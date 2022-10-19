Изменения в налогообложении с 2023 года, о которых нужно знать уже сейчас

Единый налоговый платеж

Организации и ИП будут перечислять налоги и взносы единым налоговым платежом (ЕНП) на единый налоговый счет (закон № 263-ФЗ от 14.07.2022).

Единым налоговым платежом признается погашение всех налогов и взносов одним платежным поручением путем внесения денежных средств на специальный единый налоговый счет.

Единым налоговым платежом также признаются суммы денежных средств, подлежащие учету на едином налоговом счете:

Если принято решение о возмещении, принятию к вычету налога. Если средства взимаются ИФНС. Если сумма поступила от иного лица, может быть использована в качестве зачета. Если необходимо отменить зачет денежных средств в счет исполнения предстоящей обязанности по уплате конкретного налога (сбора, страхового взноса), осуществленного на основании заявления. В связи с начислением налоговым органом процентов, связанных с излишним взысканием денежных средств. В связи с представлением налогоплательщиком заявления о возврате излишне уплаченных сумм налога на доходы физических лиц, налога на профессиональный доход и сборов за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов, — в размере излишне уплаченной суммы.

Налог считается уплаченным на дату перечисления ЕНП, при условии, что отражено начисление налога в базе. При этом уплата налога будет зависеть от отражения обязательства по ЕНП, если до этого на едином налоговом счете было положительное сальдо.

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Налог на прибыль

1 января 2023 года налоговую декларацию по налогу на прибыль необходимо будет предоставлять по новой форме (письмо ФНС от 17.08.2022 № СД-7-3/753). Утверждена не только форма, но и порядок ее заполнения, формат для предоставления в налоговую инспекцию.

Применять данную форму нужно будет начиная с представления декларации за налоговый период — 2022 год.

Изменения связаны с новыми правилами в НК РФ, установленными:

ст. 246.3 НК — прописаны условия, при которых организации, зарегистрированные на т ерритории Южно-Курильского, Курильского или Северо-Курильского городского округа , освобождаются от уплаты налога на прибыль . С момента постановки на учет организации, подпадающей под действие этой статьи, необходимо подать уведомление в налоговый орган в течение 30 календарных дней ;

п. 1 ст. 251 НК — определен порядок, когда имущественные права не нужно включать в налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, если такая передача предусмотрена, обусловлена следующими критериями: имущество и имущественные права выявлены в результате инвентаризации с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года включительно, получены в качестве обеспечения обязательств ( закон № 196-ФЗ от 28.06.2022). Также при формировании базы по налогу на прибыль не будут учитываться доходы в виде безвозмездно полученного имущества, если обязанность его получения установлена законодательством;

закон № 196-ФЗ от 28.06.2022). ст. 284 .10 НК — обозначены пункты, при которых международные холдинговые компании могут применять пониженные налоговые ставки по налогу, если в течение трех лет с 1 января года начала применения таких налоговых ставок они осуществляют инвестиции в форме капитальных вложений в строительство (реконструкцию) объектов социально-культурной, транспортной, энергетической, жилищно-коммунальной и инженерной инфраструктур на территории того субъекта РФ, в котором расположено место нахождения международной холдинговой компании, в объеме не менее 300 миллионов рублей (закон № 66-ФЗ от 26.03.2022);

обозначены пункты, при которых международные холдинговые компании могут применять по налогу, если в течение трех лет с 1 января года начала применения таких налоговых ставок они осуществляют инвестиции в форме капитальных вложений в строительство (реконструкцию) объектов социально-культурной, транспортной, энергетической, жилищно-коммунальной и инженерной инфраструктур на территории того субъекта РФ, в котором расположено место нахождения международной холдинговой компании, в объеме не менее 300 миллионов рублей (закон № 66-ФЗ от 26.03.2022); ст. 284. 8 НК — определен порядок применения ставки 0% для муниципальных клубов, домов и дворцов культуры.

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С 1 января 2023 года прекращает действие соглашение об избежании двойного налогообложения между РФ и Украиной в отношении налогов, взимаемых у источника и доходов, если они начислены за налоговые периоды, начиная с 1 января или после 1 января 2023 года (информационное сообщение Минфина от 23.08.2022).

В 2023 году изменятся сроки сдачи деклараций по налогу на прибыль. Отчетность теперь нужно сдать за отчетный период — не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным, за налоговой период — не позднее 28 марта 2024 года (закон № 263-ФЗ от 14.07.2022).

