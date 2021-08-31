ИП на УСН продал имущество: какой налог платить с дохода

По своим долгам ИП отвечает всем своим имуществом, неважно использовал он его в деятельности или нет. А как обстоят дела с налогообложением? Какой налог платить, если, например, продал машину, на которой доставлял свои товары, а если ездил на ней по рабочим делам, но нечасто, а если только на дачу и к теще в гости? А что делать с каким-нибудь складом, который продал бывший ИП на упрощенке? Мы решили разобраться во всех ситуациях.

ИП на УСН использует имущество в бизнесе

Как можно доказать, что имущество было задействовано в предпринимательской деятельности:

ИП отражал доходы от его использования (например, сдачи в аренду) в отчетности.

Расходы по использованию имущества включались в расходы ИП — например, ремонт автомобиля, топливо, шиномонтаж.

К имуществу применялись льготы, связанные с режимом налогообложения. Пример — недвижимость ИП на УСН, в определенных законом случаях она освобождена от обложения налогом на имущество.

Характер имущества указывает на его невозможность применения в личных целях — вряд ли ИП будет использовать заводские цеха или камнедробильные установки для собственных нужд.

Систематичность деятельности по продаже, например — ИП продал несколько принадлежащих ему квартир в короткий срок.

Косвенным признакам может стать зачисление дохода от продажи имущества на счет ИП.

Даже если предприниматель недавно перестал им быть и решил продать имущество, оставшееся у его после закрытия своего дела, то эти продажи налоговики могут попытаться квалифицировать, как предпринимательство. Тут они проявляют завидную фантазию.

Далее все зависит от того, когда имущество было куплено, сколько времени прошло с момента покупки, какую систему налогообложения применял ИП до УСН (если она менялась).

Напомним, что ИП не обязан вести бухгалтерский учет, при этом налоговый учет вести необходимо, например Книгу учета доходов и расходов. А еще ИП рекомендуется учитывать основные средства (ОС). Это как раз дорогостоящее (в налоговом учете более 100 000 рублей) и с большим сроком использования (от 12 месяцев) имущество.

Зачем ИП учет основных средств. На УСН существует ограничение — стоимость основных средств не должна быть более 150 миллионов. Не думаем, что большое количество ИП владеет таким дорогостоящим имуществом, но все же предупреждаем — на предпринимателей по мнению ФНС, Минфина и судов это правило распространяется также, как на организации.

Определять остаточную стоимость ИП должен также как компании — по правилам бухучета.

ИП на УСН «доходы»

Тут все однозначно, с суммы полученного дохода он должен будет уплатить налог. Никакого уменьшения не предусмотрено. Неважно, когда имущество было приобретено — до или во время ведения деятельности в качестве ИП. Если оно использовалось в бизнесе и ИП продал его будучи предпринимателем — налог платить надо обязательно.

Предпринимателям на УСН «Доходы» Чёрная Бухгалтерия поможет разобраться как с налоговым учетом, так и с операциями по продаже — подскажем, как менее рискованно провести их через банк, посчитаем налог, подготовим и отправим декларацию. Наши клиенты спокойно спят по ночам.

ИП на УСН «доходы минус расходы»

Вариант 1: ИП купил имущество, когда еще не являлся предпринимателем и затем стал использовать его в своей деятельности. В этом случае при продаже имущества нельзя будет учесть расходы на покупку имущества независимо от того, какую систему налогообложения применяет ИП. На этом настаивают ФНС и Минфин, а суды поддерживают эту позицию.

Вариант 2: ИП купил имущество уже будучи предпринимателем. Тогда он обязан заплатить налог с полной суммы продажи. Уменьшить ее на расходы по покупке он также не сможет.

Мало того, если у ИП ранее стоимость основного средства была включена в расходы по УСН, придется ее восстанавливать. Надо будет вынуть из расходов всю стоимость ОС, а взамен начислить амортизацию по правилам для налога на прибыль и доплатить налог и пени в бюджет. На этот моменте мы подробно не будем останавливаться — это тема для отдельной статьи. Скажем только, что так надо делать только в случае, если ОС продано менее чем через 3 года (по недвижимости 10-ти лет) с даты списания в расходы.

ИП не использует имущество, которое продает в предпринимательской деятельности

Здесь неважно покупал ли ИП имущество до или во время деятельности в качестве ИП, ведь оно не имеет к бизнесу никакого отношения.

В этом случае платить налог по УСН не нужно. Необходимо уплатить НДФЛ 13%. А также подать декларацию 3-НДФЛ. Прятаться смысла нет — ИФНС получить данные об отчуждении имущества из Росреестра (по недвижимости) или от ГИБДД (по авто).

В отношении других видов имущества, которые не подлежат государственной регистрации, ФНС может узнать из других источников. Например, если покупатель-организация или другой ИП, покажет в своих расходах покупку дорогостоящего оборудования и налоговая заинтересуется — а заплатил ли продавец налоги?

