Новые правила для блокировки от ЦБ: больше всех пострадают фрилансеры и самозанятые

Регулятор создал 8 критериев. При нарушении хотя бы двух — банки будут блокировать подозрительные переводы. Из хорошего, теперь банки не смогут блокировать счета и отказывать в сотрудничестве без указания причины.

В рамках антиотмывочного закона 115-ФЗ, Банк России призвал более точечно отслеживать переводы с карт физлиц и электронных кошельков, чтобы усилить контроль за серыми доходами граждан, деятельностью финансовых пирамид и онлайн-казино.

Похожие рекомендации и критерии оценки мы можем ожидать и в платформе «Знай своего клиента» — которую регулятор обещал запустить уже этой осенью. Подробнее об этом законопроекте мы рассказывали тут.

8 критериев для блокировки, опубликованных ЦБ

Обратите внимание, что речь идет о счетах открытых физическими лицами. Счета будут становится подозрительными и должны быть проверены банком, если они будут подходить хотя бы по двум критериям:

Проведение более 30 операций с физлицами в день. Отвечать за подарки коллегам или боссу теперь рискованно?

Списание, зачисление более 100 тыс. в день или 1 млн в месяц между физлицами. Теперь зарплату сотрудникам на карту просто так не переведешь.

Минута или меньше между зачислением и списанием денежных средств. Не торопимся, занимая деньги.

Зачисление и списание средств в течение 12 часов одних суток.

Если в течение недели, в конце каждого операционного дня на счете остается менее 10% от общей суммы проведенных транзакций.

Необычное количество контрагентов — более 10 в день или 50 в месяц физических лиц.

Если среди платежей со счета нет оплаты услуг для обеспечения жизнедеятельности. То есть, коммунальных услуг, услуг связи, товаров, работ. Что, если лицо делает такие платежи с банка Тинькофф, а от Сбербанка только детям деньги переводит?

Совпадение идентификационной информации об устройстве, используемом разными физлицами для удаленного доступа к услугам банка.

Как много физиков попадёт под горячую руку регулятора?

Действительно, количество приостановленных операций, а также заблокированных счетов может увеличится, но осуществлять подобные действия продолжат банки, в отличие от законопроекта ЗСК, где этим бы занимался ЦБ. Кредитные организации более скрупулезны в отношениях со своими клиентами, кроме того, критерии носят рекомендательный характер.

Согласно, 115-ФЗ все останется также — ЦБ разъяснил значение «подозрительных» счетов и операций, а банки продолжать делать это также, как и делали раньше.

Больше всех пострадают фрилансеры и самозанятые

Этот сегмент больше всего попадает в критерии по своему роду деятельности, которую зачастую ведут нелегально. Даже те, кто оформился, как самозанятый, дальше продолжают выполнять работы без регистрации каждой сделки.

Этот вопрос уже поднимался в 2019 и сейчас уже некоторые банки изначально учитывают статус самозанятого, как особый. Среди них: Сбербанк, Тинькофф, Райффайзенбанк.

Что делать, если счет заблокировали по ошибке

Как и раньше, банк запросит подтверждающие документы, чтобы «обелить» транзакцию. Если в ходе проверки источника средств вам не удастся убедить банк и дело наберёт обороты — можно обратиться в подведомственную структуру ЦБ с требованием рассмотреть дело и реабилитировать вашу финансовую репутацию.