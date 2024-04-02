Упрощенка: 5 типичных ошибок бухгалтера

Налогоплательщики на УСН допускают немало нарушений при ведении учета и расчете налога. Разберем ошибки, которые упрощенцы допускают чаще всего.

1. Неправильный учет «упрощенных» доходов

Упрощенцы часто не включают в налоговую базу поступления, которые нужно учитывать на УСН. Например, ИП и компании забывают отразить в КУДиР доходы, полученные:

в виде субсидий (за некоторым исключением);

в виде авансов от покупателей;

при безвозмездном использовании имущества;

от реализации недвижимости, используемой в бизнесе;

при получении компенсации стоимости коммунальных услуг от арендаторов помещений;

при проведении взаимозачетов с контрагентами;

при прощении упрощенцу долга кредитором.

ИП-упрощенцам, работавшим ранее на ПСН, но получившим доход по «патентной» деятельности уже после завершения срока действия патента, тоже нужно учитывать такие поступления в базе по «упрощенному» налогу (п. 8 Обзора судебной практики от 04.07.2018).

Игнорирование перечисленных доходов чревато занижением налога при УСН, что приведет к его доначислению, штрафам и пени.

В то же время, неправильно учитывать как «упрощенный» доход все поступающие суммы подряд – необлагаемые налогом исключения приведены в ст. 346.15 и 251 НК. В частности, доходом на УСН не считаются:

полученный в качестве обеспечения обязательства залог, задаток или обеспечительный платеж;

заемные средства;

безвозмездные поступления от учредителя, имеющего долю в компании от 50% (если в течение года поступившие средства не передадут третьим лицам);

полученные гранты;

средства целевого финансирования (при условии ведения по ним отдельного учета);

списанные суммы кредиторки по налогам и страховым взносам;

дивиденды, полученные ИП, с которых он платит НДФЛ.

При учете подобных доходов у упрощенца образуется переплата по налогу.

Напомним, что доходы на упрощенке учитывают кассовым методом: дата их получения — это не только день поступления денег в кассу или на счет в банке, а также и день получения иного имущества, работ, услуг, или дата, в которую должник упрощенца иным способом погасил свою задолженность перед ним (п. 1 ст. 346.17 НК).

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2. Учет всех расходов подряд при УСН «доходы минус расходы»

Несмотря на то, что учет на УСН ведется кассовым методом, для уменьшения базы на сумму расходов недостаточно только их оплаты. Признать для налогообложения можно только расход, присутствующий в перечне пункта 1 ст. 346.16 НК, и соответствующий следующим условиям:

расход фактически оплачен;

документально подтвержден (актами, накладными, авансовыми отчетами и т.п.);

экономически обоснован.

Нередко допускаются следующие ошибки при признании «упрощенных» затрат:

Приобретенные товары (сырье, материалы) еще не отгружены, или деньги за них еще не перечислены поставщику, а расход уже включен в базу.

Затраты на товары, приобретаемые для дальнейшей перепродажи, списаны сразу, а не по мере их реализации.

Стоимость основных средств включена в налоговую базу единовременно, а не равными частями в течение одного налогового периода после ввода в эксплуатацию.

При таких нарушениях сумма налога будет занижена, поэтому упрощенцу придется делать перерасчет и доначислять сумму платежа.

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3. Выставление счета-фактуры с НДС без его уплаты

Налогоплательщики, применяющие УСН, освобождены от уплаты НДС (кроме ввозного). Но если ИП или компания на упрощенке выставили покупателю счет-фактуру с выделенным в ней НДС, они обязаны уплатить его сумму в бюджет и отчитаться по нему, подав электронную декларацию по завершении отчетного квартала (пп. 1 п. 5 ст. 173 НК).

Невыполнение этих обязанностей грозит доначислением НДС, начислением штрафа по ст. 122 НК (20% от неуплаченной суммы) и пени за каждый день просрочки платежа (ст. 75 НК).

Обычно счета-фактуры упрощенцы выдают по просьбе контрагентов, чтобы те могли предъявить налог к вычету. Но такой подход оборачивается против них самих.

Хотя упрощенцам не запрещено выставлять счета-фактуры, они не вправе принимать к вычету входящий НДС, поскольку не являются плательщиками этого налога. В итоге возникают лишние траты — выдав счет-фактуру и заплатив налог, уменьшить его на НДС, выделенный в документах, полученных от поставщиков, не получится. Также предъявленный покупателю налог исключается из полученных доходов, и его нельзя учесть в расходах при «доходно-расходной» УСН (пп. 2 п. 1 ст. 248, пп. 22 п. 1 ст. 346.16 НК).

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4. Неправильное уменьшение налоговой базы на убытки прошлых лет

При «доходно-расходной» УСН годовую налоговую базу можно уменьшать на сумму убытка, полученного в прошлые годы. Такой перенос убытков возможен в течение десяти лет после завершения «убыточного» налогового периода, если в это время получена прибыль и применяется УСН «доходы минус расходы» (п. 7 ст. 346.18 НК).

Упрощенцы часто нарушают порядок переноса убытков на будущее, в том числе:

Переносят на текущий период убытки, полученные в период применения УСН «доходы» или вообще на другом налоговом режиме. Убытки, полученные на другом режиме, принять к уменьшению «упрощенной» базы нельзя.

При получении убытка в течение нескольких лет, переносят их на будущее не в той же последовательности, в которой они были получены. Сначала нужно переносить убыток самого раннего периода, затем, поочередно, более поздние.

Не подтверждают убытки прошлых лет документально. В течение всего срока, пока возможен перенос убытка на будущее, по нему необходимо хранить подтверждающие его декларации по УСН-налогу, КУДиР, первичные документы.

К уменьшению принимают убытки, полученные более 10 лет назад. Так делать нельзя — например, базу за 2023 год можно уменьшить на убытки, полученные по итогам 2013–2022 годов, а перенос убытка 2012 года и более ранних лет на 2023 год уже является нарушением.

На убытки прошлых лет уменьшают авансовые платежи. Это неправильно — уменьшению подлежит только налоговая база за год.

5. Не исчисляется минимальный налог

На упрощенке «доходы минус расходы» по итогам года необходимо рассчитывать не только единый, но еще и минимальный налог (п. 6 ст. 346.18 НК). Его ставка — 1% от суммы доходов, полученных в налоговом периоде. Суммы единого налога и минимального сравнивают, после чего уплачивают в бюджет большую из них (с учетом авансовых платежей).

Какие ошибки может допустить упрощенец:

Минимальный налог за год вообще не рассчитан. Сумма налога по ставке 1% от дохода указывается в строке 280 раздела 2.2 декларации, поэтому ошибку сразу заметят налоговики. Декларацию придется уточнить, и если минимальный налог окажется больше единого, нужно доплатить недостающую сумму в бюджет.

При получении убытка за год минимальный налог, как и единый, сочли равным нулю. Если в отчетном году у упрощенца имелись доходы, то уплатить 1% от их суммы нужно даже при убыточном результате деятельности. Нулевым минимальный налог может быть только при полном отсутствии доходов в течение всего года.

Кстати, разницу между уплаченным минимальным налогом и суммой единого налога можно учесть в расходах следующих налоговых периодов (если в них будет применяться УСН «доходы минус расходы»). На эту разницу можно увеличить и сумму убытков, переносимых на будущее.

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