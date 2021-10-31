Антиотмывочный алгоритм от ЦБ выходит из тени спустя 7 лет работы. Кто теперь будет отвечать за блокировку счета в банке?

История с лоббированием антиотмывочной платформы подходит к долгожданной развязке. Предыдущие серии можно посмотреть тут.

Напоминаем, что в ноябре прошлого года в Госдуму внесли проект «Знай Своего Клиента». ЦБ создаст платформу, на которой разделит весь бизнес на три категории рисков: низкий, средний и высокий. Для этого Банк России воспользуется скоринговым методом и алгоритмами машинного обучения.

Клиентов на низком уровне риска практически перестанут проверять. А тем, кто попадет в категорию высокого риска подготовили вот что: их счета заблокируют и дадут 6 месяцев, чтобы доказать непричастность к теневой деятельности и схемам по отмыванию денег

Сначала собирались замораживать и конфисковывать сразу в бюджет, но Госдума и половина рынка попросили так не делать. Теперь у заблокированных компаний (ИП) даже останется пара возможностей:

Выплачивать зарплату сотрудникам;

Получать «карманные деньги» на жизнь предпринимателю и его семье (не более 30 тыс. руб. на человека);

Отдавать кредиты и другие задолженности.

Более того, деньги можно будет вернуть через вычеркивание из реестра ЕГРЮЛ/ЕГРИП (читай ликвидацию), если не получится обелиться.

Банки, которые будут работать с платформой ЗСК, обязаны заблокировать счета клиентов из красной зоны. Те, кто просто пользуются информацией от ЦБ, получат возможность отказывать в обслуживании клиентам из средней и высокой категорий риска.

Вся проблема в том, чтобы выйти из плохой зоны. Решение придётся оспаривать в межведомственной комиссии ЦБ. В случае провала можно будет обратиться в суд.

Через пару лет Центробанк планирует внедрить ЗСК и на физлиц — это официальное заявление. Вспоминаем критерии подозрительных действий и действуем аккуратнее. Или занимаемся налоговым учетом, чтобы у бизнеса была прозрачность, которую он мог бы легко показать банку в случае чего.

Мы спросили управляющего директора по рискам АО КБ Модульбанк Алевтину Папину о том, как новая платформа изменит рынок и отношения банков с бизнесом:

— «... ЗСК по факту уже есть, но неофициально: списки идут в банки, а те в свою очередь принимают решение самостоятельно. Уже 7 лет ЦБ работает с банками в режиме онлайн. Теперь это станет официальным.»

Плюс для компаний — не придется подпольными путями узнавать, есть ли негативная оценка их деятельности.

Кроме того, в целях сохранения репутации ЦБ будет более осторожен в своих выводах, предусмотрителен. Любая ошибка внесения в красный сектор — удар по репутации. Сейчас бывает такое, что чистая компания имеет негативную оценку от ЦБ.

Специалисты Чёрной бухгалтерии оценивают риски блокировки, мониторят ваш статус для банков, чтобы компания в принципе не получила негативной оценки ЦБ, даже случайно.

Сооснователь AML-Technology Анастасия Амелькина рассказала нам про причины создания платформы, а также тонкости защиты и реабилитации из черного списка.

Для чего ЦБ взял на себя всю процедуру проверки?

Тут есть три причины:

1. Банки давно просили четкие критерии, потому что каждый делал, как умел и частенько случались разночтения. Многие компании в итоге жаловались ЦБ, что и их заблокировали, хотя у них чистые операции. Кредитные организации могут проверить только те операции, которые проходят через них или предоставляет клиент — ЦБ может посмотреть всю цепочку транзакций и оценить подозрительность клиентов.

2. Банки, которые не имеют хорошей комплаенс структуры, часто незаслуженно вносят хороших клиентов в черные списки. Обелить компанию после этого крайне трудно, иногда кредитные организации прямо говорят, что им просто не выгодно восстанавливать доброе имя предпринимателя. Эту проблему может решить твердая оценка Центробанка.

3. Росфинмониторинг не успевает обрабатывать сообщения о подозрительных действиях, поэтому отправляет банкам реакцию на все подряд, а тем приходится тратить огромное количество ресурсов на проверку каждого. ЗСК позволит снять нагрузку с этой структуры.

Есть разница: использует банк ЗСК или нет?

Безусловно, потому что замысел платформы в том, чтобы разгрузить порядочные компании. Есть риск случайного попадания не в тот сектор, кроме того, структура некоторых компаний подразумевает подозрительность их действий. Однако точность определения у ЦБ достаточно высокая и как правило совпадает с мнением банка.

Как все-таки будет проходить оспаривание решений ЦБ?

У новой системы будут плюсы. Сейчас нельзя просто так пойти в межведомственную комиссию (МВК), нужно попытаться оспорить решение банка, что занимает много времени. Если «красных» клиентов сразу направят в МВК — это упростит им жизнь. С другой стороны, процесс реабилитации там крайне запутанный и долгий.

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Что это значит для бизнеса

Платформа систематизирует проблему хаоса в блокировках, избавит от лишней бюрократии, но может создать еще большую неразбериху. Вопрос неоднозначный, а ответ можно будет дать только после первых тестов системы на практике. Будем ожидать реакции Госдумы во втором чтении.

Так или иначе, на первых порах ЗСК создаст неразбериху и можно будет попасть под горячую руку алгоритма ЦБ. Реабилитация займет колоссальное время, поэтому лучше избежать подобной ситуации.