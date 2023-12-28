НДФЛ 2024: Какие изменения вступят в силу с 1 первого января

Новый 2024 год несет существенные коррективы в работе с НДФЛ: изменены крайние даты для подачи уведомлений и уплаты налога в бюджет, налоговые ставки и форма расчета, а необлагаемых налогом сумм станет больше.

Новые сроки уплаты НДФЛ

С 2024 года по НДФЛ ежемесячно будет два расчетных периода:

с 1 по 22 число;

с 23 числа по последний день месяца.

В связи с этим и перечислять налог в бюджет нужно дважды в месяц:

по итогам первого расчетного периода — до 28 числа ;

по итогам второго расчетного периода — до 5 числа следующего месяца. Исключение — последний месяц года. В декабре налог, исчисленный после 22 декабря необходимо заплатить не позднее последнего рабочего дня года.

Хотите знать, как быстро развиваться и зарабатывать благодаря знаниям налогов, учета, рисков, консалтинга и финансов? Ответы в нашем авторском Telegram-канале.

Хотите знать, как быстро развиваться и зарабатывать благодаря знаниям налогов, учета, рисков, консалтинга и финансов? Ответы в нашем авторском Telegram-канале Перейти

Два уведомления по НДФЛ

С 1 октября 2023 года налоговые агенты вправе в добровольном порядке подавать в ИФНС два уведомления об исчисленном НДФЛ, на основании которых налоговый орган списывает деньги с ЕНС налогоплательщика.

С 2024 года два уведомления по НДФЛ станут обязанностью налоговых агентов:

не позднее 25 числа каждого месяца необходимо предоставить уведомление об НДФЛ, исчисленном с 1 по 22 число текущего месяца;

не позднее 3 числа — НДФЛ, исчисленный с 23 по последнее число предыдущего месяца.

Уведомление по налогу, исчисленному с 23 по 31 декабря, нужно направить в ФНС в последний рабочий день года.

Таблица дедлайнов по НДФЛ на 2024 год:

Период, когда НДФЛ исчислен и удержан Срок подачи уведомления Срок уплаты НДФЛ в бюджет 1 — 22 января 25 января 29 января (перенос с воскресенья 28 января) 23 — 31 января 5 февраля (перенос с субботы 3 февраля) 5 февраля 1 — 22 февраля 26 февраля (перенос с воскресенья 25 февраля) 28 февраля 23 — 29 февраля 4 марта (перенос с воскресенья 3 марта) 5 марта 1 — 22 марта 25 марта 28 марта 23 — 31 марта 3 апреля 5 апреля 1 — 22 апреля 25 апреля 2 мая (перенос с воскресенья 28 апреля) 23 — 30 апреля 3 мая 28 мая 1 — 22 мая 27 мая (перенос с субботы 25 мая) 23 — 31 мая 3 июня 5 июня 1 — 22 июня 25 июня 28 июня 23 — 30 июня 3 июля 5 июля 1 — 22 июля 25 июля 29 июля (перенос с воскресенья 28 июля) 23 — 31 июля 5 августа (перенос с субботы 3 августа) 5 августа 1 — 22 августа 26 августа (перенос с воскресенья 25 августа) 28 августа 23 — 31 августа 3 сентября 5 сентября 1 — 22 сентября 25 сентября 30 сентября (перенос с субботы 28 сентября) 23 — 30 сентября 3 октября 7 октября (перенос с субботы 5 октября) 1 — 22 октября 25 октября 28 октября 23 — 31 октября 5 ноября (перенос с воскресенья 3 ноября) 5 ноября 1 — 22 ноября 25 ноября 28 ноября 23 — 30 ноября 3 декабря 5 декабря 1 — 22 декабря 25 декабря 28 декабря 23 — 31 декабря 28 декабря 28 декабря

На курсе «Эксперт по налогообложению» вы в доступной форме и на практических примерах разберетесь в налоговом законодательстве, а также закрепите полученные знания на решении задач и тестов. Ваш личный наставник проверит домашние задания, даст обратную связь и ответит на вопросы по налогообложению. Для вас действует скидка 30% по промокоду Klerk. Записаться на курс

Новая форма 6-НДФЛ

С 01.01.2024 начнет действовать новый бланк расчета 6-НДФЛ, утвержденный приказом ФНС от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@.

