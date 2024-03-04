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Прослеживаемость товаров 2023–2024: что изменилось

Система прослеживаемости работает с июля 2021 года в отношении импортных товаров, ввезенных в Россию из стран-участников ЕАЭС. В 2023 — 2024 годах правила работы с прослеживаемыми товарами изменились.
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Прослеживаемость товаров 2023–2024: что изменилось
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Что такое прослеживаемость товаров

Прослеживаемость товаров — это механизм, с помощью которого государство докуметарно отслеживает движение товаров от момента ввоза в Россию из стран ЕАЭС до вывода из оборота, когда товар:

  • дошел до конечного потребителя;

  • был утилизирован (конфискован, отдан на переработку);

  • был вывезен из России;

  • списали как недостачу при инвентаризации.

Изменения в перечне прослеживаемых товаров

Под прослеживаемость подпадают не все товары, а только те, которые содержатся в постановлении Правительства от 01.07.2021 № 1110.

С 6 марта 2023 года сокращен список прослеживаемых товаров. Из него исключены бытовые холодильники, которые произведены в Белоруссии и ввезены в Россию с ее территории, с кодами ТН ВЭД ЕАЭС: 8418 10 200 1, 8418 10 800 1, 8418 21 100 0, 8418 21 510 0, 8418 21 590 0, 8418 21 910 0, 8418 21 990 0, 8418 30 200 1, 8418 30 800 1, 8418 40 200 1 и 8418 40 800 1.

Это значит, что:

  • нереализованные к указанной дате остатки автоматически исключены из системы прослеживаемости;

  • компаниям, которые работают с этими товарами, не нужно отчитываться об их ввозе и движении после 06.03.2023.

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Товары в составе работ подлежат прослеживаемости

Внесены изменения в налоговый кодекс в части работ и услуг, при реализации которых происходит передача товаров. Если это товары, подпадающие под прослеживаемость, то в счетах-фактурах необходимо отражать все сведения в соответствии с требованиями законодательства о прослеживаемости.

Речь идет только о тех случаях, когда в результате оказания услуг (выполнения работ) право собственности на товары перешло к заказчику. Например, когда монтируют системы видеонаблюдения или проекционное оборудование.

К услугам аренды, транспортировки, хранения правило не относится, так как собственность остается у исполнителя.

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Изменения в счетах-фактурах

Счет-фактура (УПД) — основной документ в системе прослеживаемости, так именно в нем поставщик указывает прослеживаемые сведения. К счетам-фактурам и УПД на товары, подпадающие под прослеживаемость, предъявляется ряд требований:

  • Электронный формат, если участники сделки — юридические лица и/или индивидуальные предприниматели (п. 1.2 ст. 169 НК), за исключением сделок по таможенной процедуре экспорта (реэкспорта) и вывоза в страны ЕАЭС. 

  • В графе 11 необходимо указывать регистрационный номер партии товара, который присваивают каждой товарной партии.

  • С 01.10.2023 в отношении прослеживаемых товаров нужно заполнять новую графу 14 «Стоимость товара, подлежащего прослеживаемости, без налога».

Что касается последнего правила, то до настоящего времени оно не заработало. Это связано с тем, что в существующей форме счет-фактуры, графа 14 отсутствует.

Новый бланк и электронный формат счет-фактуры находятся на рассмотрении в Правительстве. По проекту постановления они вступят в силу с 1 апреля 2024 года.

Пока же разрешено использовать форматы, утвержденные приказами ФНС от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@ и от 12.10.2020 № ЕД-7-26/736 без указания стоимости прослеживаемых товаров (письмо ФНС от 26.09.2023 № ЕА-4-15/12314@).

Когда новые форматы войдут в оборот, поставщикам нужно помнить, что корректировочные счета-фактуры необходимо формировать в том же формате, который использовался при подготовке первичного документа.

Новые формы документов

Чтобы обеспечить прослеживаемость товаров, организации и ИП обязаны сдавать в ФНС ряд отчетов (п. 2.3 ст. 23 НК, п. 2, пп. «а», «б» п. 13Положения о национальной системе прослеживаемости товаров), а именно:

  • уведомление о перемещении прослеживаемых товаров (КНД 1184054);

  • уведомление о ввозе товаров, подлежащих прослеживаемости (КНД 1169008);

  • уведомление об имеющихся остатках (КНД 1169011);

  • отчет об операциях с прослеживаемыми товарами (КНД 1169010).

При этом в обороте две формы уведомления о перемещении прослеживаемых товаров: КНД 1184054 и КНД 1169009, которые отличаются отсутствием сведений о транзите в последнем. 

В 2024 году форма КНД 1169009 будет отменена, но срок представления останется прежним — 5 рабочих дней с даты отгрузки этих товаров. Остальные формы будут обновлены.

Проект соответствующего приказа подготовила ФНС, но до настоящего времени документ не опубликован, а значит, пока участникам сделок с прослеживаемыми товарами необходимо использовать действующие форматы и отслеживать вступление в силу нового приказа.

Этот же проект приказа предлагает ввести новую квитанцию о присвоении уникального идентификатора сопроводительного документа. Она будет приходить в ответ на отправку уведомления о перемещении товаров. Прежняя квитанция будет действовать только в отношении:

  • уведомления об имеющихся остатках товаров, подлежащих прослеживаемости;

  • сведений о ввозе товаров, подлежащих прослеживаемости, с территории другого государства – члена ЕАЭС на территорию РФ и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией.

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Отмена уведомления об остатках

В 2024 году чиновники планируют отменить подачу уведомления об остатках в случае утилизации товаров. Это связано с тем, что ответным действием на уведомление об остатках является присвоение регистрационного номера товарной партии, что нелогично при утилизации.

В остальных случаях (остатки для дальнейшей продажи, безвозмездной передачи) подавать уведомление необходимо.

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