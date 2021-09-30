Новые правила для блокировки от ЦБ: больше всех пострадают фрилансеры и самозанятые

Регулятор создал 8 критериев. При нарушении хотя бы двух — банки будут блокировать подозрительные переводы. Из хорошего, теперь банки не смогут блокировать счета и отказывать в сотрудничестве без указания причины.
В рамках антиотмывочного закона 115-ФЗ, Банк России призвал более точечно отслеживать переводы с карт физлиц и электронных кошельков, чтобы усилить контроль за серыми доходами граждан, деятельностью финансовых пирамид и онлайн-казино.
Похожие рекомендации и критерии оценки мы можем ожидать и в платформе «Знай своего клиента» — которую регулятор обещал запустить уже этой осенью. Подробнее об этом законопроекте мы рассказывали тут.
8 критериев для блокировки, опубликованных ЦБ
Обратите внимание, что речь идет о счетах открытых физическими лицами. Счета будут становится подозрительными и должны быть проверены банком, если они будут подходить хотя бы по двум критериям:
- Проведение более 30 операций с физлицами в день. Отвечать за подарки коллегам или боссу теперь рискованно?
- Списание, зачисление более 100 тыс. в день или 1 млн в месяц между физлицами. Теперь зарплату сотрудникам на карту просто так не переведешь.
- Минута или меньше между зачислением и списанием денежных средств. Не торопимся, занимая деньги.
- Зачисление и списание средств в течение 12 часов одних суток.
- Если в течение недели, в конце каждого операционного дня на счете остается менее 10% от общей суммы проведенных транзакций.
- Необычное количество контрагентов — более 10 в день или 50 в месяц физических лиц.
- Если среди платежей со счета нет оплаты услуг для обеспечения жизнедеятельности. То есть, коммунальных услуг, услуг связи, товаров, работ. Что, если лицо делает такие платежи с банка Тинькофф, а от Сбербанка только детям деньги переводит?
- Совпадение идентификационной информации об устройстве, используемом разными физлицами для удаленного доступа к услугам банка.
Как много физиков попадёт под горячую руку регулятора?
Действительно, количество приостановленных операций, а также заблокированных счетов может увеличится, но осуществлять подобные действия продолжат банки, в отличие от законопроекта ЗСК, где этим бы занимался ЦБ. Кредитные организации более скрупулезны в отношениях со своими клиентами, кроме того, критерии носят рекомендательный характер.
Согласно, 115-ФЗ все останется также — ЦБ разъяснил значение «подозрительных» счетов и операций, а банки продолжать делать это также, как и делали раньше.
Больше всех пострадают фрилансеры и самозанятые
Этот сегмент больше всего попадает в критерии по своему роду деятельности, которую зачастую ведут нелегально. Даже те, кто оформился, как самозанятый, дальше продолжают выполнять работы без регистрации каждой сделки.
Этот вопрос уже поднимался в 2019 и сейчас уже некоторые банки изначально учитывают статус самозанятого, как особый. Среди них: Сбербанк, Тинькофф, Райффайзенбанк.
Что делать, если счет заблокировали по ошибке
Как и раньше, банк запросит подтверждающие документы, чтобы «обелить» транзакцию. Если в ходе проверки источника средств вам не удастся убедить банк и дело наберёт обороты — можно обратиться в подведомственную структуру ЦБ с требованием рассмотреть дело и реабилитировать вашу финансовую репутацию.
Чёрная Бухгалтерия как раз занимается тем, чтобы ваш счет не блокировали, а если это все-таки произошло, с наименьшими потерями возвращает вам доступ к деньгам и реабилитирует из чёрного списка ЦБ РФ.