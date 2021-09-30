Налог на прибыль 30%, физлицам страшно получать деньги на счет, а малому бизнесу предлагают новый режим. Что происходит?

За последние дни произошло много серьезных изменений: новые критерии блокировки физлиц, новый налоговый режим для малого бизнеса и увеличение налога на прибыль до 30%. С вами Чёрная Бухгалтерия и мы начинаем:

Мошенники нашли слабое место банков

Август-сентябрь стали показательными месяцами, когда мошенники научились воровать персональные данные. У банков мощная и отлаженная система защиты, но с момента появления экосистем целью хакерских атак стали партнеры и поставщики.

Мошенники все чаще цепляются не за конкретные IP-адреса, а за целые сотни. ЦБ уже предупреждал банки о рисках, но ничего не предложил для решения ситуации.

ЦБ ввел новые критерии блокировки

Проблема стояла давно, потому что 115-ФЗ об отмывании денег обязывал банки блокировать счета, с которых совершаются подозрительные действия. Проблема в том, что были непонятны критерии этих «подозрительных действий».

Теперь Банк России определил целых 8 критериев и, если выполняются хотя бы два — счет физического лица будет блокироваться банком, в котором открыт счёт. ЦБ уверяет, что законопослушным гражданам нечего бояться, но содержание критериев говорит об обратном. Если брать в долг, то лучше сразу не снимать, а если скидываетесь кому-то на день рождения, то учитывайте, что счет могут заблокировать.

Подробнее, мы рассказывали тут.

Конфликт платежных систем заинтересовал Банк России

Wildberries стали взимать 2% с иностранных клиентов, вместо Visa и MasterCard. Это делается под соусом скидки для российских покупателей в 2%. Началась мощная буча с взаимными обвинениями, которая длится, начиная с середины августа.

Глава ЦБ Набиуллина высказалась, что некоторые платежные системы взимают за операции гораздо более высокие комиссии, чем могли бы. Банк России собирается ввести новую категорию поставщиков.

Новый налоговый режим для малого бизнеса

ФНС и Минфин пока отказываются от комментариев, но поползли слухи, что вводить новый налоговый режим собираются в 2022 году. Это будет что-то между налогом для самозанятых и ИП на упрощенке.

По предварительной информации, которую достали бывшие VTimes:

Режим для бизнеса, где до 5 сотрудников.

Ставка 7-8% на доходы, причём туда входят страховые взносы. А если, выберете систему доходы минус расходы, то процент стремится к 20.

Зарплату придётся выплачивать только через банк — он станет обязательным посредником между работодателем и работником.

Таким образом государство пытается помочь предпринимателям выходить из тени. Власти решили, что нынешняя налоговая нагрузка не совместима с обелением бизнеса и зарплат, поэтому потихоньку облегчают это выгодными режимами. Подробную статью с выпустим чуть позже на канале.

Mastercard снизит комиссии для малого бизнеса

Платежная система хочет привлечь малый и микробизнес, поэтому с 2022 года снизит комиссии до 1% при приеме платежей с помощью смартфонов. Использование телефонов значительно дешевле обычного эквайринга, потому что не нужен специальный аппарат.

Комиссия для обычных средств приема платежей начинается с 2% — в новом формате со смартфонами процент станет минимальным. Таким образом, платежная система открывает новые ветки развития бизнеса.

Увеличение налога на прибыль до 25-30%

МинФин посчитал, что компании платят слишком высокие дивиденды и недостаточно инвестируют. Принес проект поправок в НК, в котором увеличится налог на прибыль. Он будет определяться по новому коэффициенту ПНП.

ПНП — показатель налога на прибыль.

ПНП — не самый простой показатель. Берут общий объем инвестиций, затем вычитают из него выплаченные дивиденды за последние 5 налоговых периода. Полученное делят на размер чистых активов компании.

Должен получиться коэффициент ниже 1. Тогда ничего не меняется. Если больше единицы — вместо налога в 20% бизнес будет платить 25%. Коэффициент больше 2 — 30%. Поступления пойдут в федеральный бюджет, а представитель МинФина утверждает, что таким образом они лишь стимулируют инвестиции.

Но предложено освободить от изменений :

Госкорпорации.

Компании, чьи дивиденды ниже 5 млрд. руб. за последние 5 лет.

Определенные российские компании (например, где более 50% процентов владеет другая российская организация).

Подписывайтесь на наш Инстаграм, где мы много говорим о налоговом учете и изменениях, в которых можно извлечь выгоду.