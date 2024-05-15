Как в 2024 году налоговики вычисляют зарплаты в конвертах

Налоговики работают над тем, чтобы выявить недоплаченные в бюджет суммы и доначислить их. Полагать, что фискальные органы пройдут мимо убедительных сигналов того, что работодатель на самом деле платит больше, чем отражает в документах, наивно. Рассказываем, как налоговая вычисляет зарплаты в конвертах, какие доказательства использует.

Анализ отчетности

Показатели поданной налогоплательщиками отчетности в автоматическом режиме сопоставляются с контрольными соотношениями. Они общедоступны — письма ФНС от 18.02.22 № БС-4-11/1981, от 05.03.22 № БС-4-11/2740. Этот процесс отработан до тонкостей.

Чтобы выявить расхождения между тем, что отражено в отчетности, и эталонными показателями ФОТ, количества трудящихся, уровня зарплат, «трудятся» современные программные комплексы. После выявления расхождений налогоплательщику направляется документ с требованием пояснить природу и причины этого явления и, если вскрылись ошибки, сдать уточненный отчет.

Игнорировать подобное предписание смысла нет, так как последует взыскание штрафа по п. 1 ст. 129.1 НК, а «отсидеться» все равно не получится. Налоговики будут искать доказательства вины и обязательно что-то да найдут.

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Маленькая зарплата

Если сотрудник, полностью отработавший норму, получает за свой труд меньше МРОТ — федерального (19 242 руб. с 1 января 2024, ст. 1 закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ) или регионального (установленного, например, соглашениями между органом исполнительной власти региона, профсоюзами и объединением работодателей), а также средней по отрасли зарплаты, это также вызовет подозрение в том, что работодатель доплачивает «в конверте».

Понятно, что запрет платить ниже МРОТа по Российской Федерации (ст. 133 ТК) не распространяется на случаи, когда, например, сотрудник отправляется в административный отпуск, не вырабатывает норму и тому есть документальное подтверждение.

Отметим нюанс, связанный с применением региональных соглашений по поводу МРОТ: если налогоплательщик-работодатель прямо и письменно не заявил о своем отказе присоединиться к соглашению, то предполагается по умолчанию, что он обязался его соблюдать — то есть платить сотрудникам не ниже МРОТа по региону.

Среднеотраслевая зарплата как рисковый критерий, провоцирующий выездные проверки, присутствует в Концепции системы их планирования (утв. приказом ФНС от 30.05.07 № ММ-3-06/333). Несмотря на то, что формально это рекомендательный документ, на практике безопаснее соблюдать все критерии, упомянутые в этой Концепции.

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Жалобы сотрудников

В 2024 году, как и раньше, чаще всего работодателей обличают сами сотрудники. Возможно, с самого начала трудящийся сам был не прочь получать деньги в конверте, но потом по каким-то причинам передумал. Или просто обиделся. И вот, уже написана и подана жалоба в ГИТ. Сейчас это проще простого, соответствующие сервисы есть на сайте «Госуслуги» и Онлайнинспекция.рф.

В этом случае налоговики запрашивают пояснения, проводят камеральную проверку, дотошно проверяют все представленные расчеты по страховым взносам и НДФЛ — и обязательно найдут повод для санкций и доначислений. Подчеркнем: одной кляузы на получение зарплаты в конверте недостаточно. Но в совокупности с другими факторами (несоответствие данных, выплата зарплаты ниже МРОТ и т.п.) жалоба увеличивает риск назначения налоговой проверки.

Трудящийся может напрямую пожаловаться в налоговую инспекцию, ведь с 1 января 2020 года уже нет риска того, что его заставят заплатить НДФЛ с «серой» зарплаты (п. 9 ст. 226 НК). Сами налоговики будут рады получить такое доказательство недобросовестности работодателя. ВС подчеркивал в своих актах то, что показания граждан — такое же полноценное доказательство, как и документы, например, «черные» платежные ведомости, банковские справки о реальной зарплате и т.п. (определение от 22.02.2018 № 305-ЭС17-19225).

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Как работодатели сами себя уличают

И в 2024 году на сайтах и в банках вакансий порой указываются зарплаты выше тех, что значатся в штатном расписании, положении об оплате труда, в других внутренних документах. Более того, если есть основания надеяться на крупные доначисления, в ход может пойти такая хитрость, как отправка на собеседование своего человека. Приходит такой «засланный казачок», договаривается о приеме на работу, какое-то время может походить в офис, выяснить реальные доходы. А его показания потом могут быть приняты судом в качестве доказательства.

Уже упомянутые справки о реальной зарплате для банков давно упоминаются в судебных актах как доказательства, наряду с прочими (постановления ФАС Волго-Вятского округа от 17.04.2009 № А82-12214/2007-27, Уральского округа от 13.01.2010 № Ф09-10761/09-С2 и т.п.), в том числе ведомостями на выплату «серой» зарплаты (апелляционное определение Нижегородского облсуда от 29.03.2016 № 33-3645/2016).

ИФНС плотно сотрудничает с банками: отслеживает суммы, которые организации выплачивают сотрудникам, и сравнивает их с данными, представленными в отчетности. По запросу банкиры обязательно представят и те самые справки о доходах «в свободной форме».

Если налоговики найдут расхождения, то могут вызвать сотрудника на допрос, а работодателя — для пояснений. Во время допроса могут быть высказаны разные намеки, в том числе на то, что проверяющие учтут «явку с повинной» и т.п. Хотя легализационные комиссии отменены (письмо ФНС от 07.07.2020 № БС-4-11/10881), вызовы с целью получить пояснения — нет.

В заключение напомним, что помимо доначислений по НДФЛ и взыскания пени возможен штраф в 20-40% от суммы недоимки (ст. 122, 123 НК). Также практически гарантированы неприятности со стороны ГИТ: межведомственный обмен в последнее время активизировался, ИФНС обязательно донесет полученную информацию до «смежников», а ГИТ непременно наведается с проверкой.

Могут последовать штрафы до 5 000 руб. для должностного лица или ИП, до 50 000 руб. — для организации (ч. 1 ст. 5.27 КоАП). Если искажение данных бухучета привело к занижению суммы НДФЛ на 10% и более (прим. 1 к ст. 15.11 КоАП), это повлечет не только штраф для руководителя или бухгалтера (10-20 тысяч руб.), но и дисквалификацию (ч. 2 ст. 15.11 КоАП).

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