В 2023 — 2024 годах изменится порядок признания курсовых разниц в налоговом учете. Теперь отрицательные курсовые разницы можно признавать только после погашения по обязательствам. По учету положительных курсовых разниц аналогичное правило уже применяется в 2022 году (закон № 67-ФЗ от 26.03.2022).

С 2023 года инвестиционным вычетом:

До 100% можно пользоваться в области деятельности по разработке искусственного интеллекта, по услугам установки, тестированию, адаптации, модификации программ для ЭВМ и баз данных. При таком порядке учета основные средства должны быть включены в госреестры Минпромторга и Минцифры (п. 7 закона № 323-ФЗ от 14.07.2022).

можно пользоваться в области деятельности по разработке искусственного интеллекта, по услугам установки, тестированию, адаптации, модификации программ для ЭВМ и баз данных. При таком порядке учета основные средства должны быть включены в госреестры Минпромторга и Минцифры (п. 7 закона № 323-ФЗ от 14.07.2022). До 42,5% суммы расходов при передаче имущества (денежных средств) в целях развития генетических технологий в РФ. При этом инвестиционный налоговый вычет может использоваться как самим налогоплательщиком, так и лицами, передающими имущество, при условии имеющегося документального подтверждения и фактически подтвержденных расходах.

С января 2023 года расширили сферы бизнеса, в которых при формировании первоначальной стоимости основных средств и нематериальных активов можно применять повышающий коэффициент амортизации 1,5, в отношении расходов, включенных в состав капитализируемых затрат. При этом основные средства должны быть включены в единый реестр радиоэлектронной продукции, относящегося к сфере искусственного интеллекта.

Данное правило можно наложить также на программное обеспечение для оборудования, используемое для разработки искусственного интеллекта (п. 1, 3, 4 закона 323-ФЗ от 14.07.2022).

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Налог на добавленную стоимость

Также, начиная с 2023 года уточнили порядок возмещения НДС на основании статей 176 и 176.1 НК. Если налогоплательщику необходимо будет вернуть (возместить) денежные средства с единого счета, возмещение будет идти за счет изменения сальдо единого налогового счета. Возможность возместить налог будет только в случае, если сальдо остатка на счете будет положительным.

Стоит напомнить, что в период с 9 марта 2022 года по 31 декабря 2023 года действует поправка 323-ФЗ от 17.07.2022 года, при которой размер пеней принимается равным одной трехсотой ключевой ставки ЦБ, действующей на момент начисления.

С 1 января 2022 года прекращает действие освобождение от уплаты НДС при ввозе гражданских воздушных судов, лицами, получившими статус участника специального административного района (п.п. 21 ст. 150 НК). Данная налоговая «льгота» действовала при условии представления в таможенный орган копии свидетельства о государственной регистрации гражданского воздушного судна в Государственном реестре гражданских воздушных судов РФ.

В 2023 году истекает срок применения ставки НДС 10% по внутренним авиаперевозкам пассажиров и багажа. Данная ставка действовала с 01.07.2015 года, и, если срок действия данного послабления не продлится, такие перевозки необходимо будет обложить налогом 20% (ст. 4 закона № 305-ФЗ от 02.07.2021).

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Налог на имущество, транспортный и земельный налоги

C 1 января 2023 года вступает в действие приказ ФНС от 16.07.2021 № ЕД-7-21/667 об утверждении формы сообщения о начисленном налоге на имущество, транспортном, земельном налоге. Данное сообщение будет формироваться автоматически в системе ФНС с использованием технических средств. В направленном сообщении будет выделена графа для пересчета, если ранее начисленные суммы не содержали полноту информации об имуществе налогоплательщика.

Налогооблагаемую базу на 2023 год по налогу на имущество и земельному налогу в отношении «кадастровой» недвижимости определяют, как кадастровую стоимость в ЕГРН по состоянию на 1 января 2022 года. Таким образом, кадастровая стоимость имущества не будет повышена в целях налогообложения с начала 2023 года.

В некоторых случаях кадастровую стоимость все же повысят. В частности, если объект изменил свои характеристики: увеличилась площадь объекта, назначение. Также кадастровая стоимость может и понизиться. Тогда при исчислении налогов необходимо использовать сниженный показатель (ст. 2, ст. 5 закона № 67-ФЗ от 26.03.2022).

Изменения в налоговом кодексе, которые будут действовать с 2023 года или уже начали применяться в настоящее время, требуют профессионального подхода и постоянного повышения квалификации бухгалтеров, аудиторов, финансистов.

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Надеемся, информация была для вас полезной.

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