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НДФЛ

НДФЛ 2024: Какие изменения вступят в силу с 1 первого января

Новый 2024 год несет существенные коррективы в работе с НДФЛ: изменены крайние даты для подачи уведомлений и уплаты налога в бюджет, налоговые ставки и форма расчета, а необлагаемых налогом сумм станет больше.
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НДФЛ 2024: Какие изменения вступят в силу с 1 первого января
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Новые сроки уплаты НДФЛ

С 2024 года по НДФЛ ежемесячно будет два расчетных периода:

  • с 1 по 22 число;

  • с 23 числа по последний день месяца.

В связи с этим и перечислять налог в бюджет нужно дважды в месяц:

  • по итогам первого расчетного периода — до 28 числа;

  • по итогам второго расчетного периода — до 5 числа следующего месяца. Исключение — последний месяц года. В декабре налог, исчисленный после 22 декабря необходимо заплатить не позднее последнего рабочего дня года.

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Два уведомления по НДФЛ 

С 1 октября 2023 года налоговые агенты вправе в добровольном порядке подавать в ИФНС два уведомления об исчисленном НДФЛ, на основании которых налоговый орган списывает деньги с ЕНС налогоплательщика.

С 2024 года два уведомления по НДФЛ станут обязанностью налоговых агентов:

  • не позднее 25 числа каждого месяца необходимо предоставить уведомление об НДФЛ, исчисленном с 1 по 22 число текущего месяца;

  • не позднее 3 числа — НДФЛ, исчисленный с 23 по последнее число предыдущего месяца.

Уведомление по налогу, исчисленному с 23 по 31 декабря, нужно направить в ФНС в последний рабочий день года. 

Таблица дедлайнов по НДФЛ на 2024 год:

Период, когда НДФЛ исчислен и удержан

Срок подачи уведомления

Срок уплаты НДФЛ в бюджет

1 — 22 января

25 января

29 января (перенос с воскресенья 28 января)

23 — 31 января

5 февраля (перенос с субботы 3 февраля)

5 февраля

1 — 22 февраля

26 февраля (перенос с воскресенья 25 февраля

28 февраля

23 — 29 февраля

4 марта (перенос с воскресенья 3 марта)

5 марта

1 — 22 марта

25 марта

28 марта 

23 — 31 марта

3 апреля

5 апреля

1 — 22 апреля

25 апреля

2 мая (перенос с воскресенья 28 апреля)

23 — 30 апреля

3 мая

28 мая

1 — 22 мая

27 мая (перенос с субботы 25 мая)

23 — 31 мая

3 июня

5 июня

1 — 22 июня

25 июня

28 июня

23 — 30 июня

3 июля 

5 июля

1 — 22 июля

25 июля 

29 июля (перенос с воскресенья 28 июля)

23 — 31 июля

5 августа (перенос с субботы 3 августа)

5 августа

1 — 22 августа

26 августа (перенос с воскресенья 25 августа)

28 августа

23 — 31 августа

3 сентября

5 сентября

1 — 22 сентября

25 сентября

30 сентября (перенос с субботы 28 сентября

23 — 30 сентября

3 октября

7 октября (перенос с субботы 5 октября)

1 — 22 октября

25 октября

28 октября

23 — 31 октября

5 ноября (перенос с воскресенья 3 ноября)

5 ноября

1 — 22 ноября

25 ноября

28 ноября

23 — 30 ноября

3 декабря

5 декабря

1 — 22 декабря

25 декабря

28 декабря

23 — 31 декабря

28 декабря

28 декабря

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Новая форма 6-НДФЛ

С 01.01.2024 начнет действовать новый бланк расчета 6-НДФЛ, утвержденный приказом ФНС от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@.

Однако эта форма не учитывает новшеств, описанных в двух предыдущих разделах. Поэтому разработана новая форма — сейчас приказ ФНС проходит этап завершения независимой антикоррупционной экспертизы. А ФНС уже довела эту форму и порядок ее заполнения письмом от 04.12.2023 № БС-4-11/15166@ и рекомендует отчитываться за первый квартал 2024 года по этой форме, если Минюст не зарегистрирует приказ в срок.

Важно: расчет 6-НДФЛ по итогам 2023 года нужно сдавать на бланке из приказа ФНС от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@ (ред. от 29.09.2022).

НДФЛ нерезидентов 13%

В 2023 году доходы, работающих на российские компании из-за рубежа нерезидентов, НДФЛ в России не облагаются.

С 1 января 2024 года доходом от источников в РФ будут признаваться доходы сотрудников, которые работают на удаленке и выполняют трудовую функцию по договору с российской организацией или обособленным подразделением иностранной организации, зарегистрированным в РФ.

Поэтому к заработным платам таких работников будут применяться общие ставки налога. Работодатель будет удерживать НДФЛ с вознаграждений в пользу релокантов независимо от наличия или утраты российского резидентства в размере 13%, пока сумма выплат с начала года не достигнет 5 млн рублей. После этого порога будет применяться ставка 15%.

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Компенсации удаленным работникам освободили от НДФЛ

Дистанционные работники, которые для исполнения обязанностей используют личное имущество (в том числе программное обеспечение) вправе получать за это компенсацию.

С января 2024 года в силу вступит новая редакция п. 1 ст. 217 НК, которая освободит от НДФЛ суммы компенсации использования в работе личного имущества. Необлагаемая норма — 35 рублей за каждый день работы или сумма расходов, подтвержденная документально.

Установлены новые лимиты по суточным

Внесли поправки в положения, которые определяют лимиты сумм суточных, необлагаемых НДФЛ. Максимальная сумма суточных составляет:

  • 700 руб. в день — при разъездном характере работы и работе в пути, а также при вахтовой работе и за время, которое вахтовики проводят в пути на территории РФ;

  • 2500 руб. в день — за пределами территории РФ.

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НДФЛ

НДФЛ 2024: Какие изменения вступят в силу с 1 первого января

Новый 2024 год несет существенные коррективы в работе с НДФЛ: изменены крайние даты для подачи уведомлений и уплаты налога в бюджет, налоговые ставки и форма расчета, а необлагаемых налогом сумм станет больше.

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