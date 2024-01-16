Шпаргалка для бухгалтера: какую отчетность сдавать по итогам 2023 года

Началась отчетная кампания за 2023 год. В одном материале собрали список необходимых отчетов, а также уточнили сроки их сдачи.

Отчетность ООО

По бухучету

Напоминаем, что отчетность формируется на 31 декабря и включает баланс, отчет о финансовых результатах и приложения в виде отчета о ДДС, об изменениях капитала и пояснения. Субъекты МСП отчитываются в упрощенном виде: их отчетность включает сокращенную форму баланса и отчета о финансовых результатах.

Годовые отчеты сдают в ФНС в электронном виде, крайний срок их представления — 1 апреля 2024 года.

Кредитные, страховые, клиринговые организации, НПФ, часть АО и компании из п. ст. 2 закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ должны сдавать консолидированную финансовую отчетность. Годовую — не позднее чем через 120 дней после окончания отчетного года, но до общего собрания акционеров.

Также стоит помнить, что ПАО и непубличные АО, компании, размещающие ценные бумаги или формирующие консолидированную отчетность, свои бухгалтерские отчеты публикуют.

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По работникам

Компании на любом налоговом режиме подают несколько форм отчетов:

1. Персонифицированные сведения о физических лицах.

Компании сдают его в ФНС ежемесячно, но за март, июнь, сентябрь и декабрь их можно не отправлять, так как эти сведения войдут в состав РСВ за 1 квартал, 6, 9 месяцев и год (письмо ФНС от 06.03.2023 № БС-4-11/2593@).

Этот документ нужно подать до 25 числа следующего за отчетным месяца по форме из Приложения № 2 к приказу ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@.

Если в отчет входят до 10 работников, то отправить его можно в бумажном или в электронном варианте. Если сотрудников больше — то в электронном. Также не забудьте включить в него исполнителей по ГПД.

2. Расчет РСВ.

За текущий год нужно сдать форму до 25 января 2024 года. Правила выбора формата — электронного или бумажного — аналогичны предыдущему отчету.

Форма документа установлена приказом ФНС от 29.09.2023 № ЕА-7-11/696@.

Даже если физлицам ничего не выплачивали, нужно подать нулевой расчет (письмо ФНС от 03.04.2017 № БС-4-11/6174).

3. Расчет 6-НДФЛ.

За этот год сдается по форме из приказа ФНС от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@ (в ред. от 29.09.2022). Но с отчетности за первый квартал форма будет изменена.

Подать его в налоговую нужно до 26 февраля 2024 года. Если в расчете больше 10 человек, то он подается электронно, если меньше — формат можно выбрать на свое усмотрение.

Сдавать нулевой отчет не нужно, но, чтобы расчетный счет не заблокировали, необходимо уведомить инспекцию, что работники или исполнители не получали доходы в текущем году (письмо ФНС от 16.11.2018 № БС-4-21/22277@).

4. Форма ЕФС-1.

Сдается в СФР по форме из приказа от 17.11.2023 № 2281 и приказа от 23.11.2023 № 2315, в котором установлен электронный формат.

В этом документе нужно заполнить разделы:

Подраздел 1 Раздела 1 (сведения о трудовой деятельности). Если в декабре 2023 года переводили персонал на другую работу или меняли способ ведения трудовой книжки, об этом нужно сообщить до 25 января 2024 года.

Подраздел 1.2 и 2 Раздела 1 (сведения о стаже) — до 25 января 2024 года.

Подраздел 3 Раздела 1 (сведения о допвзносах на накопительную пенсию) — до 25 января 2024 года.

Раздел 2 (сведения о взносах на травматизм) — до 25 января 2024 года. Если начислений не было, нужно сдать нулевой Раздел 2.

Опять же, если количество застрахованных в году больше 10 человек, включая сотрудничающих по НПД, форма отправляется в электронном виде. Если их меньше 10, то можно сдать и в бумажном варианте.

Компаниям на АУСН отчитываться по сотрудникам не нужно, кроме формы ЕФС-1 в части сведений о трудовой деятельности и сведений о стаже.

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По налогам

Для наглядности представили данные в таблице:

Отчитываться по НДС необходимо в электронном варианте, а формат других документов зависит от среднесписочного числа работников в 2023 году: если их не больше 100, то подать отчеты можно на бумаге или электронно, а если больше — только электронно.

