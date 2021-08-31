Как начать бизнес и не платить налоги: пособие для ИП на УСН и патенте

С 1 января 2021 года вступил в силу закон, который продлил возможность получения налоговых каникул ИП еще на 3 года. Льгота действует уже несколько лет, но, по доброй традиции, многие предприниматели не вникают в тонкости и думают, что можно просто 2 года после своей регистрации не платить налоги. Или наоборот — ничего даже не слышали о каникулах и благополучно отдают в бюджет свои кровные. Мы решили немного разочаровать первых и порадовать вторых. Чем — узнаете из статьи.

Начнем с разочарований и заблуждений

Вот прямо так — списком и напишем все, что ИП нафантазировали себе о налоговых каникулах.

Налоговые каникулы касаются всех индивидуальных предпринимателей . Нет, они доступны только тем ИП, которые зарегистрировались впервые (впервые после чего — читайте дальше в статье) и применяют УСН или патентную систему налогообложения. Есть и другие ограничения, о них мы подробнее еще расскажем.

— Условия применения каникул одинаковы для всех . Неверно — региональные власти вправе скорректировать условия программы, например, предоставить льготу только для отдельных видов деятельности, ограничить максимальный размер дохода ИП или численность его сотрудников. Поэтому нужно читать не только федеральный закон, но еще и местный.

Каникулы применяются в течение 2-х лет с момента регистрации ИП . А это не совсем так — в законе сказано, что льгота предоставляется в первые 2 календарных года после регистрации, а применить ее непрерывно можно к двум налоговым периодам. Для УСН налоговый период — год. Для патента — это период, на который он выдан.

Пример: ИП зарегистрировался 1 июня 2021 года и сразу перешел на патент, срок действия — 1 месяц. Предприниматель отработал этот срок и решил, что пока не уверен, стоит ли продолжать свое дело, поэтому взял следующий патент снова только на месяц. Но дело пошло и третий патент был выдан уже на 5 месяцев (до конца года). В этой ситуации «новенький» ИП имеет право на налоговые каникулы в отношении только двух первых патентов, так что не заплатит налог всего за 2 месяца. Допустим, наш ИП зарегистрировался в декабре 2020 года, сразу взял патент на месяц и воспользовался нулевой ставкой по нему. А далее в 2021 году взял еще один патент сразу на год. Несмотря на то, что он работал в 2020 году всего месяц, этот год засчитывается в двухлетний период. В 2022 году воспользоваться каникулами ИП уже не сможет. Ему было бы выгоднее оформить регистрацию предпринимателем в январе 2021 года.

ИП на общей системе или работающие на ЕСХН не имеют право на каникулы ни при каких условиях . И тут неправда — если ИП изначально применял ОСНО или ЕСХН, но поменял режим на патент или упрощенку в течение первых двух лет — он имеет право воспользоваться каникулами.

Пока ИП на каникулах он не платит никаких налогов . И снова Error. Не платит предприниматель только стоимость патента или единый налог по упрощенной системе. Все остальные налоги, например, на землю или имущество, транспортный, платить придется. К тому же, под каникулы не попадает и НДФЛ, который ИП должен заплатить от продажи личного имущества, неиспользуемого в деятельности. Например, квартиры в которой он сам жил

Больше об НДФЛ при продаже имущества ИП читайте в другой статье.

Так как ИП не платит налоги, он не должен отчитываться и вести учет . Это в корне неверно и не только для периода каникул. По УСН предприниматель обязан раз в год сдать декларацию. И по любому (каждому) из режимов, подпадающих под льготу, обязан вести КУДиР (книгу учета доходов и расходов). Ее, кстати, ФНС любит запрашивать после того, как получает от ИП отчетность с нулевым налогом. При патенте налоговая также может захотеть проверить — соблюдаются ли у предпринимателя все условия для применения каникул. Так что не расслабляемся.

Это всего 6 заблуждений, а на самом деле их гораздо больше — ИП неверно истолковывают региональные законы и неправомерно используют нулевую ставку, сначала подают заявление на патент (без льготы), а потом пытаются его «отбить».

Но есть и кое-что позитивное. Считалось, что ИП, который снялся с регистрации, а потом снова стал предпринимателем, не может воспользоваться налоговыми каникулами. Однако, Верховный суд в 2018 году решил иначе — если предприниматель «восстановил» деятельность (вновь зарегистрировался) впервые после того, как был принят региональный закон о налоговых каникулах, он вправе ими воспользоваться. (см. п. 14 «Обзора...», утв. Президиумом ВС РФ 04.07.2018 г.).

