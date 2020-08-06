Простые способы повысить конверсию сайта

Иногда простые, но эффективные решения лежат на поверхности. Делимся несколькими лайфхаками, которые помогут быстро привлечь больше клиентов на ваш сайт.

Что можно сделать прямо сейчас

Проверить мобильную версию вашего сайта

По статистике, 80% посетителей сайтов приходят на них с мобильных устройств. Разработка сайтов уже давно ведется от мобильной версии к десктопной, а не наоборот. Если у вас на сайте нет адаптивной верстки или она некорректно работает, вы теряете основную долю потенциальных клиентов. Особенно важно, чтобы на мобильной версии корректно отображались контакты и кнопка обратного звонка с возможностью позвонить непосредственно из браузера.

Проверить скорость загрузки

Вспомните, сколько раз вы сами закрывали страницы медленных сайтов, не дожидаясь загрузки, и переходили по следующей ссылке в поисковой выдаче. Большинство пользователей ожидают, что страница сайта будет загружаться не более 4-х секунд.

Каждая следующая секунда задержки снижает конверсию на 7%. Вы можете воспользоваться сервисами, с помощью которых можно проверить скорость загрузки сайта. Если скорость низкая, разберитесь и исправьте этот недочет.

Что можно сделать за несколько часов

Улучшить тексты

Как минимум, уделите внимание главной странице. Проверьте первый экран и оффер: цепляют ли они внимание потенциального клиента? Доносят ли суть вашего предложения? Проанализируйте текст главной страницы: написан ли текст для клиента, с точки зрения его потребностей?

Вот что может дополнительно сработать на повышение конверсии:

специальные условия (скидка, бесплатная доставка, «только сегодня», «скидка 25% действует 15 минут», «купи матрас и получи подушку в подарок» и т.п.)

(скидка, бесплатная доставка, «только сегодня», «скидка 25% действует 15 минут», «купи матрас и получи подушку в подарок» и т.п.) лид-магнит — подарок в обмен на контактные данные клиента. Лид-магнитом может быть книга, инструкция, исследование, видеоурок, словом, все, что представляет ценность для вашей целевой аудитории.

Настроить аналитику

Корректно настроенные цели позволяют считать каждый шаг воронки, принимать правильные решения и управлять сайтом и маркетингом в целом. Минимальные параметры, которые важно отслеживать:

посещаемость;

звонки;

заявки;

конверсия в продажи.

Дополнительные: время на сайте, график посещаемости по дням недели и времени суток, популярные страницы входа на сайт, страницы выхода, карта скроллинга. Инструменты аналитики — Яндекс Метрика и Google Analytics.

Что можно сделать за неделю

Подключить несколько каналов привлечения

Как известно, клиенту нужно несколько встреч с брендом (товаром или услугой), чтобы принять решение о покупке. Именно поэтому нужно задействовать несколько каналов привлечения, «прогревать» клиента и вести вниз по воронке продаж.

Например, если у вас Интернет-магазин, настройте ретаргетинг и показывайте объявления неавторизованным клиентам, оставившим товары в корзине. Авторизованным пользователям можно отправлять email-рассылки.

Еще более эффективным решением будет настройка чат-бота и взаимодействие с пользователем через интерфейс знакомых ему мессенджеров. Тем самым вы подталкиваете клиента к покупке. А привести пользователя в чат-бот поможет уже упомянутый лид-магнит.

Настроить автоворонку продаж

Автоматизируйте вашу воронку продаж: пропишите путь клиента от первого визита на сайт или лендинг до момента покупки. Настройте автоматическую рассылку писем, сообщений, push-уведомлений, звонков.

Если у вас сложный или дорогой товар или услуга, предусмотрите дешевый или даже бесплатный продукт, который подтолкнет вашего клиента к первой покупке. Зачастую этим продуктом может выступать вебинар, книга, промо-набор. Автоворонка продаж позволяет не только значительно повысить конверсию, но и сэкономить время владельца бизнеса, автоматизировав рутинные задачи.