственность, если их оценка не совпала с регулятором. Более того, ЗСК можно использовать как единственный источник данных.

Банки отмечали, что у них возрастут расходы на контроль за клиентами, потому что придется проверять и контрагентов. Новое решение позволитим проверять компании из низкой группы риска не чаще одного раза в течение трех лет. Но при условии, что оснований для подозрений нет. Это значительно упростит взаимодействие, потому что сейчас проверка происходит раз в год.

Основные выводы

Нововведение интересно тем, что ЦБ видит движение денег по всей стране и их оценка достаточно комплексная. С другой стороны, банки видят частности операции и могут «обелить» своего клиента.

ЗСК облегчит нагрузку банкам, но может негативно сказаться на доверии к ним клиентов — одно дело, когда банк проводит проверку на основе имеющихся у него сведений об операциях, и совсем другое, когда ЦБ выносит оценку без возможности изучить реальный характер деятельности.

Для предпринимателей это означает ужесточение контроля. Конфликт в том, что раньше банки проверяли и «отбеливали» операции компании — они заинтересованы в том, чтобы клиент продолжил с ними сотрудничество и приносил деньги. Теперь же попадание в желтый или красный сектор будет рассматриваться в ЦБ.

Проверка Банка России — работа достаточно грубая, потому что в рамках целой страны никто не будет погружаться в частности. Просто переведут в красный сектор, а предпринимателю потом доказывать свою невиновность, когда счета заблокированы, а неоплаченный товар уже отгрузили и угрожают неустойкой.

Все это увеличивает актуальность сектора комплаенс услуг, который позволяет бизнесу заниматься бизнесом, а не тонуть в спорах с банками о сомнительности операций. В этом может помочь профессиональная комплаенс-поддержка, которая позволяет предпринимателям безотказно распоряжаться средствами и оперативно снимать блокировку со счёта, если она случилась.

Ожидаем новостей о втором чтении и новых изменениях, а чтобы не пропустить информацию — подписывайтесь подписывайтесь на нас в соцсетях😏:

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