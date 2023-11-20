Налог на прибыль 2023: что нужно знать бухгалтеру при подготовке годовой отчетности

Закон от 31.07.2023 № 389-ФЗ внес изменения в порядок начисления и уплаты налога на прибыль организаций, которые будут учитываться в отчетах за 2023 год. Разбираемся, на какие основные изменения в НК необходимо обратить пристальное внимание бухгалтерам и тем, кто сдает налоговую отчетность.

До 25 марта 2024 года плательщики налога на прибыль сдают декларацию за 2023 год.

Расширили перечень доходов, которые не подлежат учету при расчете налоговой базы

Статья 251 НК указывает на доходы, которые не подлежат учету при определении базы по налогу на прибыль.Новые изменения расширяют список таких доходов — дополняют перечень «прощенных долгов».

В 2023 году при расчете налога на прибыль бухгалтер не учитывает доходы от сделок купли-продажи акций (долей) в виде сумм прекращенных в 2022– 2023 году обязательств, если выполняются все перечисленные условия:

Договор купли-продажи заключен после 1 марта 2022 года.

Продавцом по договору является иностранная организация или гражданин.

Решение о прощении долга принято до 31 декабря 2023 года такой иностранной компанией (физлицом) или российской организацией (физлицом), которая имеет право требования по договору.

Закон от 31.07.2023 № 389-ФЗ уточнил также пп. 2.1 п.1 ст. 268 НК. При последующей продаже таких акций их стоимость считают равной нулю.

Если российская компания после 1 марта 2022 года купила у зарубежного предприятия акции российского АО и зарубежное предприятие в 2023 году простило долг по оплате этих акций, у отечественного покупателя облагаемого налогом на прибыль дохода не возникает. При последующей продаже этих акций расходы на их приобретение будут равны нулю.

Новые случаи, когда первоначальная стоимость ОС формируется с коэффициентом 1,5

Налогоплательщики могут учитывать фактические расходы на покупку ОС и НМА с коэффициентом 1,5 при формировании первоначальной стоимости ОС, которые включены в перечень российского высокотехнологичного оборудования (п. 1 ст. 257 НК).

Применять это правило можно только при определении первоначальной стоимости оборудования, программ и баз данных, если в Реестре РЭП и Российском реестре ПО будет указан специальный признак, который указывает что такие объекты относятся к сфере искусственного интеллекта (п.4 ст. 257 НК).

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Расширили список расходов на добровольное имущественное страхование

Теперь в качестве расходов по налогу на прибыль организаций можно использовать расходы на страхование, которое компенсирует расходы или убытки, что возникают в результате страхового случая.

До внесения изменений в НК такие расходы не учитывались (письма Минфина от 30.06.2016 № 03-03-06/1/38176, от 01.06.2016 № 03-03-06/1/31553, от 20.04.2016 № 03-03-06/1/22707, письмо ФНС от 13.04.2009 № 3-2-09/87).

Норматив на компенсацию расходов дистанционным работникам

Принятые изменения учли факт перевода большого количества работников на дистанционную форму. Теперь НК четко регулирует расходы, которые можно учесть при формировании налоговой базы, связанные с дистанционным характером работы.

Так, можно учитывать расходы, которые возникают при использовании сотрудником арендованных или собственных программно-технических средств, оборудования, средств защиты информации и других.

Сумму таких расходов устанавливает коллективный договор, ЛНА, трудовой договор, допсоглашение к нему. При этом она не может превышать 35 рублей за каждый день дистанционной работы или суммы документально подтвержденных расходов удаленщика.

Каким образом возмещать расходы работнику, также закрепляет ЛНА, трудовой договор или допсоглашение к нему.

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Расширили перечень офшорных зон в целях налогообложения прибыли

1 июля 2023 года вступил в силу приказ Минфина от 05.06.2023 № 86н, который расширил перечень офшоров. При сдаче отчетности нужно учитывать следующее:

С 8 августа 2023 года действие СОИДН с 38 государствами приостановили. Но продолжают действовать статьи СОИДН, которые предусматривают зачет зарубежного налога в счет уменьшения налоговых обязательств российских налогоплательщиков. Поэтому в отношении налога на прибыль и НДФЛ у них ничего не изменится.

Но налоговые агенты по налогу на прибыль и НДФЛ с 8 августа 2023 года не могут применять льготное налогообложение в отношении выплат резидентам стран, с которыми приостановлены соответствующие положения СОИДН. С этой даты такие доходы облагают налогами по ставкам, которые устанавливает НК.

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