Однако эта форма не учитывает новшеств, описанных в двух предыдущих разделах. Поэтому разработана новая форма — сейчас приказ ФНС проходит этап завершения независимой антикоррупционной экспертизы. А ФНС уже довела эту форму и порядок ее заполнения письмом от 04.12.2023 № БС-4-11/15166@ и рекомендует отчитываться за первый квартал 2024 года по этой форме, если Минюст не зарегистрирует приказ в срок.

Важно: расчет 6-НДФЛ по итогам 2023 года нужно сдавать на бланке из приказа ФНС от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@ (ред. от 29.09.2022).

НДФЛ нерезидентов 13%

В 2023 году доходы, работающих на российские компании из-за рубежа нерезидентов, НДФЛ в России не облагаются.

С 1 января 2024 года доходом от источников в РФ будут признаваться доходы сотрудников, которые работают на удаленке и выполняют трудовую функцию по договору с российской организацией или обособленным подразделением иностранной организации, зарегистрированным в РФ.

Поэтому к заработным платам таких работников будут применяться общие ставки налога. Работодатель будет удерживать НДФЛ с вознаграждений в пользу релокантов независимо от наличия или утраты российского резидентства в размере 13%, пока сумма выплат с начала года не достигнет 5 млн рублей. После этого порога будет применяться ставка 15%.

Попробуйте обучение на курсе «Эксперт по налогообложению» в течение 5 дней всего за 90 рублей. Наши специалисты оказывают комплексную помощь и поддержку на всех этапах трудоустройства, помогают находить клиентов для бухгалтеров на аутсорсе и консультантов. Записаться на курс

Доступ к пробному периоду обучения Полноценное 5 дневное обучение с кураторской поддержкой в лучшей онлайн-школе 2023 по версии GetCourse в номинации «Обучение профессиям» с 50% скидкой всего за 450 ₽ и 950 ₽ Попробовать

Компенсации удаленным работникам освободили от НДФЛ

Дистанционные работники, которые для исполнения обязанностей используют личное имущество (в том числе программное обеспечение) вправе получать за это компенсацию.

С января 2024 года в силу вступит новая редакция п. 1 ст. 217 НК, которая освободит от НДФЛ суммы компенсации использования в работе личного имущества. Необлагаемая норма — 35 рублей за каждый день работы или сумма расходов, подтвержденная документально.

Установлены новые лимиты по суточным

Внесли поправки в положения, которые определяют лимиты сумм суточных, необлагаемых НДФЛ. Максимальная сумма суточных составляет:

700 руб. в день — при разъездном характере работы и работе в пути, а также при вахтовой работе и за время, которое вахтовики проводят в пути на территории РФ;

2500 руб. в день — за пределами территории РФ.

Оформите годовую подписку и получите доступ к материалам и мероприятиям учебно-консалтингового центра «Разобраться в налогах». Вам не придется больше искать информацию в интернете и в сомнительных источниках. Вы получите доступ к базе мастер-классов, практикумов и интенсивов, где каждый вебинар подготовлен на основе действующего законодательства, разъяснений регулятора и судебной практики. Годовой доступ к записям и материалам мероприятий 2022–2024 с 90% скидкой всего за 2 500 рублей.

Бесплатный годовой доступ к записям и материалам наших мероприятий 2022–2024 Более 150 часов видеоразборов по налогам и более 5,500 листов презентаций получите бесплатно Получить бесплатно

Реклама: ООО «БЛТ Партнерс», ИНН 9710092683, erid: LjN8KD8CJ