В том случае, если ИП не использовал имущество в бизнес-целях он платит налог как физлицо, а значит может рассчитывать на вычеты и другие льготы.

Не нужно платить налог при продаже недвижимости (речь о жилой недвижимости, обратите внимание), если она находилась в собственности минимум три года и перешла к вам в собственность в результате:

наследования;

дарения членом семьи или близким родственником (муж, жена, брат, сестра, мама, папа и т.д.);

приватизации;

по договору пожизненного содержания с иждивением;

при реализации единственного жилья или доли в таком жилье;

если стоимость квартиры менее 1 млн рублей.

Обратите внимание на нововведение 2021 года — если вы покупали квартиру в новостройке, то срок считать необходимо не от момента регистрации (вступления в собственность), а от момента оплаты (полной, см. Письмо Минфина от 21 апреля 2021 года № 03-04-05/30283) договора долевого участия (ДДУ).

В прочих случаях срок владения недвижимостью должен быть не менее 5 лет. Для прочего имущества, включая авто — 3 года.

Если вы перешагнули оговоренный срок и продажа не подлежит обложению НДФЛ, то и декларацию подавать не надо.

Также действует налоговый вычет в сумме 1 млн. рублей по жилой недвижимости — его можно использовать, если документы на покупку недвижимости не сохранились. А если они есть, можно заплатить НДФЛ с разницы между стоимостью продажи и покупки.

Недавно был принят закон, который вносит приятные изменения в НК РФ. С 1 января 2022 года, если стоимость продажи имущества не превышает 1 000 000 рублей (для жилья) и 250 000 для прочего имущества, то физлицу не нужно показывать такой доход в декларации. Т. е. не подавать отчет, не платить налог не нужно.

Не стоит забывать и об ограничении — если доход от продажи квартиры (речь о сумме, указанной в договоре купли-продажи), меньше, чем 0,7 кадастровой стоимости квартиры, то придется за доход принять именно сумму кадастровой стоимости, умноженной на 0,7.

ИП использовал имущество в бизнес-целях, снялся с регистрации и хочет его продать

В этом случае к нему применяются те же правила, что и к обычному физлицу (см. предыдущий блок статьи). Трудность в том, что если начать продавать имущество сразу после прекращения статуса ИП то можно нарваться на неприятности от ФНС.

Налоговая склонна к подозрительности и раз вы решили продать имущество сразу после того, как прекратили быть ИП — значит хотите уйти от налогов.

Зато у бывших ИП есть один важный плюс. В статье 220 НК РФ говорится, что при продаже «жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения, садовых домов или доли (долей) в них, а также транспортных средств», если налогоплательщик ранее учел расходы на покупку этого имущества в расходах на спецрежиме (в частности УСН «Д-Р») или в составе профессиональных налоговых вычетов (при применении общей системы), то ему предоставляется имущественный налоговый вычет.

Размер вычета равен разнице между суммой расходов на покупку имущества и расходами, учтенными ранее при определении налоговой базы.

Пример: ИП купил авто за 3 млн рублей, применяя УСН по ставке 15% он включил в расходы стоимость этого имущества в сумме 0,5 млн рублей. Затем прекратил предпринимательскую деятельность и решил продать автомобиль за 2,3 млн рублей. Если автомобиль находился в собственности ИП более 3-х лет, то он вправе не платить налог и не подавать декларацию. Если менее — применить налоговый вычет на выбор — в 1 млн., но это не выгодно. Или посчитать его, как описано выше.

Берем сумму расходов на покупку — 3 млн. и вычитаем из нее расходы, которые ИП успел учесть на УСН 0,5 млн. Получается 2,5 млн. рублей, а продажная цена 2,3 млн. Получается вычет полностью перекрывает продажную стоимость. Декларацию 3-НДФЛ экс-предприниматель подает, указывает вычет — налог не платит.

Как обезопасить себя

Налоговую в первую очередь будет интересовать продажа недвижимости и транспорта — их можно отследить по официальным данным. Также ФНС может запросить выписку по счетам ИП — по всем, не только предпринимательским.

Чтобы избежать неприятностей:

Не продавайте сразу много коммерческого имущества сразу после того, как перестали быть ИП, выждите хотя бы год.

Возможно будет лучше продать все имущество одним махом — например, несколько квартир, которые ранее сдавались в аренду или автомобилей, использовавшихся в качестве такси. Продать их риэлторскому агентству и автопарку соответственно. Если начать продавать имущество разным людям, у ФНС могут возникнуть подозрения в фактическом продолжении предпринимательской деятельности. Хотя в этом случае суды обычно встают на сторону ИП.

Не рекламируйте продажу от себя, как предпринимателя. Подавайте обычные объявления, как частное лицо.

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