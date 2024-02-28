Индексация зарплаты 2024: когда проводить, в каком порядке, как установить коэффициент индексации

Как и когда проводить индексацию, на какой коэффициент увеличивать зарплату, когда индексацию можно не проводить и что за это будет — разбираем все эти вопросы.

Кто должен проводить индексацию

Индексация — это требование ст. 134 ТК. Проводить индексацию заработной платы обязаны все работодатели без исключения, вне зависимости от статуса работодателя, налогового режима, источников финансирования: различные общества, ИП, бюджетники и другие.

Порядок индексации у разных работодателей может отличаться: бюджетники ориентируются на государственные законодательные акты и ведомственные приказы, положения и прочее. Остальные работодатели индексируют зарплаты в соответствии с самостоятельно разработанными локальными актами — положениями об оплате труда, коллективными договорами, трудовыми договорами.

Когда проводить индексацию

На законодательном уровне даты, сроки и периодичность проведения индексации не установлены. При этом ее задача — обеспечить возможность работников совершать привычные покупки с учетом роста цен.

Работодатели вправе устанавливать свои сроки индексации или ориентироваться на изменение показателей на государственном или региональном уровнях. Например:

Федеральный МРОТ индексируется ежегодно с 1 января.

Росстат подсчитывает инфляцию и индекс потребительских цен по итогам года к 1 февраля.

Если отталкиваться от квартальных сведений, можно проводить индексацию ежеквартально. Но если работодатель будет индексировать оплату труда реже одного раза в год, то Роструд укажет на нарушение прав работников.

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Как установить коэффициент индексации

Коэффициент индексации — это относительная величина, на которую работодатель повышает заработную плату. Использование произвольного размера коэффициента индексации — не корректно, так как работодатель обязан обеспечивать повышение уровня реального содержания заработной платы. Зарплата работников должна расти вслед за уровнем инфляции, потребительских цен, величиной МРОТ, прожиточным минимумом и т.д.

Работодатели в ЛНА определяют показатель, который будет принят за основу при проведении индексации, и следуют ему.

Так, федеральный МРОТ в 2024 году вырос на 18,4%, официальный уровень инфляции составил 7,42%, а федеральный прожиточный минимум увеличился на 7,5%. Динамику показателей Росстат выкладывает на официальном сайте.

Коэффициент индексации един для всех работников: руководителей, исполнителей, удаленных сотрудников и т. д. Проиндексировать зарплаты разных работников по-разному — дискриминация, что недопустимо.

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Как провести индексацию

Проведение индексации состоит из нескольких этапов:

1 этап — подготовительный : разработка ЛНА об индексации. В нем необходимо прописать:

периодичность проведения индексации;

показатель-основу коэффициента пересчета заработной платы;

виды начислений, которые подпадают под индексацию, например, оклад, надбавки в фиксированном размере.

2 этап: издание приказа о проведении индексации. Когда показатель и его значение определены и наступила пора индексации, работу по ее проведению начинают с издания приказа. В нем руководитель распоряжается:

пересчитать оклады на установленный коэффициент;

внести соответствующие изменения в штатное расписание;

в какие сроки необходимо провести все мероприятия, которые связаны с индексацией;

с какой даты вступают в силу изменения.

3 этап: внесение изменений в штатное расписание и заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам, так как в договорах должен быть прописан размер заработной платы (ст. 57, 72 ТК).

Важно: индексация и повышение зарплаты — понятия разные. Индексация — это обязанность работодателя, и она распространяется на весь персонал по трудовым договорам без исключения. Повышение зарплаты — прерогатива руководства в отношении отдельных работников или подразделений.

Проиндексировать зарплату работникам отдельных подразделений или по выборочным должностям нельзя, равно как и исключить из индексации удаленщиков, работников в декретных отпусках, на длительных больничных, срочных трудовых договорах или неполной ставке.

Когда зарплату можно не индексировать

Работодатель вправе не проводить индексацию только при одном условии — когда компания рискует оказаться банкротом. В этом случае вероятность, что финансовое положение сотрудников ухудшится, гораздо выше, чем отсутствие роста заработной платы. Однако риск банкротства работодатель должен еще доказать.

Маленькая прибыль, отсутствие роста продаж, недостижение планируемых показателей — весьма сомнительные поводы отменить проведение индексации. Если работодатель идет на это — нужно быть готовым отстаивать свою позицию в суде. А единого мнения в этом споре у судей нет.

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Ответственность за отсутствие индексации

По мнению Роструда, непроведение индексации — нарушение трудового законодательства, которое выражается в неполной выплате заработной платы. За это работодателя оштрафуют по ч. 1 ст. 5.27 КоАП:

от 30 000 до 50 000 рублей — штраф для организации;

от 1 000 до 5 000 рублей — штраф для директора или ИП.

Кроме того, работодателю выпишут предписание об устранении нарушения и обяжут доначислить зарплату со всеми вытекающими последствиями:

выплатой компенсации за задержку части заработной платы;

доначислением страховых взносов;

пенями за нарушение срока уплаты;

подачей корректировочных отчетов по зарплатным налогам.

Поэтому отказ от индексации может обернуться еще большими тратами. А повторное нарушение приведет к увеличению штрафа или дисквалификации (ч. 2 ст. 5.27 КоАП).

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