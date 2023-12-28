НДФЛ 2024: Какие изменения вступят в силу с 1 первого января

Новые сроки уплаты НДФЛ
С 2024 года по НДФЛ ежемесячно будет два расчетных периода:
с 1 по 22 число;
с 23 числа по последний день месяца.
В связи с этим и перечислять налог в бюджет нужно дважды в месяц:
по итогам первого расчетного периода — до 28 числа;
по итогам второго расчетного периода — до 5 числа следующего месяца. Исключение — последний месяц года. В декабре налог, исчисленный после 22 декабря необходимо заплатить не позднее последнего рабочего дня года.
Хотите знать, как быстро развиваться и зарабатывать благодаря знаниям налогов, учета, рисков, консалтинга и финансов? Ответы в нашем авторском Telegram-канале.
Хотите знать, как быстро развиваться и зарабатывать благодаря знаниям налогов, учета, рисков, консалтинга и финансов?
Ответы в нашем авторском Telegram-канале
Два уведомления по НДФЛ
С 1 октября 2023 года налоговые агенты вправе в добровольном порядке подавать в ИФНС два уведомления об исчисленном НДФЛ, на основании которых налоговый орган списывает деньги с ЕНС налогоплательщика.
С 2024 года два уведомления по НДФЛ станут обязанностью налоговых агентов:
не позднее 25 числа каждого месяца необходимо предоставить уведомление об НДФЛ, исчисленном с 1 по 22 число текущего месяца;
не позднее 3 числа — НДФЛ, исчисленный с 23 по последнее число предыдущего месяца.
Уведомление по налогу, исчисленному с 23 по 31 декабря, нужно направить в ФНС в последний рабочий день года.
Таблица дедлайнов по НДФЛ на 2024 год:
Период, когда НДФЛ исчислен и удержан
Срок подачи уведомления
Срок уплаты НДФЛ в бюджет
1 — 22 января
25 января
29 января (перенос с воскресенья 28 января)
23 — 31 января
5 февраля (перенос с субботы 3 февраля)
5 февраля
1 — 22 февраля
26 февраля (перенос с воскресенья 25 февраля)
28 февраля
23 — 29 февраля
4 марта (перенос с воскресенья 3 марта)
5 марта
1 — 22 марта
25 марта
28 марта
23 — 31 марта
3 апреля
5 апреля
1 — 22 апреля
25 апреля
2 мая (перенос с воскресенья 28 апреля)
23 — 30 апреля
3 мая
28 мая
1 — 22 мая
27 мая (перенос с субботы 25 мая)
23 — 31 мая
3 июня
5 июня
1 — 22 июня
25 июня
28 июня
23 — 30 июня
3 июля
5 июля
1 — 22 июля
25 июля
29 июля (перенос с воскресенья 28 июля)
23 — 31 июля
5 августа (перенос с субботы 3 августа)
5 августа
1 — 22 августа
26 августа (перенос с воскресенья 25 августа)
28 августа
23 — 31 августа
3 сентября
5 сентября
1 — 22 сентября
25 сентября
30 сентября (перенос с субботы 28 сентября)
23 — 30 сентября
3 октября
7 октября (перенос с субботы 5 октября)
1 — 22 октября
25 октября
28 октября
23 — 31 октября
5 ноября (перенос с воскресенья 3 ноября)
5 ноября
1 — 22 ноября
25 ноября
28 ноября
23 — 30 ноября
3 декабря
5 декабря
1 — 22 декабря
25 декабря
28 декабря
23 — 31 декабря
28 декабря
28 декабря
На курсе «Эксперт по налогообложению» вы в доступной форме и на практических примерах разберетесь в налоговом законодательстве, а также закрепите полученные знания на решении задач и тестов. Ваш личный наставник проверит домашние задания, даст обратную связь и ответит на вопросы по налогообложению. Для вас действует скидка 30% по промокоду Klerk.
Новая форма 6-НДФЛ
С 01.01.2024 начнет действовать новый бланк расчета 6-НДФЛ, утвержденный приказом ФНС от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@.
Однако эта форма не учитывает новшеств, описанных в двух предыдущих разделах. Поэтому разработана новая форма — сейчас приказ ФНС проходит этап завершения независимой антикоррупционной экспертизы. А ФНС уже довела эту форму и порядок ее заполнения письмом от 04.12.2023 № БС-4-11/15166@ и рекомендует отчитываться за первый квартал 2024 года по этой форме, если Минюст не зарегистрирует приказ в срок.
Важно: расчет 6-НДФЛ по итогам 2023 года нужно сдавать на бланке из приказа ФНС от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@ (ред. от 29.09.2022).
НДФЛ нерезидентов 13%
В 2023 году доходы, работающих на российские компании из-за рубежа нерезидентов, НДФЛ в России не облагаются.
С 1 января 2024 года доходом от источников в РФ будут признаваться доходы сотрудников, которые работают на удаленке и выполняют трудовую функцию по договору с российской организацией или обособленным подразделением иностранной организации, зарегистрированным в РФ.
Поэтому к заработным платам таких работников будут применяться общие ставки налога. Работодатель будет удерживать НДФЛ с вознаграждений в пользу релокантов независимо от наличия или утраты российского резидентства в размере 13%, пока сумма выплат с начала года не достигнет 5 млн рублей. После этого порога будет применяться ставка 15%.
Попробуйте обучение на курсе «Эксперт по налогообложению» в течение 5 дней всего за 90 рублей. Наши специалисты оказывают комплексную помощь и поддержку на всех этапах трудоустройства, помогают находить клиентов для бухгалтеров на аутсорсе и консультантов.
Доступ к пробному периоду обучения
Полноценное 5 дневное обучение с кураторской поддержкой в лучшей онлайн-школе 2023 по версии GetCourse в номинации «Обучение профессиям» с 50% скидкой всего за 450 ₽ и 950 ₽
Компенсации удаленным работникам освободили от НДФЛ
Дистанционные работники, которые для исполнения обязанностей используют личное имущество (в том числе программное обеспечение) вправе получать за это компенсацию.
С января 2024 года в силу вступит новая редакция п. 1 ст. 217 НК, которая освободит от НДФЛ суммы компенсации использования в работе личного имущества. Необлагаемая норма — 35 рублей за каждый день работы или сумма расходов, подтвержденная документально.
Установлены новые лимиты по суточным
Внесли поправки в положения, которые определяют лимиты сумм суточных, необлагаемых НДФЛ. Максимальная сумма суточных составляет:
700 руб. в день — при разъездном характере работы и работе в пути, а также при вахтовой работе и за время, которое вахтовики проводят в пути на территории РФ;
2500 руб. в день — за пределами территории РФ.
Оформите годовую подписку и получите доступ к материалам и мероприятиям учебно-консалтингового центра «Разобраться в налогах». Вам не придется больше искать информацию в интернете и в сомнительных источниках. Вы получите доступ к базе мастер-классов, практикумов и интенсивов, где каждый вебинар подготовлен на основе действующего законодательства, разъяснений регулятора и судебной практики. Годовой доступ к записям и материалам мероприятий 2022–2024 с 90% скидкой всего за 2 500 рублей.
Бесплатный годовой доступ к записям и материалам наших мероприятий 2022–2024
Более 150 часов видеоразборов по налогам и более 5,500 листов презентаций получите бесплатно
Реклама: ООО «БЛТ Партнерс», ИНН 9710092683, erid: LjN8KD8CJ
Комментарии