Декларацию по НДС (импорт из ЕАЭС) нужно подать тем компаниям, которые в декабре этого года ввозили товары из государств ЕАЭС — причем даже если организация находится на спецрежиме или освобождена от НДС по ст. 145 НК. Сдается документ по форме из приказа ФНС от 27.09.2017 № СА-7-3/765@ (ред. от 12.04.2023) до 22 января 2024 года.

Те, кто работает с товарами, подлежащими прослеживаемости, должны сдать отчет по ним за IV квартал 2023 года. Он передается в электронном формате по форме из приказа ФНС от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@ до 25 января 2024 года. Подают отчеты:

участники оборота таких товаров — плательщики НДС, а также плательщики НДС, которые освобождены от уплаты налога;

участники оборота товаров на спецрежиме, кроме ЕСХН и если нет права на освобождение от НДС.

Компании, у которых в текущем году отсутствовали операции, подлежащие налогообложению, и движение средств по счету, до 22 января 2024 года могут подать единую упрощенную декларацию в электронном или бумажном виде.

В Росстат

Состав такой отчетности различен у всех организаций. Чтобы узнать, что нужно сдавать именно вам, введите ИНН в сервисе на официальном сайте Росстата.

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Отчетность индивидуального предпринимателя

По бухучету

По закону ИП не обязаны вести бухучет, а значит, отчетность подавать им тоже не нужно.

По налогам

Все доходы и расходы ИП учитывают в книге учета доходов и расходов (КУДиР) ее сдавать в налоговую не нужно, но это основной налоговый регистр. По завершении налогового периода ее печатают, прошнуровывают и нумеруют, указывают число страниц, ИП ставит свою подпись и печать.

Этот порядок действует для ИП на ОСНО, УСН и ЕСХН. ИП на ПСН ведут книгу учета доходов (КУД). ИП на НПД и АУСН не заполняют данный регистр.

ИП на ПСН, АУСН и НПД освобождены от сдачи налоговой отчетности.

ИП необходимо сдать отчет по импортному НДС из ЕАЭС, если в декабре проводились такие сделки. При этом правило действует даже в том случае, если предприниматель освобожден от уплаты НДС по ст. 145 НК или применяет спецрежим. Декларацию нужно подать до 22 января 2024 года.

Декларацию 3-НФДЛ можно подать в бумажном или в электронном виде — ИП сам выбирает, как ему удобнее это сделать. Отчитаться по НДС можно только в электронном формате. Что касается отчетности по единому налогу на УСН, по ЕСХН, по НДС (импорт из ЕАЭС), то ее формат зависит от количества работающих: до 100 — можно сдать на бумаге или электронно, больше 100 — только электронно.

ИП, у которого в 2023 году не было доходов, передает в ФНС нулевые декларации — 3-НДФЛ для ОСНО, по НДС для ОСНО и ЕСХН, по УСН, по ЕСХН. Если не было движения денег по счетам, он может подать Единую упрощенную декларацию (ЕУД) вместо нулевого отчета по упрощенному налогу. Предприниматель на общем налоговом режиме тоже может подать ЕУД вместо декларации по НДС. Но по НДФЛ он в любом случае должен сдать нулевую декларацию отдельно (письмо Минфина от 30.10.2015 № 03-04-07/62684).

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По сотрудникам

ИП, у которого трудятся другие люди, должен сдавать по ним отчетность в налоговые органы и СФР. В Соцфонд сдается форма ЕФС-1. Заполнить необходимо такие разделы:

Подраздел 1.2 и 2 Раздел 1 — до 25 января 2024 года.

Раздел 2 — до 25 января 2024 года.

Подраздел 3 Раздела 1 — до 25 января 2024 года.

Подраздел 1.1 Подраздела 1 — сведения о трудовой деятельности, если в декабре 2023 года происходили определенные кадровые события (так же, как у ООО) до — 25 января 2024 года.

Если количество застрахованных меньше 10 человек, форму можно сдать на бумаге. Иначе – только в электронном виде. В составе застрахованных не забудьте учесть тех, кто работает по ГПД.

В налоговые органы подаются такие данные:

Персонифицированные сведения за декабрь 2023 года можно не подавать, так как эти сведения войдут в расчет РСВ за 2023 год.

Предприниматель, который не вел деятельность в текущем году, должен сдать:

формы РСВ и 6-НДФЛ, если были выплаты по работникам в 2023 году;

подраздел 1.2 и 2 Раздела 1 формы ЕФС-1, если работники в текущем году были уволены.

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