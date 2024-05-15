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Налоговые требования

Как ответить на требование от ФНС по низкой зарплате

Налоговики требуют объяснений относительно того, что в сданных формах отчетности отражен средний заработок ниже МРОТ или среднего по отрасли. Если налоговики видят расхождения в отчетах, то немедленно предполагают, что база по НДФЛ занижена. Можно ли им доказать, что на то были объективные причины?
Как ответить на требование от ФНС по низкой зарплате
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Контрольные соотношения

Какой МРОТ учитывать

Среднюю зарплату каждого сотрудника нужно сравнивать с МРОТ. Федеральный МРОТ с 1 января 2024 года — 19 242 руб., но нужно принимать во внимание региональные коэффициенты и МРОТ. Так, московский МРОТ — 29 389 руб. (см. Соглашение о минимальной заработной плате в г. Москве на 2024 год, от 05.12.2023 № 77-1532).

Зарплата не может быть ниже МРОТ, если человек отработал 100% норму (ст. 133 ТК), а если он трудится на неполном рабочем времени — может.

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Какую зарплату принимать за среднюю по отрасли

Показатели среднеотраслевой зарплаты (то есть в среднем за месяц на одного трудящегося, занятого в определенной сфере деятельности конкретного региона) публикуются в статистических сборниках, на сайтах региональных отделений Росстата и в ИФНС. Также можно уточнить их с помощью сервиса ФНС «Прозрачный бизнес». 

Если средняя зарплата в целом по организации не ниже среднеотраслевой, то вопросов не будет. Если ниже, то велик риск выездной проверки (это один из критических показателей, см. Приложение № 2 к приказу ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@).

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Отвечаем на требование ИФНС

Если оно поступило в традиционном бумажном виде, то ответить нужно не позднее 5 рабочих дней, если по ТКС, то плюсуются 6 рабочих дней на отправку квитанции о приеме, то есть еще 11 дней.

Форма ответа не важна, главное — привести веские доводы в пользу того, что есть объективные причины для выплат зарплаты ниже МРОТ.

Ими могут быть:

  • прием или увольнение в середине месяца;

  • перевод в простой или на режим неполного рабочего времени;

  • отпуск по уходу за ребенком;

  • отпуск без сохранения заработной платы (так называемый за свой счет).

Также в числе причин факультативно могут быть названы снижение спроса, сезонность, отсутствие заказов, рост трат и т.п.  

Доводы должны быть подтверждены документами — копиями трудовых договоров, допсоглашениями, положениями об оплате труда, документами на отпуска, результатами исследований рынка.

Если вы уже собираетесь повысить зарплату до среднеотраслевой, то обязательно сообщите об этом, причем с указанием даты, когда собираетесь это сделать. Например: 

«Сообщаем, что с 1 апреля 2024 года в связи с расширением производства принято решение повысить зарплату работникам до соответствующего показателя по отрасли».

Так, например, можно ответить на пояснение по зарплате, которая не соответствует МРОТ, по причинам работы на условиях неполного времени

«Сотрудники Ф.И.О. 1, Ф.И.О. 2, Ф.И.О. 3.  работают на режиме неполного рабочего времени — пять дней в неделю по четыре часа, поэтому при пересчете на полное рабочее время их оклады превышают МРОТ».

Вариант в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки

«В период с декабря 2022 года по март 2023 года фиксировался рост заболеваемости, сотрудники Ф.И.О. 1, Ф.И.О. 2, Ф.И.О. 3. находились на больничных, в связи с чем норма рабочего времени не вырабатывалась». 

Так можно сослаться на несоответствие МРОТ в связи с тем, что сотрудники брали отпуска за свой счет: 

«В период с … по … Ф.И.О. 1, Ф.И.О. 2, Ф.И.О. 3. брали отпуска без сохранения заработной платы (за свой счет), в связи с чем в указанный период норма рабочего времени не вырабатывалась». 

Также в качестве объяснения того, что зарплата сотрудника ниже среднеотраслевой (при этом соответствует региональному МРОТу), допустимо использовать ссылку на малый опыт работы, недостаточную квалификацию.

В заключение напомним, что если оставить требования ИФНС без ответа, или отправить ответ позже названного срока — может последовать штраф (5 000 руб., ст. 129.1 НК), или это может спровоцировать выездную налоговую проверку. 

Бывает отправляют не требование, а информационное письмо — за то, что вы на него не ответите, штрафа не последует, но потом, скорее всего, придет официальное требование со всеми вытекающими. 

Не игнорируйте также вызовы в ИНФС для дачи пояснений (в порядке подп. 4 п. 1 ст. 31 НК) — на первый раз можно отделаться предупреждением или небольшим штрафом (до 4 000 руб., ч. 1 ст. 19.4 КоАП), но, как мы все понимаем, ИФНС — не тот орган, который добродушно прощает пренебрежение. Последствия обязательно будут, но уже куда более серьезные.

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