О таких нюансах знают специалисты Чёрной Бухгалтерии — они каждый день помогают ИП платить меньше налогов законными способами.

Как узнать, попадает ли ИП под налоговые каникулы в своем регионе

Итак, чтобы воспользоваться каникулами должны выполняться несколько условий, о некоторых мы уже сказали, теперь дополним список:

ИП либо зарегистрировался вообще впервые в жизни, либо впервые после введения в регионе налоговых каникул.

Предприниматель применяет УСН или патент, не обязательно с момента регистрации, но он должен перейти на соответствующий режим в течение первых двух календарных лет после регистрации в качестве ИП.

В регионе регистрации предпринимателя действует закон о налоговых каникулах. Проще всего проверить это, посетив сайт ФНС — страницу с информацией о патентах или УСН (не забудьте указать вверху страницы свой регион — у нас по ссылкам стоит Москва).

патентах УСН ИП занимается одним из видов деятельности, относящимся к бытовым услугам населению, производству, социальной или научной сфере. Не забудьте, что конкретные виды деятельности определяют регионы!

Если у ИП несколько видов деятельности, то доход по льготному виду должен быть не меньше 70% от общего объема.

Пример: ИП Иванов зарегистрировался в феврале 2020 года, сразу подал заявление на УСН «доходы». По всем условиям он подходил под применение налоговых каникул, но вел 2 вида деятельности — сдача в аренду квартиры и ремонт обуви и одежды. Аренда под льготу не попадала, а вот ремонт (бытовые услуги) — да. ИП в 2020 году не платил налоги по УСНв отношении ремонта.

В конце 2020 года он подсчитал свои доходы и выяснилось, что на аренде он заработал за год 427 000 рублей, а на ремонте всего 198 000. Простая математика:

198 000 / (427 000 198 000) * 100% = 31,68%

Льготная деятельность «заработала» всего 31% с небольшим, так что ИП не смог воспользоваться каникулами. Но т.к. он весь год не доплачивал налог, ему пришлось пересчитать его за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев 2020 года и заплатить в бюджет, вместе с пени. Годовой налог он заплатил уже в 2021 году.

И помните — с УСН и патента можно слететь, если, например, ваш доход окажется очень большим (опять спрашиваем — миллионеры-ипэшники среди читателей есть? пока никто не отозвался) или вы наймете слишком много сотрудников (для патента предел — 15 человек).

Если вы потеряете право на спецрежим, то и право на налоговые каникулы тоже пропадет. Вот почему нужно вести учет доходов и КУДиР. Если у вас нет на это времени — поручите подсчеты Чёрной Бухгалтерии. Мы не только займемся вашим учетом, но и с налоговой общаться будем вместо вас, а еще мы всегда на связи в чате — задавайте вопросы 24/7.

Как воспользоваться налоговыми каникулами?

Для ИП на УСН — достаточно подать декларацию с указанием нулевой ставки по налогу. Все остальные данные — доходы, расходы (если применяете «расходную» УСН), указываете как обычно.

ИП на патенте заявляют о льготе сразу при подаче заявления на патент. Для этого в форме предусмотрены специальные поля:

Указываем ставку 0% и затем отсылку к региональному закону по налоговым каникулам.

Если вы уже купили патент, то можете воспользоваться льготой в следующем заявлении (главное укладываться в определенные законом сроки по применению каникул).

Нужно ли платить взносы, если ИП применяет налоговые каникулы?

Да, взносы вы платите как обычно. На них каникулы не распространяются.

Нам хочется отметить еще один важный момент — многие ИП на патенте или УСН обманчиво считают, что спецрежимы настолько просты, что не требуют особого внимания и доверяют расчет налогов, взносов и даже заполнение отчетности сервисам, о которых кричат из каждого утюга.

Предпринимателям обещают, что всего одно нажатие кнопки — и все отчеты сформированы и сданы, и даже платежки на налоги готовы — только подписать. Тоже в один клик.

К нам приходят немало клиентов-ИП, которые так «накликали» себе неприятности с налоговой — внезапно оказались должны в бюджет или наоборот значительно переплатили, а еще с удивлением (уже от Чёрной бухгалтерии) предприниматели узнавали о льготах, которые не использовали.

Мы уже рассказывали о том, что происходит, если полностью доверить учет «калькулятору».

ИП отвечает по обязательствам всем своим имуществом. Если напомнить себе об этом, то и рисковать, доверяя финансы «машине», уже не захочется.